大人的玩具！開著「攀岩車」登合歡山 不一樣的登山新體驗

2019-05-25 21:00 健行筆記 健行筆記張韋



百岳爬到爛掉了，換個方式來體驗 用off road來闖國家公園人氣高的山溝槽化很嚴重，某些程度來說很適合這種大人玩具來爬基本上1/10的比例還是有其限制 遇到樓梯或太誇張的地形卻沒有路可以繞 基本上是要扛車合歡山真是一座閤家歡樂 連玩具都適合！！