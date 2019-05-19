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山上的秘密石頭！網友論唭哩岸上「1654荷蘭#34圖根點之謎」

2019-05-19 21:00健行筆記 健行筆記需仁

上週五到醫院回診，再次確診為地中海型貧血之後，終於確定可以告別鐵劑的補充（真是鬆了一口氣），時間尚早，跟秉謙電話聯繫之後決定上山走走。這次上山不全然是心血來潮，主要是之前看到這篇2019.05.05探訪西元1654年荷蘭人所繪大台北古地圖上的34號基石，裡面有張相片提到這個基石是當年設立的圖根點，測量做了30年（儘管幾乎都是工程測量），怎麼說都想上去看看。

圖根點是進行地籍測量的控制點，我們的國土測量由一等、二等、三等三角點做為等級最高的基準（現在則是衛星追蹤站與各級衛星控制點），各地方依此基準逐步加密，依序為主控制點、精密幹導線點、精密支導線點等等，最末端就是圖根點，可直接進行土地鑑界、分割等等工作。如果1654年就已經有圖根點的設置？那我們可以回顧一下當年的歷史。

1642年荷蘭攻佔雞籠，驅逐了西班牙人，之後完成北台灣的地圖與探查紀錄，1654年荷蘭人所繪製的「淡水及其附近村落並雞籠島之圖（Kaartje van Tamsuy en omleggende dorpen, zoo mede het eilandje Kelang）」，簡稱「大臺北古地圖」，曹永和教授撰文提到：「臺北盆地出現於古地圖較詳細者當以此圖為首次。」荷蘭統治台灣的時間只有38年（西元1624-1662），做為台灣第一個有文字與圖像紀錄的政權，以當年的量測與繪圖技術完成大臺北古地圖，是一件相當不容易的事情。

然而，我還是非常在意「圖根點」這樣的說法，如果可以非常肯定這個34號基點就是圖根點，那代表大臺北古地圖繪製之前就已經建立了等同於國土測量的基準與系統，但似乎沒有任何文獻記載這等大事。

此外古地圖上的#34位在舊北投，姑且先不論位置正確與否，圖根點是二度空間的平面控制點，至少也要有3點才能形成一個平面，基石號碼與地圖標記或許可以產生關連，但不至於會完全相同。

如此看來圖根點的說法有著諸多疑點，但不能證實這不是測量基石，又如果真的是荷蘭時代的基石，身為測量人就沒有不上去朝聖的道理。

以下為影像紀錄。（後來有先進說明這不是測量基石，就容我在後面補述）

1.此行由東華公園上山，由於時間有限，一開始設定就是原路往返，不多時抵達奇岩山西峰。

20190510001.jpg

2.臺北市三等三角點（非內政部三等三角點），秉謙撿了不知什麼東西刮除基石上面的泥土。

20190510002.jpg

3.很久不見的大青（海州常山屬），反正很久沒法上山，什麼花草都是很久不見。

20190510003.jpg

4.上午天氣還有陰霾，下午陽光乍現，溫度上升很快。

20190510004.jpg

5.桃金孃，就連它也是好久不見。

20190510005.jpg

6.抵達奇岩山，北市292精幹點（精密幹導線點，平面控制點的一種）。

20190510006.jpg

7.丹鳳山電視塔，照明寺以及威靈頓山莊，後方的大屯山系與右後方的七星山系也開始放晴。

20190510007.jpg

8.左邊丹鳳山建案似乎已經建成。

20190510008.jpg對照一下2017年6月的相片。

20170624025.jpg

9.還有觀音山跟北橫古道，懷念特別多。

20190510009.jpg

10.抵達目的地。

20190510010.jpg

11.基石上很明顯的34號標示。

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這條路線2017年6月走過，想說怎麼沒看到這塊34號基石，原來當年有這座不銹鋼塔，就立在基石上方，難怪沒注意到，現在不銹鋼塔已經沒有了。

20170624030.jpg

12.秉謙跟兩個基石的合照，左邊北市精幹點293以及右邊34號基石，然後今天才知道這裡原來叫做唭哩岸山西南峰。

20190510012.jpg 

後記：之後才看到探訪西元1654年荷蘭人所繪大台北古地圖上的34號基石及尋獲30號基石─北投

這篇文章，我跟秉謙兩個睜眼瞎居然都與30號基石擦身而過，這是代表要再次補考嗎？不過也從這篇文章當中看到基石達人趙坤郁的敘述：

我非常贊同「情感上相當期待這個大膽推測是真的」這段話，但我還是認為，任何大膽假設的發想都是好事，因為這些發想，我們開始有了更多的驗證，那是個相當美好的過程，反倒是結論成了次要的事物。然後，關於30號基石，等我有空再去補考吧。需仁．2019/05/14

延伸閱讀：【台北北投】六月驕陽伴清風．奇岩軍艦訪丹鳳

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