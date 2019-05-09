【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00 健行筆記 健行筆記秋天剩旅行



【寶島第一尖 - 中央尖山】「第二集」🕵🏻‍♂️如何在山上或溪流中洗碗又不會危害生態環境呢？其實Danny爬山用完食物會使用清水簡單清洗，或是攜帶樂扣樂扣的保鮮盒裝起來，預防行進中湯湯水水流出或異味這次看到嚮導使用苦茶粉來洗碗，才知道原來古時候尚未發明化學性的洗碗精，都是使用苦茶粉來清洗碗筷

👨🏻‍🏫苦茶粉特性含有天然植物皂素，可清洗餐具、蔬菜、水果等物品去污力強、又好洗、不殘留、並且不傷玉手👏🏻，還能分解蔬果殘存農藥，是天然的環保洗潔粉另外還有人推薦綠豆粉也行喔~ 😉你有更好的小撇步 分享給大家嗎?歡迎底留言!!

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