親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山旅攝影
山友分享
海外健行

華南銀女襄理14年盜領1億多 繳不出500萬保金遭收押

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00健行筆記 健行筆記秋天剩旅行

【寶島第一尖 - 中央尖山】「第二集」🕵🏻‍♂️如何在山上或溪流中洗碗又不會危害生態環境呢？其實Danny爬山用完食物會使用清水簡單清洗，或是攜帶樂扣樂扣的保鮮盒裝起來，預防行進中湯湯水水流出或異味這次看到嚮導使用苦茶粉來洗碗，才知道原來古時候尚未發明化學性的洗碗精，都是使用苦茶粉來清洗碗筷

👨🏻‍🏫苦茶粉特性含有天然植物皂素，可清洗餐具、蔬菜、水果等物品去污力強、又好洗、不殘留、並且不傷玉手👏🏻，還能分解蔬果殘存農藥，是天然的環保洗潔粉另外還有人推薦綠豆粉也行喔~ 😉你有更好的小撇步 分享給大家嗎?歡迎底留言!!

分享

🕠四天四夜📌活動路線:Day1 南山村住宿Day2 南山村→勝光～6.8K登山口～多加屯山～木杆鞍部～南湖溪山屋Day3 南湖溪山屋～第一香菇寮遺址～中央尖溪山屋Day4 中央尖溪山屋～中央尖山～中央尖溪山屋～第一香菇寮遺址Day5 第一香菇寮遺址～南湖溪山屋～木杆鞍部～6.8K登山口→勝光→宜蘭／員山→台北

📝台灣國家公園線上申請服務網   入山入園、空拍、山屋等查詢👇https://goo.gl/onG6Eg（本影片已向太魯閣國家公園申請空拍）🌎GPX下載區👇https://hiking.biji.co/index.php?q=mountain&act=detail&id=10--------------------------------------------------------------------------------------------------------▶秋天剩旅行【cts.travel】Youtube秋天剩旅行【cts.travel】IG秋天剩旅行【cts.travel】FB#中央尖山  #百岳  #特派員

國家公園登山水果
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

2019-03-30 16:30

這不是眠月廁所！阿里山「衛生紙世界」山友心寒：帶來的記得要帶走

2019-03-19 22:00

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

桐花祭　雪染翠綠山林伴隨清新鮮嫩的綠葉

2019-04-26 21:30

大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁

2019-04-21 11:20

影／天元宮櫻花盛開

2019-04-16 16:00

基隆七彩漁港、阿根納古味十足

2019-04-14 18:36

【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！

2019-03-25 08:30

【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？

2019-03-23 08:30

[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇

2019-03-17 22:30

天選之燈

2019-03-14 08:25

住宿補助+交通補助 2019春遊補助方案必看！

2019-03-14 07:05

【裝備談】自用登山杖整理　使用心得與簡單的選購方式！

2019-03-12 08:15

敬山．淨山~背走垃圾的傻瓜

2019-03-09 16:30

連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評

2019-03-25 07:30

曾在山中迷路的我　心還跳動因為有他們

2019-03-03 13:00

八仙山森林遊樂區　何其榮幸與藍腹鷴漫步在春光裡

2019-02-25 17:27

裝備分享／Zamberlan 重裝鞋兩個月實穿心得

2019-02-16 15:00

「登山裝備分享」找一顆可以再戰30年的登山包

2019-02-14 15:00

【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇

2019-02-08 10:30

【調查】2018健行大調查－系列一／登山習慣篇

2019-02-03 12:00

嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例

2019-01-26 07:55

[潮野人像] 山友回顧2018 IG作品前九強

2019-01-17 09:00

面山行禪~無關宗教

2019-01-15 08:15

登山爭議／您不可不知的登山險　山難爭議怎麼解

2018-12-30 20:00

登山冷知識／為何要跟陌生山友打招呼？

2018-12-26 17:07

登山補給站／山友分享「高山症Q&A」

2018-12-18 16:44

登山危機！奇萊主北行 山友出現嚴重高山症

2018-12-13 12:00

給喜歡爬山 卻不知道如何「計算行程時間」的朋友

2018-11-16 07:30

登山安全／ 護具的選用 Part4

2018-11-15 07:30

致初學者 淺談登山入門的規劃與準備

2018-11-12 08:14

登山安全／登山仗的握法 Part3

2018-11-08 07:30
看更多

熱門文章

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

苗栗絕佳「賞桐步道」漫步在國道一號的平行空間！

2019-05-02 21:00

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30

桃園。大溪十一指古道包場賞桐花

2019-05-02 21:30

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知　讓露營更方便

2019-05-01 22:00

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00

綠島「3條休閒步道」山坡、海景的完美結合

2019-04-28 11:23

「豐阿O型縱走」千人洞、水漾森林、眠月線

2019-05-01 15:00

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營

2019-05-07 21:30

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

崩山坑古道探訪土地公、石厝遺址、及石砌拱橋

2019-04-25 14:55

【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55

【中央尖山】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境

2019-05-09 08:00

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)

2019-04-26 07:59

跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00

【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25

九棚∣ 鼻頭草原 八瑤灣真美 揭開神秘面紗瞬間 秘境Ⅱ

2019-04-20 08:00

老街、生態公園、太平紅橋 遊桃園三坑鐵馬道油桐花徑

2019-05-09 07:24

2019尼泊爾EBC健行＋島峰攀登-1_關於這次旅程

2019-04-27 07:59

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

與手作步道的溫度，在開著桐花的大坑5-1步道相遇

2019-04-18 07:25

草嶺古道大里-大溪線、鹿窟尾山

2019-04-30 08:15

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走入緬甸山野建行！三天兩夜滿是異國風土人情

2019-04-30 16:28

容易到達的輕鬆步道,后里鳳凰山/觀音山步道

2019-04-10 20:00

基隆七彩漁港、阿根納古味十足

2019-04-14 18:36

北台灣階梯訓練場！「面天山、向天山步道」石階裝備建議

2019-04-13 22:30

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

桐花祭　雪染翠綠山林伴隨清新鮮嫩的綠葉

2019-04-26 21:30

美哉! 熊野古道-中邊路(38.5 km)

2019-04-21 21:30

【心得分享】揭開十七歲少女的面紗-松蘿湖

2019-04-11 08:30

大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁

2019-04-21 11:20

流水淙淙 輕鬆好走@十八份水圳步道

2019-04-13 18:07

走向珠穆朗瑪---Pary2島峰上篇

2019-04-10 19:00

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top