網友分享！你的高山症藥隊友可以吃嗎？

2019-05-11 09:30 健行筆記 健行筆記李瑞克的浪山素



(照片翻攝自網路）

嗨！我是李瑞克！山友總是很熱心，尤其當我們同一隊上山，彼此成為危險共同體，難免會有"以隊友生死為己任"的革命情感，但是當隊友開始出現高山反應，我們到底該不該拿我們的高山症藥物給隊友吃呢？

我的建議是：不要輕易拿藥給隊友吃。

（不只高山症藥，任何藥都是。）

原因很簡單：我們不是醫生。如果隊友吃了藥之後回到生龍活虎的狀態，那一切就沒事了。但是如果隊友吃了你的藥之後情況直轉急下，最後不幸發生意外，那會不會有法律上的責任？讓我們來看看以下條文。

根據醫師法第28條：「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金，其所使用之藥械沒收之。」

投藥這個動作符合上述”執行醫療業務”的部分，也是我主張不該輕易投藥的原因。高山嚮導之間常常開玩笑：『那我就把藥放在旁邊，跟他說那裡有藥，要不要拿自己決定。』當然，這樣的作法也是不行的，我問過有在爬山的律師，在法官的認定上，並不會因為放在旁邊就脫離責任。

那怎麼辦？難道我們眼睜睜看著隊友的病情惡化嗎？

先別緊張，上述的醫師法第28條還有一則但書：

合於下列情形之一者，不罰： 在中央主管機關認可之醫療機構，於醫師指導下實習之醫學院、校學生或畢業生。 在醫療機構於醫師指示下之護理人員、助產人員或其他醫事人員。 合於第11條第1項但書規定（即通訊診察）。 臨時施行急救。

其中第四點「臨時施行急救」可以作為我們合法投藥的根據，若是在非投藥不可的情況下，我建議的作法是：

確認隊友的情況是否非投藥不可。（一般小症狀能不給藥就不給藥吧） 對自己所拿的藥品有正確的認知。（用法、副作用、什麼人不能吃等等） 投藥前先告知隊友所有副作用、並詢問有無藥物過敏。 請隊友拿著藥自行服用。 完成以上程序並全程錄影或錄音。

所以投藥前對於自己所拿的藥有所了解，並且告知隊友可能的副作用與有無藥物過敏是很重要的，千萬不要熱心過頭，動不動就拿自己的藥給隊友吃。所以還是還是那句老話，不要輕易拿藥給隊友吃。

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