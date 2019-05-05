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郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗　濃霧與森林很是夢幻

2019-05-05 21:30健行筆記 健行筆記Seraphine Tsui

#婚紗影片拍攝現場由於水漾的路不難走，老天也很捧場給了個大晴天，因此拍攝的時候很順利。但這次兩天一夜時間太短，下次還會再來！要住上個三天兩夜，訪鹿屈山、千人洞還有眠月神木，才甘心！#交通水漾森林位於杉林溪森林生態渡假園區，門票250元/人，開車到紅樓轉搭遊園車到花卉中心，再往前一點步行到仁亭登山口，車票上山40元/人，下山20元/人，只收現金。2229a7ef95ade826c8fbb7c817a0b0e8.jpg#路程前往水漾的路途平坦，除了最後到營地前，將近30分鐘的陡下外，其餘的路都算好走。eb7f854fdce5cae82e847b995d78e6c6.jpg如果是連日下雨後要前往的話，泥濘會很多，樹根鋪出的路也特別滑，需格外小心。78f88eee536475be07653cc9cdcf6a62.jpg穿梭在這片森林間，不禁令我想起魔法少女中山獸神所居住的地方。

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b097ab75a7b882c14f3af3264b5c5f4d.jpg14b8a36acab5ba33b21a81dbe70ba95f.jpg雖然大部分的紅檜都已被柳杉所取代，但群木還是相當壯觀。當你置身在茂密且高聳入雲的森林中時，真的會覺得這片山林有山神的存在，不禁對其敬畏三分！#水漾森林形成的原因：水漾森林的湖泊將近4公頃，泡水的柳杉幾乎死亡而白化，這些枯立木造就了水漾森林的奇景。ebf766094d61331fafa3ea108c972056.jpg18fbeb4b930273e3a8964b6563e95168.jpg水漾的湖泊是活水，裡面有許多生物：盤古蟾蜍、大閘蟹，還有鴨子會游來游去。fc9cb486fddc03c3604e93757bb74285.jpg這裡氣候瞬息萬變，色彩晨昏變化大，如果來了一定要住一晚。f8dfbacdbcfdeda3f4792e3506d7e212.jpg5fe1533db13a75a32584cb9c6e82ac3c.jpg刺眼的陽光到霧氣瀰漫、漫天烏雲到滿天星斗，都只是一瞬間的事。2df1f59f3e26a1c2aa3f3b84edd3f42e.jpg#婚紗我們利用清晨的時間拍婚紗，約5:00-7:30左右，如果再晚一點陽光整個灑進來應該也會別有一番滋味。9a07af22db166bf9ff3a10d9a4693b05.jpgf7ca76b4d5f0d3358c0810f0fdece976.jpg0fb99c670fe3a8d8809eedbe703699f5.jpg7bac2dae9b9defec9e31ae03419ae5eb.jpgf831243b6a38972e987515b77334d44d.jpgfca26826123e1f2319c9ebc5dd50c7c0.jpg一個感動的時刻，留給值得的人幸福不是瞬間，是永恆謝謝一路上有你#溫馨小提醒：紮營d64bfc5bfda7189ff5f5abf5a207b2a0.jpg我們團隊9:00開始走，15:30抵達水漾，營地幾乎快被佔滿了，還好還有湖泊旁的一小部分，所以想要有好位置必須早點抵達唷！有什麼問題或想法，歡迎留言一起討論～

大閘蟹神木登山

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