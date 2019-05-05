在「水漾森林」裡拍浪漫婚紗 濃霧與森林很是夢幻
#婚紗影片拍攝現場由於水漾的路不難走，老天也很捧場給了個大晴天，因此拍攝的時候很順利。但這次兩天一夜時間太短，下次還會再來！要住上個三天兩夜，訪鹿屈山、千人洞還有眠月神木，才甘心！#交通水漾森林位於杉林溪森林生態渡假園區，門票250元/人，開車到紅樓轉搭遊園車到花卉中心，再往前一點步行到仁亭登山口，車票上山40元/人，下山20元/人，只收現金。#路程前往水漾的路途平坦，除了最後到營地前，將近30分鐘的陡下外，其餘的路都算好走。如果是連日下雨後要前往的話，泥濘會很多，樹根鋪出的路也特別滑，需格外小心。穿梭在這片森林間，不禁令我想起魔法少女中山獸神所居住的地方。
雖然大部分的紅檜都已被柳杉所取代，但群木還是相當壯觀。當你置身在茂密且高聳入雲的森林中時，真的會覺得這片山林有山神的存在，不禁對其敬畏三分！#水漾森林形成的原因：水漾森林的湖泊將近4公頃，泡水的柳杉幾乎死亡而白化，這些枯立木造就了水漾森林的奇景。水漾的湖泊是活水，裡面有許多生物：盤古蟾蜍、大閘蟹，還有鴨子會游來游去。這裡氣候瞬息萬變，色彩晨昏變化大，如果來了一定要住一晚。刺眼的陽光到霧氣瀰漫、漫天烏雲到滿天星斗，都只是一瞬間的事。#婚紗我們利用清晨的時間拍婚紗，約5:00-7:30左右，如果再晚一點陽光整個灑進來應該也會別有一番滋味。一個感動的時刻，留給值得的人幸福不是瞬間，是永恆謝謝一路上有你#溫馨小提醒：紮營我們團隊9:00開始走，15:30抵達水漾，營地幾乎快被佔滿了，還好還有湖泊旁的一小部分，所以想要有好位置必須早點抵達唷！有什麼問題或想法，歡迎留言一起討論～
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