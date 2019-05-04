喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59 健行筆記 健行筆記律



喜歡森林，喜歡它的靜謐，喜歡它不著痕跡的孕育生命，也喜歡它呈現最好的一切給予探訪的人。走進一座未知的森林，腳步要輕，輕輕的就像自己是隻輕巧的動物，不要去打擾也不要去驚動。悄悄的，沈浸在森林裡，會有很多發現也會有許多感受。當鳥兒習慣了我們的存在後，牠們就開始聊天了；當植物習慣了我們的留意後，它們就穿上了美麗的衣裳了；當陽光習慣了我們的欣賞後，它就開始在每一片葉子上笑得燦爛；當稜線上揚起的風撞見我們的輕鬆愜意，它就愉快的吹奏起美妙的聲音。喜歡森林，它安靜的就像是熟睡的孩子，散發著淡淡的香氣卻是迷人，呼嚕著微小的聲音卻令人感到寧靜。只要靜靜地待在那，靜靜的關注著它呼吸時微微起伏的模樣，心裡就會慢慢的豐盈起來。

探索一座未知的森林，是有趣的！但是不要趕著腳步也不要急躁的想要趕快抵達目的地，因為這意味著我們也會趕走任何的感受，趕走那些早已經準備好綻放給我們欣賞的自然萬物。在那份未知裡，或許會有所恐懼，而在模糊不清的路徑上遇見心底的擔憂、害怕與焦慮。擔憂著走錯方向、害怕著迷路，也焦慮的盯緊地圖與時間。你要撥開它們，就像是在茂密的箭竹林裡撥開一條道路，你必須勇敢的摸著才行，然後清晰地看見這些恐懼正佔據著內心。你要知道自己正在擔憂、害怕與焦慮，才有辦法從恐懼裡看見穿過它們的縫隙。未知，給予我們一個機會，加深了那些難以捉摸的輪廓，而在裡頭，大自然準備了一堆又一堆的禮物等著我們。它就是驚喜，穿越了幽黑的濃霧後，就會發現那其實是山嵐、是雲海，是那些漂浮在樹梢上像水墨畫一般的飄渺。倘若我們能與未知和諧相處，每一次際遇的時候，它都將帶領我們感受新奇的事物與美妙的發現。

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微風輕輕地拂過灼熱的臉頰時，要緩緩地停下腳步，聽它把話說完。有時可以見著它透過樹梢與我們打聲招呼，有時熱情地吹亂你的頭髮，有時愉快地吹奏起各種樂器。風經過樹縫的孔隙，或搖擺著枝條像鈴鼓一般左搖右晃，那聲音像是什麼？聽過浪濤一般的聲響、聽過午後雷雨的急促、聽過四合院裡老舊躺椅的緊張、聽過老婆婆般的和藹，也聽過木門卡榫的尖銳刺耳。那是一件有趣、令人平靜的事情，但我們必須暫緩腳步，佇足的仰起頭、閉起眼睛。每一個森林裡向我們展現的，都需要留些時間細膩的感受。不管是落葉的顏色、嫩葉的漸層、石頭的形狀、陽光下的葉脈、花朵的點綴、翩翩起舞的蝴蝶、昆蟲背甲的光澤、樹梢上嘹亮的鳥鳴、晃頭晃腦的葉子、附生植物莖幹上的毛茸茸，都留下腳步，用心的感受。試著像自然旅人在書裡提到的那樣品味森林，但不要只是照著做或是執著地將它視為進入森林的準則，只需要體證一次，內心自然會有所感受與迴盪。當腳底踩著乾枯的落葉時，停下腳步，或許會讓你想起掉落滿地的馬鈴薯脆片那樣有趣！

遇見水窪，就走近瞧瞧看它倒映了誰？摸摸看它的沁涼能給你多少喜悅？遇見崎嶇的藤蔓、枝展氣派的樹木，就走近拉拉看它的臂膀有多牢靠？如果它允許你坐在它的肩膀上，它會給你幾個好攀爬的建議，試著以它的視野眺望森林會有什麼感受？遇見瀑布，就走近傾洩而下的池畔，去體會水壓震盪起的瀑布風，有多豪邁與震撼，氣勢萬鈞的聲響又像是什麼？與涓涓滴落的流水聲感受一樣嗎？遇見樹洞，就鑽進去探險，想像自己是隻森林裡的動物躲在裡頭，遙想著有誰會住在這裡？爬上屋頂的洞口向外望出吧！好像探出煙囪似的，遠望外面的景色。遇見看似有趣的事情，就離開既有的路徑，恣意的去探索！在看似有趣、好像很好玩的情感裡，都是內心微弱的指引，它害羞的像孩子一樣拉著我們的衣角，盼望我們不要顧慮太多，且能夠盡情地玩耍。說真的，它從來沒有讓我有所失望，特別是在一座我喜歡的森林裡，我總是如此的相信。