【大甲媽遶境紀錄】北斗奠安宮、彰化天后宮，與神同行340公里旅行！

2019-05-03 08:00 健行筆記 健行筆記孟明義



大甲媽祖遶境我即將與神同行一個你不曾見過的世界 是巡禮也是旅行三百四十公里的旅程是場心靈饗宴 洗滌所有紛紛擾擾台灣真的最美的是 人

夜裡的激情 在煙火施放的時候 畫下一個完美的休止符

世界三大宗教盛事天主教梵諦岡的耶誕彌撒。回教麥加的朝聖之行。大甲媽祖鎮瀾宮到新港遶境

不要為過去的事，浪費新的眼淚與神同行電影的名言 我們要往前看 不要一直回頭思考過往的不如意看不見的盡頭慢慢的走 總會有終點的時候繞境的沿途 可以遇見各鄉鎮美食 更可以看到人用心的一面虔誠心在 神永伴身邊

瘋 稜 轎 腳誠心跪拜祈求平安 相信 甚麼都是真的祈求媽祖賜福求好運 這瞬間神蹟與我常在我的繞境行腳如下第六天 4/13 西螺→溪州→埤頭→北斗→田尾 30.3k第七天 4/14 田尾→永靖→員林→大村→花壇→彰化 26.5K

溪州玉善寺 2019 4月13日 晨民國五十八年李初子女士 前往台南縣白河鎮仙草埔大仙寺求該廟主持賜予一尊觀世音菩薩金尊 回寺奉祀這裡感覺有一道光 好巧 鑾轎正好在這裡小歇駐駕

就由玉善寺開始我的行腳旅行天濛濛亮著 轎鑾已經在這裡好一陣子 是否是否 在等著我們這懵懵懂懂還沒睡飽的行腳 才要往下一站天明熱鬧的展開 信徒也湧入這個鄉下小鎮大甲媽祖已經準備就緒 要起駕人們的祝禱聲 隨佛音繚繞

西螺鎮福興宮起駕 前往 彰化北斗奠安宮駐駕沿途會經過三十三座廟寺宮壇 學校燃起南彰化不一樣的熱情 一場瘋媽祖的饗宴

本次擔任 健行筆記X羅布森樓梯升降椅 媽祖行腳特派員在這趟巡禮的路上 也遇到很多粉絲打招呼 加油

龍頭杖 前導 鳳尾壓後執事牌 分配在最前段與最後段意味著：領導、威嚴、莊重、權威、避邪每一個流程都有它的道理在 都有它的禁忌與規矩這是一路走來的傳承

九天八夜的不夜之旅 因為人們的熱情 讓神轎的足跡慢了許多信眾抱持虔誠的心 默默前行酸甜苦辣 都是人生不一樣的滋味及洗禮

驚豔的炮仗花 早已過花季 這裡卻開的非常豔麗耀眼代替霹靂啪啦的鞭炮迎接大家 讓這鄉間小道走起來特有精神

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走走停停 不知不覺轎子已在我身後路上的行人馬上趴跪著 鑽轎底當瞬間天暗 發現已置身在媽祖神轎下 很多人都有說不出的感動

北斗壽安宮大橋組（現西德里）壽安宮主祀笨港天上聖母二媽祂是嘉義縣東石鄉港口宮分靈 佑民護民成為北斗鎮大橋組之公廟 人民的信仰中心來到這裡 可以說是家家戶戶敞開大門 讓巡禮的我們在夜裏可以打尖睡場好覺

讓符令在廟宇內過過香爐 求一份安定平安的心讓好運跟著走 不好的就讓神明一一喝令退去

每一處駐駕點 都有很多用心付出的人 不畏辛勞地招呼我們深怕遶境的人們餓到 隨時供應葷與素糧 填飽大家的肚子

手執令旗 頭頂斗笠無論豔陽或大雨 都澆不熄心裡的初衷

大甲媽祖稜轎腳 臺語發音的「鑽轎腳」是媽祖信仰中的特殊禮儀 帶著虔誠之心膝足觸地祈求媽祖賜予平安 消災解厄

媽祖在哪裡？大甲媽APP是跟著媽祖走的必備神器行進間亮著藍燈 駐駕時亮著紅燈可以隨時隨地的掌握媽祖位置 有利個人行程、食宿安排

百萬「金匾」掛大甲媽鑾轎 信眾熱情敬獻回鑾時金牌一面又一面 不能直接掛在媽祖身上 也不能黏在轎上於是象徵性地打造金牌匾額 掛在鑾轎前頭 陪伴大甲媽回家

黃色方巾的令旗 回鑾一般是令旗與馬頭鑼左右兩側護駕令旗在回程時可封住靈氣 將靈氣帶回鎮瀾宮而遇到橋樑 喪事 地下道 需鳴馬頭鑼 等到鑾轎通過才停止

你為什麼而走？也許是信仰 也許是種執著 也許是一個人的承諾

340公里的路程有人持鯉魚旗 盼一帆風順

明道大學 北斗 埤頭 溪州交界處大甲媽唯一駐駕的學校 校園內小橋流水 園區還有室內泳池 泳池前是蠡澤湖 落羽松紅的時候 這裡可是詩情畫意

學生們也把這場巡禮當成學校年度盛事餐旅管理學院的學生一字排開 很開心的迎接大家

韓風起 我不在韓國 我在明道大學這裡也有很多其他國家的學生 在這天換上本國的傳統服飾參與這難得一見的台灣文化盛事

校園是可以悠哉閒逛的地方 也是香客可以好好休息駐足之處

報 馬 仔 苦嘆人生隨浮沉 五指踏地才是真（一腳草鞋、一腳赤足）反穿皮襖情冷暖 看破世間莫計真（反穿皮襖、單片眼鏡）感恩知足又惜福 心懷長善言友信（旱煙、豬腳、酒壺、長傘、鬍鬚）頭戴紅纓駕前引 一片鑼心勸世人（紅纓笠帽、紅心銅鑼）舉投三尺有神明 莫道虛空沒報應（天理公道、不離因果）

報馬仔走在隊伍最前面 負責敲鑼報信 背後的長紙扇上掛著錫酒壺（惜福祈福） 壽酒（壽久）豬腳（知足常樂） 韭菜（久久長長）祈求袪厄降福、事事如意、闔家平安、植福延壽 走在鄉間小路 翠綠稻田伴隨著烈日微風吹來 消暑許多 感覺大夥走在一幅畫上

一盞香燭 默默期盼神轎出現一份心意 不計禮重 虔誠必然有所結果

埤頭三元宮主祀神明 中壇元帥 二郎尊神 玄天上帝元埔村往昔屬原位民巴布薩平埔族（Babuzar）人部落 故舊稱番仔埔

這位小姐與我互不相識 但我一看到她的行頭 就知道她是登山愛好者我請她拿著健行旗幟讓我拍照 她也很開心的說有看到特派員的行程下次見 也許在哪個山頭

春稻可貴 今年我們走在豐收的路上

隨駕的花車 一台接一台 各種行頭層出不窮

芙朝村 品字池他悠哉的釣著魚 我們四下穿梭釣客也許正苦惱 這樣的熱鬧驚動了水池的魚兒

埤頭鄉芙朝村金安宮同治6年(1867)先民來台建立 原稱金安館民國四十五年(1956年)重修金安館 將原庄頭名「牛稠仔庄」改為「芙朝庄」

南 雲 寺埤頭鄉崙腳村觀音佛祖 傳自清朝乾隆年間日治時期 辜顯榮的六房日本妻子 結婚多時久未受孕前來南雲寺求觀世音菩薩 觀世音菩薩靈驗 一舉得子

大甲區德化國小15名小學生騎獨輪車隨駕每到一個宮廟都會表演一段花式技術絕活 還有獨輪跳繩喔！

慧蓮姐今年的願望是與媽祖同行她兩天走了約60公里 56個宮廟 腳破皮了 起水泡了還是堅持完成她一輩子想要達成的心願

合興宮 炸彈媽祖二次大戰末期 媽祖現身護佑的故事屢見不鮮 廟內保存一枚二戰時期未爆彈 以見證媽祖神蹟

烽火連天的那些年 信仰可以說是對人的一大助益地方的故事傳奇 成了安撫人心的良藥為求環保 這裡懸掛的的是45米LED鞭炮 迎接媽祖到來

合興宮陣頭開始前往迎接大甲媽

媽祖兩側 左右護法合興宮千里眼與順風耳 準備接駕千里眼 意指「可以看見千里以外事物的眼睛」順風耳 意指「能夠聽到隨風而來之聲音的耳朵」

台150線道下一站 北斗鎮今晚大甲媽駐駕奠安宮 陣頭也開始起身迎接

走不是問題 但太陽公公總是無情的考驗這時爽一杯 斗苑路上的公賣局無限量供應生啤酒 精神來了！ 有人徒步行走 有人單車移動 也有殘障人士騎著身障車穿梭不為什麼 就是走一趟自己要走的路

一路上像是個流動的市集 補給琳瑯滿目加油聲也是鼓舞我們的動力 每一份給予 我們都很珍惜感恩 北斗寶興宮 五府千歲創立於1718年 今年正逢建廟300年它存有光緒6年（1860）「威靈赫濯」與光緒12年（1886）「其應如響」等古匾2塊該廟為西德里的角頭廟 可想而知那個年代它的地位崇高

走三年的令旗 滿滿的都是各宮廟的平安符令用紅絲線串聯 集合各廟宇的神力像集點數般的慢慢累積神明給予的福氣 也是種意外的樂趣

萬 安 館廟門兩方的廟聯上書「金安北斗千古在 王鎮西門萬年興」於道光十七年的五月中 自麥寮庄金王爺廟分香 到現址處建立本廟

北斗 又名寶斗 這裡也是一條老街以奠安宮為中心點 有許多老屋仍然屹立也許風華不再 卻仍讓我想起過往的歲月

武 英 殿本廟相傳成立於明永曆二十五年神像是由荷據時期 被招募來臺的先民請至於此地

普 渡 公 壇此壇的普度公非一般常見的紙紮 而是有神像旁邊是北斗重要的一棵老榕樹 傳說當年東螺溪水患 大水流到此停止

寶藍宮 朱、邢、李三王爺至本廟求尋失物、詢嬰兒出生時刻者眾不過一般均以求閤家平安與商業興隆為主

富美館 北斗鎮歷史建築北斗這裡有很多宮廟都稱呼為角頭廟 角頭可不是指江湖上的老大「角頭」意指居民來自同一個地方、或是有相同姓氏、有相同信仰

奠安宮附近已成美食商店街 著名的有 北斗肉圓儀 北斗肉圓瑞 都超過百年歷史而竹軒高麗菜飯 米糕多一味皇帝豆 無名麵線糊 也都很棒

4/13 大甲媽駐駕 奠安宮西螺至此行經33個宮廟

奠安宮 又稱 東螺天后宮康熙年間創建於溪州東螺街 廟殿被列為國家三級古蹟一場大雨下來了 這裡變得很寂靜香客開始找地方休息 等夜裡的大甲媽駐駕

巧遇阿北 柯文哲 台北市長我最喜歡他的名言 心存善念 盡力而為今日旅程本想在此打住 但思及北斗打尖住宿可能較難 於是續走到田尾鄉 到公路花園附近落腳

田尾花緣四面佛田尾舊稱打簾 民國91年 田尾公路花園成立「田尾鄉休閒園區」有人在四面佛許願美夢成真 還買了一萬朵玫瑰花還願

廣 興 堂

上清殿 天公廟

受武宮 玄天上帝起始年1953 緣起於清朝先民王昧自大陸遷移來台自大陸家鄉恭請玄天上帝神像 暨土地公周倉之小神像 一起渡海來台

田尾 朝天宮民國前四年間 由笨港恭請天上聖母二媽神像回庒奉祀今天就走到這裡打尖 走了13.5小時 33.9k 30座宮／廟／壇／寺不能說是苦行僧 大家都走的喜悅平安 一路被餵食 明早再出發 4/13 END

永靖永安宮 三山國王【王爺宮】

最美的人

花壇 天聖宮

員林 福寧宮 清雍正四年（1726年）

大村賜福宮 又稱呼 水碓賜福宮

港村福安宮

花壇中庄村福安宮

橋頭聖惠宮

馬家庄 半月池

花壇 磚窯故鄉 八卦窯

白沙坑 文德宮

彰山宮 五府千歲

開彰祖廟

大西門福德寺

彰化 關帝廟

民族路鎮安宮

永樂街 彰化市著名的形象商圈

永樂街慶安宮

彰化內媽祖天后宮

兩天一夜我們完成了56個宮廟行腳

回家洗洗澡 晚上再迎接媽祖進入彰化市

感恩所到之處 所有人的用心招待

裝備體驗心得

【KEEN NEWPORT 全方位護趾運動涼鞋】

【OOFOS拖鞋】

真的很努力給它記錄 D組特派員！

感謝活動主辦羅布森樓梯升降椅、健行筆記

感謝特派員裝備贊助品牌KEEN

4/14日 05:30 今天就由這老街出發 永靖有「苗木之鄉」美譽 為全國水果種苗最大供應中心永靖永福宮 福德正神 福奶夫人這裡已經慢慢匯集回鑾人潮 很熱鬧的清晨感恩的心肚子餓了 路邊有善心人士送上素米粉裡面加了紅白蘿蔔 添加少許芹菜 就好吃得不得了還深怕有人因為天氣悶熱沒有食慾 另備了辣椒黑醋 謝謝你們你累了嗎？掛式咖啡提提神各式祈福吊飾有一位小姐 一路上邊走邊撿垃圾用心認真的女孩 妳是我今天心目中最佳女主角 謝謝大甲媽自行車團聖母會 素有「鐵衛」的美譽任務是在「天上聖母」入宮廟駐駕時 築成人牆車牆維持交通秩序 避免人潮湧入 使神轎能夠順利進入宮廟自行車隊的成員來自全省各地 年齡不等 人數目前有120人廟前兩側常見有石獅一對坐鎮 左牡〈公〉右牝〈母〉石獅在廟前代表護衛 在宅前可以避邪在橋頭表示列儀 在塚前為守墓 在樂陣中表示端詳之意蓮花為「佛門聖花」要進到員林市的時候 有蓮花燈香案擺開 每朵蓮花代表一個功德孩子們熱情的拿麵包給我們 感覺又餓了員林大甲媽臨時館永安慈惠堂 忙著幫來此得香客蓋著宮廟官印APP上顯示媽祖目前距離 來到這裡可能還要2個小時但已有許多信徒湧上街道準備鑽轎 人龍排開至少1公里主祀湄洲二媽、三媽 香客從早到晚絡繹不絕在聚落建立之初 庄民為舂米方便 利用小水車帶動石製的舂米具故此地名為水碓茄苳（kadan）之台語發音與日語「花壇」發音相似民國9年10月1日正式將「茄苳腳」更名為「花壇」 本宮建於咸豐元年 為中庄村、庄雅村 兩村居民之共同信仰中心原屬彰化市南瑤宮大媽會信仰圈 當初由村民李炳煌先生捐出將原為瓦窯儲放薪材（粗糠）倉庫的土地起建為宮廟內有一口古井 最多曾有百位子孫共同居住這種窯是引進德國人於1865年發明的「霍夫曼窯」八卦窯的建築形式非常特殊窯身採取長條形 兩端作類似八卦形的角度窯身下半段以紅色磚砌成 並開有連續十多個圓拱窯洞上半段則用木結構及磚柱形成上方的尖形斜坡屋頂 遠望之下好似西洋樓房 造形特殊清康熙27年渡海來台 唯一道光皇帝御賜 官拜狀元的福德老爺建於清乾隆35年 《彰化縣誌》記載彰山宮原稱「番社王爺宮」是在清朝乾隆年間 官方為了鎮撫半線社平埔族人而建華南式「屋脊湳煬剪粘」「重簷歇山三簷式」五門宮殿型福德祠開彰祖廟創建據於雍正2年間廟宇 距離我家很近也是我常常祈福找土地公婆幫忙的地方民國74年11月27日指定為第三級古蹟彰化縣的三級古蹟 由彰化知縣秦士望於1735年所立爆米香機 百變金剛這個流動店家跟著媽祖上路 金額隨喜一路上以爆米花、爆米香來讓大家回憶年少這裡30年前是彰化最熱鬧的區域 隨著商圈轉移道路開通這裡落寞的只剩下一間包子店還可以撐場面 許多店家紛紛改成夾娃娃機創建於清嘉慶二十三年（西元1818年） 又稱作大道公廟天后宮媽祖 俗稱內媽祖 原位於彰化古城內清朝慣例 民間建廟奉祀媽祖 廟名不得命以「天后」之名官方祭祀之媽祖廟 始得稱為「天后」家居彰化市的我先夜裡的大甲媽祖回鑾比預定時間晚了3小時大埔路上 信眾提前等候這一跪鑽轎底 連綿一公里煙火歡送大家 及大甲媽的鑾轎今日熱情駐駕彰化市天后宮 又已經跨日了很快的駐駕又要起駕 辛苦了大家雨水媽回鑾 雨水也落下了由西螺至彰化 二日步行約60公里步行時間23個小時 造訪56個宮廟寺壇深度的媽祖行腳 讓我深入在地明年再見 大甲媽祖遶境遶境第二天穿著KEEN NEWPORT涼鞋 一次就給他走了26公里這雙鞋子會依腳型變化 依附緊貼 很適合運動一場雨下來 腳底不會濕滑沾黏 排水性快 防滑很紮實足弓彈性很好 會因應地形變化彈力調整走了那麼遠的路 卻沒有磨腳邊不舒服的感覺穿在腳上還蠻帥氣 不會像一般涼鞋土的很謝謝KEEN的贊助夜裡行腳的旅程完畢 在宮廟的提供的住宿區打尖時 換穿OOFOS拖鞋 看似厚實的腳底 穿起來卻很貼實輕巧 也可以舒緩腳底痠痛感重點 好清洗！！