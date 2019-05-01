音樂季露營超好玩！網友推薦５樣前行必知 讓露營更方便

2019-05-01 22:00 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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因為準備週五就要前往南澳 愛露營 那山那谷，參加 野鵝快跑 音樂祭！實在是太期待了，之前參加完愛愛搖滾後，就蠻長的時間沒有露營了。剛剛準備本週的行李，覺得好像能跟大家分享在音樂祭裡，有什麼東西是超級推薦的，讓你的音樂祭露營更好玩，更方便在舞台之間跑來跑去！

▲玩到夜晚的最後一刻，你的帳篷不需要太豪華通常樂團演出到九點十點後，都還有DJ SHOW， 這次野鵝也不意外，玩完再去洗澡吃個宵夜，通常都已經大半夜了，隔天可能一早就要起來吃早餐，準備看正中午的樂團。所以在帳篷上，好搭、能夠過夜就很足夠了，因為你一定捨不得待在帳篷裡睡覺！兩個人的話，我們就會直接用登山的自立帳，搭起來快速，又足夠放下兩個人的行李。超過兩個人才會帶稍微大一點的帳篷，其中我最愛的還是印第安納帳，因為它長得就很適合音樂祭，而且很好搭。

▲ 輕量的用具不只爬山好用，音樂祭也好用音樂祭通常停車不像許多平常露營，車子直接可以開到營地旁邊，有的時候還會有買到營位，但沒買到停車證的狀況，甚至有好幾次，是從入口就要露營用具搬進去！所以盡量把露營的東西精簡，是很重要的，我就會用登山時用的充氣睡墊、睡袋，體積就會小上許多，也比較好搬運。雖然登山睡墊沒有露營睡墊來得舒適，但還是老話一句「音樂祭你是捨不得睡覺的！」

▲能夠放飲料的小桌、能夠帶著走的小椅音樂祭不需要舒適度超高，但方便度一定要超高。小桌可以放上啤酒、食物，不要打翻就足夠了，不需要大到像是要打麻將，那在搬運的時只會覺得很困擾哈哈哈！另外，通常在音樂祭，帳篷都會搭的比較密，如果裝備太大可能就會跟隔壁的帳篷貼在一起，「簡單」才是最棒的！一整天的樂團表演，不是每一團都需要擠到前面去，有些樂團的曲風，坐在遠遠的地方看，感覺最好！所以我都會把露營的小椅帶著走，露營椅愈輕便當然就愈好移動啦！

▲半夜回營地，不要踩到別人帳篷很多人沒有露營帶頭燈的習慣，但音樂祭通常舞台週邊很亮，要走回營地就不一定了，我每次的狀況都是一片黑哈哈哈哈，手上還拿著椅子，另一隻手還要拿手機照路實在是太麻煩了，所以超推薦帶頭燈，半夜走來走去（吃宵夜、洗澡）也比較方便。

▲露營的自炊，登山爐世界好用音樂祭通常食物很充足，但三天下來如果都吃會場食物，就會貴到不行，想省錢跟露營感重一點，還是會自備一些能夠快煮的小東西，在空擋時快點煮煮快點吃。這時候什麼雙口爐、組合鍋都不重要了，只要簡單的煮好曾拌麵就好了。這些就是我音樂季必備的項目，好久沒露營了真的好期待，大家快點也推薦我要帶什麼零食啊！

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