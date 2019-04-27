【健行筆記】爬山健行裝備偏好大對決 結果出爐！

2019-04-27 12:25 健行筆記 健行筆記健行筆記



上週健行筆記利用臉書的二選一票選功能，針對大家常用的裝備舉辦了一系列的偏好調查。老實說，許多票選結果可能都在我們的預料之內，不過結果仍然令人相當期待啊！為什麼這樣說呢？畢竟同樣是爬山，形式與族群又有分很多種，平時較常爬郊山步道的山友們，偏好一定跟喜歡爬中級山的山友們有所不同。這樣的二選一票選最有趣的地方，就是在於可以看到眾多網友對於某一種偏好的比例。假如你想要知道，郊山、中級山、百岳等不同族群對裝備的偏好，可以參考 2018健行大調查 裝備篇唷！這一次的票選，我們連續八天都問了不同的問題，總共累計了8,194票，是不是有點驚人呢？這些票選的結果沒有絕對的正確與否，純粹就是個人的偏好，快來看看大家對於使用裝備的偏好吧！

一、爬山時，習慣穿哪一種鞋子呢？

第一題是鞋子，同樣是登山鞋，大家一般爬山健行時，比較習慣穿「中高筒登山鞋」還是「低筒登山鞋」呢？票選結果有66％的網友偏好穿中高筒登山鞋

分享 facebook

網友經典回應

許小芠 ：「不喜歡腳踝被束縛住的感覺,所以偏愛低筒登山鞋.但最近發現其實雨鞋也蠻好的」

Ethan Huang：「 一般步道低筒、郊山中高筒」

Twiggy Chen ：「中筒！下坡稍微卡腳跟」

二、登山鞋vs雨鞋之對決

這一題可是經典中的經典啊！二話不說～馬上開始，究竟大家上山習慣穿的鞋子，是哪一種呢？ 是「登山鞋」 還是 「雨鞋」 呢？票選結果有75％的網友偏好穿登山鞋

網友經典回應

蔡春蓮：「 愛。 登山鞋。」

Anderson Ike：「選擇防水！或是選擇防水+透氣！？」

Shuen Wang ：「百岳還是中級山～各有千秋」

三、爬山時，習慣用什麼帽子呢？

炎炎夏日就在不遠處了，大家爬山都習慣戴帽子來遮陽～小編想知道～你比較習慣哪一種呢？是「圓盤帽」 還是「鴨舌帽」呢？票選結果有72％的網友偏好用圓盤帽

網友經典回應

Yun-Tzu Lee：「各有優點，圓盤防曬傷擋視線、鴨舌帽曬傷也擋視線，但有型。」

Lawrence Lai ：「頸部可以放下來那種設計的圓盤帽最好。可以防曬防蟲⋯」

四、爬山時，習慣用什麼方式拍照呢？

每次上山最重要的就是要把美美的風景拍下來啦！來看看大家比較習慣怎麼拍照呢？「數位相機」、 「手機」哪一種比較多呢？這一題有不少網友在下方留言表示兩種都會攜帶。票選結果有66％的網友偏好用手機拍照

五、爬山時，習慣補充水分的方式是什麼？

天氣漸漸熱起來，大家有記得多補充水份嗎？這一題裝備調查，我們針對使用「水袋喝水」、 「水瓶喝水」來調查大家的比例。 上一題在進行投票時，有不少網友表示兩種方式都會有，所以對於同樣會使用水袋、水瓶的網友來說，這一題就純粹以喝水時的爽快程度來回答吧！這一題有網友針對兩種補水方式提出了非常好的建議唷！票選結果有67％的網友偏好用水瓶喝水

網友經典回應

地瓜：「喝別人的水」

林涵青：「水袋裝水，小水瓶裝飲料 運動飲料、維他命C、茶。」

Ya-Te Chen ：「水袋結冰過後就沒再用過水袋了」

Tsai Pinghong：「重裝用水袋幫小孩補水比較方便。就是空中補給機幫戰機加油的概念...」

六、爬山時，你習慣用登山杖嗎？

裝備大調查來到了後半段～小編利用週五大家想出門爬山之前，調查一下各位網友是否習慣用登山杖。小編提醒大家，正確的使用登山杖確實能減輕膝蓋的負擔。票選結果有74％的網友爬山時會攜帶登山杖

網友經典回應

張綺庭 ：「自從我膝蓋爆了之後就開始用登山杖了(=´ᴥ`)」

七、爬山時，你比較習慣用哪一種登山杖？

上一題我們調查了大家爬山時用登山杖的比例，以下就是針對習慣使用登山杖的網友，來個小調查，究竟是「旋轉式登山杖」、 「快扣式登山杖」哪一種比較多呢？票選結果不論是「旋轉式登山杖」還是「快扣式登山杖」，兩者的結果相當平均。

八、大家在爬山時，有習慣穿哪種排汗衣嗎？

有人一年四季爬山都習慣穿長袖，因為想防曬、保護手臂；也有不少山友是一動起來就拼命流汗，爬山就是非穿短袖不可！這一題釣出了很特別的一位網友，竟然能夠精準到用溫度幾度來橫量，小編覺得佩服！票選結果不論是「長袖排汗衣」還是「短袖排汗衣」，兩者的結果相當平均。

網友經典回應

林保典：「過箭竹林，就會知道長袖的好處了…。」

Lile Hsing ：「這很難選擇耶！像我16度以上會穿短袖排汗衣加防曬袖套，16度以下會穿有禦寒效果的長袖排汗衣。」最後，謝謝大家熱烈參與這一次的票選活動，每一篇幾乎平均都有近1,000票左右的回覆，透過這樣的機會來認識大家的偏好，小編覺得非常開心！未來也會繼續舉辦這樣的調查活動，還請各位網友們多多參與，大聲說出你們的想法唷！在我們更了解大家的情況下，才能安排更貼近大家需求的內容。