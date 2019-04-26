跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (下)
雖然只參與二日大甲媽遶境行程，但一路感受太多、太滿，不得不分成上下兩集，只能說大甲媽魅力凡人無法擋！以前從來搞不清楚雲林鄕鎮的順序，都只是高鐵窗外的風景之一。但跟著大甲媽遶境後，這裡不再只是陌生地名，是我真的有用雙腳走過、開車在鄉間小路鑽來鑽去的地方，重點還吃喝了人家好幾頓。你說說能不把人家放在心裡嗎？！延伸閱讀：跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)是媽祖賜的緣份吧！2019大甲媽遶境，我來了！元長鄉是雲林重要農業縣，除了生產牛蒡、蒜頭、稻米，已淡出影壇的女星吳倩蓮就是這裡的人(是說有人還記得她嗎？)。從路邊蓄勢待發的炮陣看來，就知道大甲媽遶境是件多麼神聖重大的活動。4/10 元長鄉間行前得高人指點：若想鑽轎底，盡量避開最熱門的宮廟，因為會等很久很久。最好的選擇就是在地廣人稀的元長鄉。有位朋友當天早上從台中搭客運前來，我們會合後約20分鐘，娘傘就經過眼前。我立馬指著前方在路邊等的人群，跟他說快去排隊。(別問我怎麼知道？我也是矇對的)前後應該沒十分鐘就完成鑽轎底。此時他才從背包裡拿出護膝，感嘆的說：以為會跪很久，沒想到根本用不上。真想拍拍他的肩說：想跪有的是機會，晚點去奉天宮，在那應該就能用上護膝了XD4/10 新港奉天宮依依不捨的離開元長鄉(不是形容詞，真的發自內心)，中午左右抵達新港時歡樂氣氛已迎面襲來。還好有比表定時間更早到，不然停車恐怕真的會成問題。停好車，漫步往奉天宮方向走時，看到路邊有愛心手沖咖啡，剎時熱淚盈眶。媽！總算有單品咖啡喝了！(內心大歡呼)喝完咖啡總算覺得又活了過來，就繼續在熱鬧街上前行。建於清朝時的大興宮主祀保生大帝，也就是宋代名醫吳本。漁民信奉媽祖，警界敬拜關公，醫生如果要拜，就是拜保生大帝。隔壁是清朝縣丞相辦公室，這裡還有清朝服飾供遊客拍照，這天就遇到一組玩興大發的遊客在COSPLAY。抵達奉天宮時，現場已經熱鬧滾滾，已經分不清誰是香客？誰是遊客？不過這真的很難分。比如我到底屬於哪一種？感覺遊客這身份更適合。都說名不正則言不順，幾間媽祖廟因為正統、名份問題鬧的不甚愉快，也讓原本都會去北港朝天宮的大甲媽，也改至奉天宮駐駕。不過媽祖終究是媽祖，不管人世間的是是非非，依然庇護信眾平安。奉天宮則強調殿內供奉的是開台湄洲媽祖。全國各地前來為媽祖祝壽的信徒絡繹不絕，上香祈福、過火繞香爐，一整個熱鬧滾滾。傳說虎爺是土地公、城隍爺的座騎，一般供奉在桌底。奉天宮則是台灣會把虎爺供奉於桌上的廟宇之一。虎爺除了具有保護兒童及鎮邪神力，也能咬錢納財，自是香火鼎盛。是說這尊Q版虎爺，也太可愛^^廟方工作人員也開始忙著整著幫千里眼、順風耳兩位將軍整理服裝儀容，準備遶境出巡並至西螺大橋迎接大甲媽。奉天宮前的馬路上也是超級熱鬧，許多品牌、商家、攤販都在此設點。橫豎車子已然停好沒處亂跑，只好認真的左去右回逛一圈。雖然入境問俗，在遶境期間我的確都吃素，但因為沒有提前茹素，按規矩是不好參加明日的祝壽大典。既然如此，那就來杯清涼的啤酒解渴消暑吧！還在大街上閒逛，就逛到奉天宮的報馬仔出巡。不過奉天宮報馬仔發的紅線，真的就是一條紅線，沒有再額外包裝，十分天然。位在奉天宮旁的新港公有零售市場，前身是有五十一年歷史的新港鄉小賣市場。公有市場改建後招商雖不甚理想，但正好成為大甲媽遶境者的最佳休憩之地。若之前來不及在鎮瀾宮登記豬羊份的信眾，在大甲媽抵達前來中山路19號的遶境進香辦事處，也能辦理登記，每份$50。登記豬羊份有二項優點：其一是名字會在祝壽典禮上被誦經團唱誦，其二是典禮結束後可憑收據領取豬肉與麵羊。信徒相信吃了這塊拜過媽祖的豬肉，等同是吃平安。辦事處斜對面就是奉天宮香客大樓，規模看起來相當大！雖然這裡能提供2~3百人住宿，但前來祝壽的香客太多，連走廊空間都很搶手。還好下午有小瞇一下，因為傍晚五點起，祝壽陣頭陸續抵達，到大甲媽入殿安座已是午夜十二點，站了將近七小時，整個人已近虛脫。原本計畫是拍了祝壽大典，再去北港朝天宮走走，來個一日雙媽祖。但拍完後只想著留著青山在不怕沒柴燒，保住小命還是比較重要XD原本擠在廟前在人群中求畫面，但發現姐真的沒練過，怎麼也擠不過別人，想想不是辦法，就先進奉天宮走走。奉天宮內很奇妙，一進大門左右都有人排排站，這是擺的什麼陣？推測應該是想先在殿內卡位，準備迎大甲媽安座的信徒。不過這一路要站到十二點，而且愈晚人潮愈多，想達成任務難度相當高，不知有沒有人堅持到最後？據有擠到香爐旁的朋友表示，廟方再三交待不要擋在香爐前，否則陣頭衝進來時，是會"不計手段"的"排除萬難"以達成安座任務。可惜朋友撐不到十一點就無力撤退，讓我錯失安座的第一手現場報導。不過好在行前有貴人相助，讓我憑著新聞記者臂章進到只開放給媒體拍攝的閣樓，終於不用人擠人，終於不用被炮屑淋的滿頭，真的是大大鬆了口氣！可是此時我才想到：我還沒有吃晚餐！幸而傍晚在奉天宮前拿了一顆小粽子，此時吃來根本人間美味！這次只帶了24-70這顆鏡頭，雖然無法拍到特寫，但站在高處拍大場景還是挺壯觀的！從晚上五點到十一點，已有無數陣頭經過。剛開始拍的很有力，後來站不住就蹲著拍，蹲到最後不席地而坐已無法舒緩酸到爆炸的腿。心裡已飛過數次不如放棄的念頭，畢竟又不是來拼命？但想想因著難得機緣拿新聞記者臂章才能站在此地拍，也許此生只有這次機會？終於奉天宮的陣頭開始進場，也代表大甲媽即將駕到。目前進場的是閃亮亮花車隊。再來欣賞奉天宮的驚人煙火與炮陣，此時我很慶幸我已經在閣樓上，不然這炮灰肯定又會落的滿頭、滿身都是。真的有讓我驚呆的是虎爺愛吃炮的大陣仗，這衝天濃煙根本是小核彈爆炸吧！這天新港的細懸微粒指數肯定紫爆。新港奉天宮媽祖先一步回家迎接大甲媽。苦撐近七小時，大甲媽陣頭終於魚貫進場(拭淚！)主持人有介紹千順將軍的篙錢和手錢的用途，據說能治療筋骨酸痛。大甲媽的娘傘己抵達奉天宮前，此刻我好想哭，不知是因為受媽祖感召？還是為快解脫而開心？千呼萬喚使出來，大甲媽終於來到奉天宮。雖然我所在的角度看不到奉天宮內部，但擁擠程度肯定相當驚人，因為當我收拾行囊下樓時，還是廝殺一陣才得以擠出來。最後這半天很像參加嘉年華，很熱鬧，很有人氣，但老實說我心中卻有些失落。相較之下我更愛在鄉間小徑中看到的那些人、事、物、景。在微風中、在稻田旁、在陽光下，就算下場雨也好，都是那麼的自然，是種自帶氣質與莊嚴的自然。無論如何，在眾人幫助下我終於完成大甲媽遶境採訪活動。雖然只有短短二日，卻讓我收獲滿滿！依我的個性，這如果不是工作，恐怕也不一定會生出文章，在此感謝健行筆記給我這個逐夢踏實的機會；但若是工作，要是主辦單位把行程排到半夜，我肯定翻臉，不可思議的是我竟然二天都主動工作到半夜。這次遶境想不通的巧合太多，要感謝的人也太多，不如一切就都歸於媽祖吧！
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