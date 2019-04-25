跟著大甲媽遶境去！新手開車+步行的感動二日行 (上)

2019-04-25 22:00 健行筆記 健行筆記Sharon Chang



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身旁不乏參與大甲媽遶境的朋友，每每聽著他們說的眉飛色舞，心頭總會浮出有為者亦若是的念頭。雖然自己沒有特別宗教信仰，卻也想著有朝一日要親身參與全球三大宗教盛事之一。但你知道的，腦袋想想與實際行動間，有時是天差地遠，有時咻一下就達成。十分感謝健行筆記與羅布森升降椅，讓原本不知還要想多久的本倫我，終於踏出腳步跟著大甲媽遶境去。延伸閱讀：是媽祖賜的緣份吧！2019大甲媽遶境，我來了！ 收到錄取4/9~4/10特派員通知後，規畫重點就落在如何在二日內抓緊時間感受大甲媽魅力，並捕捉預期想拍攝的畫面。仔細盤算後決定以開車+步行，這樣就能比媽祖鑾駕先行抵達下一站，才能有充足時間拍攝廟宇、陣頭及沿路風情，更美好的是連睡覺問題也一併解決。 很多人會關心停車問題，其實並沒預期的難停。首先一定不要停在遶境路線上，尤其鄉鎮道路有的不大條，很容易被陣頭擋住。最好選遶境路線旁、能通往另外一條大馬路的地方停車，這樣就算媽祖鑾駕抵達，也還來的及走其他道路到下一站等候。這二日只有駐駕點比較沒那麼好停，尤其是新港奉天宮，因為會湧進大批祝壽信眾，建議開車朋友最好在中午左右抵達。 決定一個人遶境時，心裡有點不安，沒人照應總覺得少了什麼。但實際參與後，我覺得遶境活動太適合孤僻者參加，因為一個人也能走得很自在，只是入夜後記得結伴而行比較安全。而且全程都有媽祖罩著：累了有接駁車，渴了有人發飲料，餓了.....餓肚子是不可能發生的。如果說這次一個人遶境有什麼遺憾？就是一個人的胃太小，想吃的太多，沒有人幫吃，讓我少吃好多美食啊！想要遶境卻又不知如何下手的新手朋友，可以加入跟著媽祖去遶境新手團，本次行程受他們關照很多，許多可靠情資都來自這個新手團，真心感謝^^ 4/9 北斗奠安宮奠安宮是我首次遶境的第一站，但也因為初次體驗，當下還傻傻搞不清狀況，好像連進廟裡報個姓名祈求平安都沒做？還好神明並沒有跟我計較，讓我此行平安順利^^ 約清晨六點半抵達時人潮還不算多，不過沿路都能看見或推或背著行囊的遶境香客。大家的打包方式都不盡相同，也是遶境途中我很喜歡觀察的點之一。 阿嬤說她已經發了二十幾年的粽子，能為媽祖盡點心力她做的很開心。這也是我拿到的第一樣遶境愛心食品，一定要拍照留念。畢竟身為美食部落客，記錄沿途美食也是應該的^^ 4/9 東螺開基祖廟天后宮離開奠安宮就直奔東螺。據行前收集的情資表示：開基祖廟天后宮比較開闊，比較好拍到想要的畫面，加上有自己的陣頭，值得在這裡多停留一會兒。 開基祖廟天后宮位在不寬敞的鄉道上，兩邊搭起發送物資帳棚後就更不好會車，所以在路頭塞了好一會。幸而看地圖小繞一下，順利繞過塞車路段，也找到停車位。 因為在這裡停留夠久，才終於想到也該拜個碼頭(?)祈求媽祖保平安。東螺媽信仰，距今已有三百多年歷史，看的出來香火十分鼎盛。 大甲媽遶境也有集章活動。雖然一直沒搞清楚活動內容，但在每間宮廟都能看到排隊蓋章的場景，有的是拿這種印刷好的格式，有的則直接蓋在令旗上。 意外發現面對廟的右手邊有傳說中的辦桌流水席。第一次看見遶境辦桌的大場面，讓我有如劉姥姥入大觀園，什麼都覺得新奇有趣， 食物好不好吃並不是重點，畢竟這都是愛心，應該心懷感恩。最吸引我的是這些在大鍋、大鏟、大刀前色不變的志工媽媽/阿嬤們。 因著志工無私付出，讓參與大甲媽遶境的人們得以溫飽。忽然覺得媽祖並不只是高高在上的神明，而早已進住每位發願奉獻的信徒心中。認真覺得這裡的風景，比街上的陣頭還迷人^^ 雖然我是開車，但為了尋找拍攝畫面還是走了不少路，有雙透氣、吸震、好穿的鞋子真的很重要，還好有KEEN NEWPORT全方位護趾涼鞋陪著我。都說大甲媽有雨水媽之稱，這雙涼鞋不但重量輕還有快乾功能，就算遶境途中遇到下雨也不用擔心。如果路況不佳小石子多會卡到腳，也能搭配襪子穿，是雙進可攻退可守的多功能鞋款。 開基祖廟天后宮的陣頭開始暖身。問了工作人員才知道雖然媽祖可能還要1~2小時才會到，但陣頭會先到庄頭等候。 行前有先查好大甲媽遶境陣頭的順序：報馬仔、頭旗頭燈三仙旗、開路鼓、大鼓陣、繡旗隊、福德彌勒團(彌勒羅漢、達摩羅漢、古佛、福德正神、玉女神佛)、彌勒團(彌勒祖師、彌勒古佛、彌勒羅漢)、太子團(濟公活佛、三太子)、神童團(招財、進寶)、哨角隊、莊儀團(千里眼、順風耳)、執士隊、轎前吹、涼傘馬頭鑼令旗、神轎班、自行車團。了解陣頭順序，就比較好拿捏進度。下圖是繡旗隊，表示接下來就能拍到福德彌勒團。 4/9 西螺大橋不過決定不繼續等陣頭，離開東螺後直奔西螺福興宮周邊找停車位。雖然約莫中午時分抵達，但已開始出現人潮，車行過了福善寺才找到停車位。還好有搭到善心民眾的便車回到溪州段，省去步行時間^^ 許多想參加大甲媽遶境的朋友應該都會擔心：如果半路走不動該怎麼辦？其實別擔心，沿途都有接駁車。像這輛車前有掛紅布條的就是登記在冊的接駁車輛，累了只要招招手，就會停下來載客。 不得不說，西螺大橋溪州段真的好熱鬧！雖然前面已經見識過發送愛心物資的陣仗與熱情，但這裡的發送攤位更密集，競爭更激烈，大家都好認真的在發送物資，根本是頂尖業務員上身！ 天氣這麼熱，他們還是面帶微笑、活力四射，讓人打從心裡感佩！但為了不浪費物資，還是得適時拒絕，只能懷著歉疚心情謝謝他們。 剛才開車經過西螺大橋時，就已經見識近2公里的威力。現在真的要靠雙腳走回去，我.........真心佩服用雙腳跟隨媽祖腳步的人們！ 雖然天氣很熱，還好KEEN NEWPORT全方位護趾涼鞋很給力，超透氣，我的玉足一點也沒有悶熱感。剛才在路邊送冷飲的姐姐有問要不要用冰水沖個腳？差點答應了！但想想其實還沒有那麼需要，就留給真的有需要的朋友吧！ 人生第一次走在西螺大橋上，也是第一次用走的越過濁水溪，這一定要來張合照啊！ 4/9 西螺福興宮福興宮是本日大甲媽祖駐駕廟宇，才剛過中午人潮已現。廣場及廟前街道已有不少攤位，現場熱鬧滾滾宛如嘉年華。 巡狩西螺53庄的西螺太平媽已有300年歷史，是西螺的信仰中心，廟字規模宏偉，香火鼎盛。 從人潮擁擠的正殿往後走時，正好遇見那道灑在殿內的光。不少信眾席地而睡，參拜者請小心腳下。只是和神明同睡一廳的畫面有些溫馨，總也有些突兀。我猜這應該也是大甲媽遶境時才會有的限定景象！ 在大甲媽遶境期間，哪裡可以洗澡也是值得關心的重大民生問題。雖然不是每間廟宇都有提供沐浴，但一路上還是有廟宇或像這樣的行動沐浴車可使用。 福興宮的辦桌規模也好大！看到這些充滿溫度的大鍋大鏠，我又忍不住被吸引過去啦！ 還好我夠早就把車開到西螺這頭停好！約下午四點左右西螺大橋就進行交通管制，車輛都得改道而行。天色漸暗，大甲鎮瀾宮的陣頭也陸續抵達。其實在原訂計畫中，並沒有在福興宮巧遇媽祖的行程，但眼見莊儀團已然抵達，也就表示媽祖鑾駕就在不遠處，當下就決定留下來，感受西螺大橋萬頭鑽動的氛圍。 也因為留在橋上等，我才發現原來西螺大橋是陣頭的換班交接之處。準備接替的執士隊先在橋上等待，兩隊相遇後先熱情喧，隨即由新執士隊接下任務，繼續引領陣頭前進。 終於，在大批遶境民眾簇擁下，大甲媽的娘傘已然抵達。別怪這張拍的有點糊，姐真的沒練過如何擠在人群中拍出美照，明年要是有機會再來，我一定改進！ 娘傘通過時還勉強有個立足之所，但跟著媽祖鑾駕而來的是千軍萬馬。人潮如巨浪湧來，快節奏的前進速度根本只能被推著走。之前西螺大橋上的人山人海都只是電視裡影像，這回親自擠一回的心得是：真的擠到腦袋什麼也沒在想！向前走，就對了！ 媽祖鑾轎通過後，發現橋邊邊還有些空隙，就快步走下橋，好捕捉西螺熱情迎接媽祖的盛況。 4/9 西螺新天宮趁著大批人潮都聚集福興宮迎媽祖時，就先行一步開車前往新天宮。 當初是利用地方活動中心教室改成新天宮，現在旁邊的新殿己有大致樣貌，相信明年再來新廟會更完整。 這裡一樣有流水席，讓每位遶境者都能吃飽飽。在此會建議遶境朋友自備餐具，減少一次性垃圾，以行動愛護地球，媽祖也會開心喔！ 4/9 LED義工團據情資顯示，入夜後在市場南路果菜市場附近會有LED義工團出沒。團長表示因接下來的路段地處偏僻又沒有路燈，為了遶境者安全，每年都會在特定路段親手幫沒有帶燈的朋友掛上LED。謝謝這些守護遶境者夜間安全的志工。 果然再前行沒多久，路上就黑漆漆。原以為即將展開一段靜默旅程，但是在路邊的微弱燈火下，出現三名小可愛在發貼布^^ 拿貼布時我滿以為這天沒有走多少路，應該不會用到。但肉腳就是弱，洗完澡後貼布就出現在小腿肚XD 4/9 西螺七座魚寮鎮南宮抵達鎮南宮時應該差不多是晚上九點，但這裡依然有著滿滿活力。連廟方都很嗨的不時廣播說辦桌師傅是特別請來的高手，也同時推銷平安芋香米。 其實買冠軍芋香平安米本來就排在行程中。用紅布袋裝的平安米就放在正殿貢桌上，米錢就直接投入旁邊的箱中。是說有玄天上帝在顧攤，我猜誠實度應該相當高！ 4/9 虎尾帥興宮應該有朋友發現，帥興宮是回程路線，怎麼先切到這來？主要是這段去程路線過暗，許多香客會改走這段，所以我也跟著走看看。 當然我不會說是因為耳聞帥興宮茶葉蛋很好吃，所以才繞過來XD 其實剛到時並沒有發現茶葉蛋的影子，但又一直聽到有人在談論茶葉蛋，只好硬著頭皮問廟方人員，才知道他在廟旁地上的鍋子裡。所以想吃美食，臉皮還是得練厚一點啊XD 這天就在帥興宮提供的浴室洗了舒服的澡。洗澡前特別換上這雙OOFOS肌力恢復紓壓拖鞋，別瞧著他奇貌不揚，紓壓度真的百分百。沒騙你，剛收到鞋子在家裡試穿後就沒在脫下來，足弓處的弧型超符合腳底工學(?)，他真的把我的腳伺候的太棒了！人人都應該擁有一雙(真心)！ 4/9 虎尾天后宮原本想說先洗好澡、刷好牙，待會跑完行程就能倒頭就睡。但你知道的，計劃永遠趕不上變化。 虎尾天后宮也是大甲媽回程行程，加上已近午夜時分，現場已經趨於平靜。 此時我看總鋪師似乎在收拾場地，就跑去請教餐點供應到幾點？總鋪師說今年大甲媽和白沙媽同時出巡，他們必須留人力等待行程未知的白沙媽，所以現下已收工。此時話鋒一轉問我有沒有吃她炸的地瓜？得知我沒有吃，她不以為然的搖著頭，從剛炸好的地瓜裡挑出有結蜜的給我。她說虎尾的地瓜本來就好吃，再加上她太會炸，一定要我吃。各位觀眾，真的很好吃，有機會一定要來吃！ 4/9 虎尾澤元堂離開天后宮後重新回到去程路線。大甲媽遶境唯一不是宮廟的停駕點就是澤元堂。雖然已近午夜，但廣場內還是坐滿香客。 值得一提的是在這裡喝到豆漿+薑黃的奇特組合。廟方說以往只有提供豆漿，今年因為有薑黃，就跟大家結緣。其實薑黃味道沒有那麼明顯，還不錯喝。在這待到快十二點時，門口忽然一陣騷動，原來報馬仔來了！只是紅線已被索取一空，看來生意超好啊哈哈！ 4/10 土庫順天宮最後就夜棲在順天宮旁的路上。是說土庫比較空曠沒有熱島效應，只有剛入睡時有點熱，吹了冷氣。後來把窗開一點點縫(怕蚊子飛進來不敢開大)讓空氣稍能流動，氣溫就很舒服。 雖然才清晨六點多，但順天宮已經人聲鼎沸，原本還沒睡醒的我，也被這滿滿活力給震醒。 早餐很重要一定要吃！桌上的地瓜稀飯和志工自醃的苦瓜，都是我的菜。可惜此時胃口還沒開，就拍拍照視吃就好。 看著年長志工合力抬著一大鐵盆的粥，這一幕讓我超感動！惦量我自己，也許抬個1~2盆沒問題，但地上擺滿各式鐵盆，還不含已經吃掉的數量，光用想的我的腰就酸起來。每顆米粒的都是志工辛苦付出，請大家一定要愛惜食物！ 4/10 土庫福德宮其實在順天宮廣場，我就聽到有人說：要留點肚子到下一站吃雙糕潤。對不起土地公公，其實我也是為了雙糕潤來的，但也謝謝你保庇我一路平安^^ 古早味雙糕潤差不多已經成為土庫伴手禮，以糯米夾黑糖再以月桃葉包起來，入口香軟而不黏牙，下回來土庫玩記得帶一盒回家吃。 4/10 雲林元長鄉是說元長鄉真是地靈人傑的好地方，路邊供應的飲品也愈來愈多元。第一次看到路邊發放台灣啤酒，一定要下車拍張照！ 還有這個用吊車吊起來、綿延不絕的炮仗畫面也太讓人動容！由此完全能看的出元長鄉的熱情。感覺我很適合搬到這裡住啊XD 甘蔗季節不是過了？老闆說今年有特別留一批下來，分給遶境民眾享用。 進到比較熱鬧的街上，有位大哥強力推銷說這米糕很好吃，耳根很軟的我就勉為其難拿了當早餐。但各位，真的很好吃！大概就是在元長瓦瑤宮前的市區，明年有緣再相逢的話，我會多拿一個^^ 前進瓦瑤福德宮時，路邊迎媽祖的供桌，覺得畫面很美。 4/10 元長瓦瑤福德宮元長是農業鄉鎮，沿途都是稻田景致，充滿度假悠閒風。但其實會來福德宮，是因為傳說中的秒殺玉米。 秒殺玉米在福德宮的斜對角，我想不用開口問，看情形就知道是這間XD 以前都是從高鐵俯看雲嘉南平原，現在則在鄉間小路上看著高鐵疾駛而過。角度互換，視野也完全不同。 4/10 元長內寮無極聖殿無極聖殿是一座佛、儒、道眾神齊聚一堂的廟宇，主神是玄天上帝。 這裡的辦桌看起來也挺厲害！聽說最有名的是龍葵素菜粥，可惜剛吃了米糕當早餐，只好認真拍照XD 前往隆玄宮時，路邊出現幾台椰子車。當下我以為是賣椰子水的攤車，沒想到竟是免費提供！天氣很熱，能在元長路邊喝到老闆發心提供的現剖椰子水很幸福，果然一路都有媽祖罩著我們！ 4/10 元長安北路隆玄宮在一片綠色稻海中，遠遠就能看到隆玄宮。 隆玄宮最知名的就是廣場的饅頭車，當時因還不餓沒拿，等拍完媽祖鑾轎再回來時，饅頭已經發送完畢，真的很搶手呢！ 廟門旁的這攤烤吐司也很有特色，經過時有被香到，但肚子裡的米糕還沒消化，也是只能含淚說再見。 4/10 元長鄉間行前收集情資表示：想鑽轎底，在元長鄉間最適合。雖然我沒要鑽轎底，但這裡很適合拍個稻田悠閒版。 (待續)延伸閱讀：是媽祖賜的緣份吧！2019大甲媽遶境，我來了！