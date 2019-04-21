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大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁

2019-04-21 11:20健行筆記 健行筆記林正宸

枯水期限定哈尤溪溫泉彩壁，來到這裡主題不在溫泉，而是那那片有如油畫般的石壁，目前來看也是臺灣規模最大的溫泉彩壁，現在變得非常熱門，大武部落有接駁車的服務，讓許多人得以用較輕鬆的方式親近，我們選擇步進入，用2天的時間慢慢走，中途會經過被喻為雲豹之湯的大武溫泉，欣賞彩壁之外還有溫泉可泡，值得大家來此一回。早在3年多前就知道這地方，每每計劃卻都無法成行，這次說走就走，完全無計劃預訂時間，單純看天氣還可以，朋友也有空就出發了，凌晨2點半坐客運往屏東，7點半上發哥的車，再接另一位隊友，隨後在市區採買晚餐食材後，驅車往大武部落，於古仁人橋附近停好車後整裝出發，第一晚預計停留在大武溫泉。沿岸邊往上遊方向找下切點P1110869.JPG下切到隘寮北溪-剛開車經過的古仁人橋P1110872.JPG接下來在河床一路往上遊步行AFA_3423.jpgAFA_3435.jpg南部久未下雨，溪水頂多到膝蓋，很好過P1110876.JPG過程會不時過溪，左右岸切過來切過去，其實流速說起來還是不慢，但水位夠低所以相對安全，這種流速如果到大腿就足夠讓不少人站不住了，現在為因應大量的接駁遊客，有整理出一條車行道路，基本上就跟著車道走就行，而且有壓平的情況下，非常好走。這路面，超適合騎單車P1110882.JPG隊友表示，哪裡冒出來的寧采臣AFA_3438.jpg支流水夠清澈，直接給它喝個兩口P1110885.JPG隘寮北溪沿途有些位置景色還不錯P1110886.JPGAFA_3442.jpg整途幾乎曬好曬滿，難得的遮蔽P1110893.JPG這趟曬回去身上顏色應該會好幾截P1110895.JPG我們行進速度算相當快，預估2小時多就能到大武溫泉了，還不到2點，有夠早，真的要搞不好直接推進到哈尤溪峽谷入口都沒問題，為了泡溫泉，依然照原訂計劃在溫泉紮營。隘寮北溪看到後來都長得差不多XD，景色比一開始的寬河床好就是P1110898.JPGP1110900.JPG遇到折返的接駁車，太熱門，沿途數車輛少說超過20臺P4090085.JPG看到原住民搭設的公廁及更衣間，大武溫泉(8.3K)到了P1110902.JPG大的這池溫泉沒什麼流動，感覺髒髒的P1110903.JPG旁邊另有一池乾淨許多，而且溫度也夠P1110905.JPG只是到大武溫泉才1點40幾分，天氣太好，日正當頭，躲都來不及，溫泉哪泡的下去，會熟的!!，因為完全沒遮蔽處可躲，旁邊先拉天幕帳來閃避狠辣的陽光。再不遮等到太陽下山人都烤焦了P1110907.JPG還沒解凍的羊肉爐都能拿來當降溫包了P1110909.JPG期間一位大姐問我們走進來要多少錢，我說不用錢，沒想到她馬上跟一旁另一位大哥說:下次我們也要用走的進來，這看就知道平常沒在運動的，哩麥鬧阿，等他們上車離開，發哥就說:坐車坐到暈了吧，她知不知道她坐了多遠的車呀。3點半過後~~終於開始有陰影~可以去泡溫泉了P4090108.JPG5點多煮晚餐~~羊肉爐跟配料、麵煮一煮也是吃得飽飽P1110912.JPGP1110913.JPG簡單快速的弄起一餐P1110918.JPGP1110910.JPG接駁車隊都離開了，後續另有3位單車客要往更深入的位置紮營，晚上也真的沒什麼事，天黑後再去泡一下溫泉聊天一下，8點多就早早入睡，話說河谷的風晚上完全變了一個方向，本來搭一個半開式的，被風吹到受不了，半夜起來改成A字帳，繼續睡。早上起床整理好，吃過早餐後出發，先找地方把不需要的東西藏起來，輕裝往哈尤溪，走約1時半到達哈尤溪匯流口，比預期還快。哈尤溪匯流口P1110930.JPG走著走著看到瀑布就準備進峽谷了，這邊也是坐車的人步行起點P1110933.JPG這邊遇到昨天的單車客，他們推進到這邊紮營，看GPS這時才累計到12K，這樣走到彩壁不到16K呀，單程只剩14K左右，也可能是現在有開發接駁車的道路，許多地方都截彎取直，這一來一往，足足省下4K的距離相當可觀。前往哈尤溪峽谷P1110935.JPG還沒到大家在拍的那片彩壁，進峽谷沿途已經有不少溫泉沖刷形成的彩壁，都是相當不錯的景色，從瀑布到大彩壁約2K。河道縮小，進入峽谷P1110937.JPG沿途已有不少溫泉彩壁P1110939.JPGP1110942.JPG往目標前進P1110943.JPG這一片彩壁也相當不錯~~若有光線的話更棒P1110947.JPG到目前為止都算好走P1110948.JPG裡頭唯一圍出來的溫泉池，冰溪水踩一踩到這泡一下很舒服P1110950.JPG看這溫泉出水孔像......P1110949.JPG峽谷景觀P1110952.JPG轉過這彎~下個轉彎就是這裡最經典的彩壁P1110953.JPG快到彩壁前有些路段較滑不好過的，都已有原住民打入岩釘和繩索來輔助通過，對我們來說不難，但相信有不少一般遊客光在這就能耗上一些時間。經過一些簡單的攀爬P1050023.JPG其實直接走水裡不用拉繩也沒差P1050024.JPG主題還沒到，卻是處處驚喜的景觀P1050026.JPG前方轉彎處就是大彩壁了P1050028.JPGP1050029.JPG果真沒讓人失望，大自然的畫作P1110954.JPG加個人當比例，這彩壁真夠壯觀P1110957.JPG再深入還有一大片的黑白彩壁P1050034.JPG隨著陽光漸漸照入峽谷，彩壁顏色呈現得更漂亮P1110959.JPG多一道深潭阻隔P1110958.JPG發哥沒兩下就游過去了P1050035.JPG裡頭的黑白彩壁景觀也很棒，怎麼可能會錯過，我跟Hannah陸續游進去，裡頭原本不會游泳的a夢不進來，想說可惜了，正好發現一旁有別人留下的浮水繩，那就方便多了，用拉的讓a夢也能一起進入黑白彩壁的峽谷。Hannah馬上就跟上來P1050037.JPG拋繩拉a夢P1050040.JPG往裡頭一會就是黑白色的大彩壁，短短距離內，岩壁的顏色有如此大的變化，讓人嘆為觀止。超讚的峽谷景觀P1050069.JPG同樣精彩的黑白彩壁，像油畫一般P1050042.JPG剛游過冰冷溪水，趕緊曬一曬P1050048.JPG岩壁流下的水也是溫的P1050050.JPGP1050068.JPG全身濕透也值得的峽谷景色P1050051.JPGP1050058.JPG再往上一定還有漂亮的景觀和地型，但這次裝備不足留下回再深入P1050067.JPG回到第一道彩壁，有些光線幫忙顏色照起來更棒P1050070.JPGP1050078.JPG離開前與彩壁來個最後的留影

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此時接駁車載來的遊客越來越多進來，我們趕在大批人馬到之前先拍完，開始回程。稍早的彩壁，就不等光線照下來了，回程還好一段路要走呢P1110962.JPG即將離開哈尤溪的峽谷P1110964.JPG昨晚遇到的單車騎士，下次我也要用單車來騎一回P1110967.JPG接下來就不再拍照了，我們用不算慢的速度回到藏背包處，把東西整理收拾後，在大武溫泉休息一會兒繼續啟程，沿途幾乎沒停下腳步，算一算會比預期回到停車處的時間提早不少，後面離開較窄的山谷後，就一直是差不多景色的寬河床，天氣又太好，某程度來說會眼神死最後回程路。返程往大武溫泉中P1110968.JPG回到非常寬的隘寮北溪河床P1110969.JPG看到古仁人橋大家都要歡呼了，漫長河床路要結束囉P1110970.JPG從大武溫泉再次出發，2小時走回停車處，GPS顯示2日總距離28K，哈尤溪彩壁之旅圓滿達成，也終於趕在上半年雨季來臨前圓了心願之一。進入有兩種選擇，自己步行或搭部落接駁車，搭車需事先跟部落申請，名額有限手腳要快，假日幾乎都會搶光，偏鄉部落有這樣的觀光資源增加收入個人是支持的，畢竟有這樣需求的人非常多，而裡頭的環境還是需要大家一同維護，才能永續。進入時期為每年12初到隔年4月間的枯水季，雨季來臨後就不適合前往了，出發前請做好相關準備與評估，盡興之餘也要注意安全喔。原文連結=>大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁

溫泉單車瀑布
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