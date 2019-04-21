大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
枯水期限定哈尤溪溫泉彩壁，來到這裡主題不在溫泉，而是那那片有如油畫般的石壁，目前來看也是臺灣規模最大的溫泉彩壁，現在變得非常熱門，大武部落有接駁車的服務，讓許多人得以用較輕鬆的方式親近，我們選擇步進入，用2天的時間慢慢走，中途會經過被喻為雲豹之湯的大武溫泉，欣賞彩壁之外還有溫泉可泡，值得大家來此一回。早在3年多前就知道這地方，每每計劃卻都無法成行，這次說走就走，完全無計劃預訂時間，單純看天氣還可以，朋友也有空就出發了，凌晨2點半坐客運往屏東，7點半上發哥的車，再接另一位隊友，隨後在市區採買晚餐食材後，驅車往大武部落，於古仁人橋附近停好車後整裝出發，第一晚預計停留在大武溫泉。沿岸邊往上遊方向找下切點下切到隘寮北溪-剛開車經過的古仁人橋接下來在河床一路往上遊步行南部久未下雨，溪水頂多到膝蓋，很好過過程會不時過溪，左右岸切過來切過去，其實流速說起來還是不慢，但水位夠低所以相對安全，這種流速如果到大腿就足夠讓不少人站不住了，現在為因應大量的接駁遊客，有整理出一條車行道路，基本上就跟著車道走就行，而且有壓平的情況下，非常好走。這路面，超適合騎單車呀隊友表示，哪裡冒出來的寧采臣支流水夠清澈，直接給它喝個兩口隘寮北溪沿途有些位置景色還不錯整途幾乎曬好曬滿，難得的遮蔽這趟曬回去身上顏色應該會好幾截我們行進速度算相當快，預估2小時多就能到大武溫泉了，還不到2點，有夠早，真的要搞不好直接推進到哈尤溪峽谷入口都沒問題，為了泡溫泉，依然照原訂計劃在溫泉紮營。隘寮北溪看到後來都長得差不多XD，景色比一開始的寬河床好就是遇到折返的接駁車，太熱門，沿途數車輛少說超過20臺看到原住民搭設的公廁及更衣間，大武溫泉(8.3K)到了大的這池溫泉沒什麼流動，感覺髒髒的旁邊另有一池乾淨許多，而且溫度也夠只是到大武溫泉才1點40幾分，天氣太好，日正當頭，躲都來不及，溫泉哪泡的下去，會熟的!!，因為完全沒遮蔽處可躲，旁邊先拉天幕帳來閃避狠辣的陽光。再不遮等到太陽下山人都烤焦了還沒解凍的羊肉爐都能拿來當降溫包了期間一位大姐問我們走進來要多少錢，我說不用錢，沒想到她馬上跟一旁另一位大哥說:下次我們也要用走的進來，這看就知道平常沒在運動的，哩麥鬧阿，等他們上車離開，發哥就說:坐車坐到暈了吧，她知不知道她坐了多遠的車呀。3點半過後~~終於開始有陰影~可以去泡溫泉了5點多煮晚餐~~羊肉爐跟配料、麵煮一煮也是吃得飽飽簡單快速的弄起一餐接駁車隊都離開了，後續另有3位單車客要往更深入的位置紮營，晚上也真的沒什麼事，天黑後再去泡一下溫泉聊天一下，8點多就早早入睡，話說河谷的風晚上完全變了一個方向，本來搭一個半開式的，被風吹到受不了，半夜起來改成A字帳，繼續睡。早上起床整理好，吃過早餐後出發，先找地方把不需要的東西藏起來，輕裝往哈尤溪，走約1時半到達哈尤溪匯流口，比預期還快。哈尤溪匯流口走著走著看到瀑布就準備進峽谷了，這邊也是坐車的人步行起點這邊遇到昨天的單車客，他們推進到這邊紮營，看GPS這時才累計到12K，這樣走到彩壁不到16K呀，單程只剩14K左右，也可能是現在有開發接駁車的道路，許多地方都截彎取直，這一來一往，足足省下4K的距離相當可觀。前往哈尤溪峽谷還沒到大家在拍的那片彩壁，進峽谷沿途已經有不少溫泉沖刷形成的彩壁，都是相當不錯的景色，從瀑布到大彩壁約2K。河道縮小，進入峽谷沿途已有不少溫泉彩壁往目標前進這一片彩壁也相當不錯~~若有光線的話更棒到目前為止都算好走裡頭唯一圍出來的溫泉池，冰溪水踩一踩到這泡一下很舒服看這溫泉出水孔像......峽谷景觀轉過這彎~下個轉彎就是這裡最經典的彩壁快到彩壁前有些路段較滑不好過的，都已有原住民打入岩釘和繩索來輔助通過，對我們來說不難，但相信有不少一般遊客光在這就能耗上一些時間。經過一些簡單的攀爬其實直接走水裡不用拉繩也沒差主題還沒到，卻是處處驚喜的景觀前方轉彎處就是大彩壁了果真沒讓人失望，大自然的畫作加個人當比例，這彩壁真夠壯觀再深入還有一大片的黑白彩壁隨著陽光漸漸照入峽谷，彩壁顏色呈現得更漂亮多一道深潭阻隔發哥沒兩下就游過去了裡頭的黑白彩壁景觀也很棒，怎麼可能會錯過，我跟Hannah陸續游進去，裡頭原本不會游泳的a夢不進來，想說可惜了，正好發現一旁有別人留下的浮水繩，那就方便多了，用拉的讓a夢也能一起進入黑白彩壁的峽谷。Hannah馬上就跟上來拋繩拉a夢往裡頭一會就是黑白色的大彩壁，短短距離內，岩壁的顏色有如此大的變化，讓人嘆為觀止。超讚的峽谷景觀同樣精彩的黑白彩壁，像油畫一般剛游過冰冷溪水，趕緊曬一曬岩壁流下的水也是溫的全身濕透也值得的峽谷景色再往上一定還有漂亮的景觀和地型，但這次裝備不足留下回再深入回到第一道彩壁，有些光線幫忙顏色照起來更棒離開前與彩壁來個最後的留影
此時接駁車載來的遊客越來越多進來，我們趕在大批人馬到之前先拍完，開始回程。稍早的彩壁，就不等光線照下來了，回程還好一段路要走呢即將離開哈尤溪的峽谷昨晚遇到的單車騎士，下次我也要用單車來騎一回接下來就不再拍照了，我們用不算慢的速度回到藏背包處，把東西整理收拾後，在大武溫泉休息一會兒繼續啟程，沿途幾乎沒停下腳步，算一算會比預期回到停車處的時間提早不少，後面離開較窄的山谷後，就一直是差不多景色的寬河床，天氣又太好，某程度來說會眼神死最後回程路。返程往大武溫泉中回到非常寬的隘寮北溪河床看到古仁人橋大家都要歡呼了，漫長河床路要結束囉從大武溫泉再次出發，2小時走回停車處，GPS顯示2日總距離28K，哈尤溪彩壁之旅圓滿達成，也終於趕在上半年雨季來臨前圓了心願之一。進入有兩種選擇，自己步行或搭部落接駁車，搭車需事先跟部落申請，名額有限手腳要快，假日幾乎都會搶光，偏鄉部落有這樣的觀光資源增加收入個人是支持的，畢竟有這樣需求的人非常多，而裡頭的環境還是需要大家一同維護，才能永續。進入時期為每年12初到隔年4月間的枯水季，雨季來臨後就不適合前往了，出發前請做好相關準備與評估，盡興之餘也要注意安全喔。原文連結=>大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁
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