影／天元宮櫻花盛開

2019-04-16 16:00 健行筆記 健行筆記Peter Focus



↑ 今天 4/13 (六) 拍的花況影片，分享給大家看看：前言在淡水山仔頂步道附近的天元宮，是值得山友去看一看的好去處。目前 4/13 的吉野櫻已經「滿開」，大家明天有空的話，最好趕緊去看看，今天下雨就已經打落一些花瓣了，不然雨水再打幾天，恐怕下週就無法再看到滿開的盛況，會很可惜喲。 交通首先，從淡水捷運站出來，向右前方走到底，就能看到一個公車站牌，坐上天元宮賞櫻專車，一段票就能在 15 分鐘左右到達天元宮，而且中途不會停下載人，十分方便。 內文到達天元宮下車，可以看到停車場旁就能看到一些櫻花樹。 可以到 7-11 買杯咖啡、吃吃喝喝，在二樓休息一下，因為在天元宮表示，在賞櫻步道內不要帶食物進去，我想一方面是怕遊客食物有葷味對神明不尊重，一方面也要減少廟方垃圾處理事務吧，畢竟這是一間廟宇，沒有太多人力去負荷遊客的垃圾，大家記得不要留下垃圾哦。 走上天元宮的二樓，也可以看到遠方的海面上，看到輪船在跑，十分有趣。 退出天元宮，向右方的賞櫻步道繼續向前走。 回頭看看，你會發現天元宮右側的步道，櫻花比較多。 走到底會看到一個噴水池，逆時針向左走，就可以回公車站牌下車的地方回台北哦。天元宮是一個很適合老人小孩前來的地方，雖然不用登山越嶺，也能享受海天風光，是一個十分有趣的景點。