基隆七彩漁港、阿根納古味十足

2019-04-14 18:36 健行筆記 健行筆記Peter Focus



我拍的影片導覽，大家有空可以看看（有字幕，記得打開）

簡介在基隆的正濱漁港，除了可以一睹「彩色屋」的新風貎之外，在鄰近的「阿根納造船廠」也是許多網美打卡的熱門景點，這裡離基隆火車站並不遠，是全家大小都適合的好去處。如果嫌逛不夠，可以走過和平橋坐上101公車直接去和平島公園。 (路程：忠孝新生站4號出口 1550 公車上車，車程40分鐘坐至基隆火車站海洋廣場候車亭，換乘 791 公車坐到中正區衛生所，最後步行 3 分鐘至正濱漁港彩色屋)交通方式↓ 捷運忠孝新生站 4 號出口上來，過馬路到對面坐 1550 公車，大約 30 分鐘可到達「基隆火車站海洋廣場」站牌。 ↓ 上下車都要刷卡，以免被鎖卡。 ↓ 到了基隆火車站，上藍色天橋走到右前方候車亭，坐上 791 公車，大約 13 分鐘左右，到「中正區衛生所」下車。 ↓ 下車後，這個衛生所的牌子很顯眼。 ↓ 轉頭向著公車駛來的路，你會看到「正濱路」的綠色路牌，向前走過去就對了，這裡記得要向右過馬路到對面哦，因為正濱漁港彩色屋就在這張照片的右前方。 ↓ 走一下會發現有個小階梯可以下到漁港。 ↓ 階梯走下去後，向右走可以繞到對面的漁港觀景台。 ↓ 走到對岸後，可以看到 101 公車站牌，回程時可以在這裡坐回「基隆火車站」。 ↓ 這班 101 公車，我的經驗告訴我，它其實比 791 還難等。所以來到正濱漁港時，我都是堅持要坐 791，不過回程時若看到這班公車，就可以多一個選擇啦；不過，這班公車上面常常都是人，因為大家都是從和平島公園玩完，就坐這台公車回基隆火車站，所以比較擁擠。 ↓ 在觀景台上，可以看到七色的彩色屋，很漂亮對吧。 ↓ 仔細看，還有很多咖啡店、簡餐店家。有空可以去品味一下。 ↓ 觀景台其實有二、三個可以下去漁港的缺口，滿方便的。 ↓ 有很多人會在這裡拍照，很有一種古樸風味，對吧。 ↓ 看完漁港，向遠方的路看一看，就會發現一座黃色的「和平橋」，走到橋的對岸，可以看到白色教堂旁的 101 公車站牌到和平島，這裡我不建議用走的，因為和平島路太窄，和車搶道也不太明智，路程也不近哦。從右方的紅綠燈走到巷子內，就能看到「阿根納造船廠」了。 ↓ 當然，這裡是台糖的土地、目前有業者租下來，不過水泥殘破不堪人們的行走，最好是遠遠拍拍就好。 ↓ 這裡我相信很多人會拍很久，因為很美呀。 ↓ 也有人申請來拍戲的樣子。這裡拍戲需要申請哦。 ↓ 逛完「阿根納造船廠」，退回去，右方就有一座黃色大橋，這就是「和平橋」啦，走上和平橋後還能看到不同風貎的「阿根納造船廠」。 ↓ 其實快到和平橋尾端時，向「阿根納造船廠」拍過來，整體上，也是十分有氣勢的。 ↓ 「和平橋」的尾端到了，前方就是「和平島」，右方也有一條「漁市大街」，大家有空可以去看看。 ↓ 直走一下，會看到一個白色教堂，那裡有個 101 站牌，坐上去很快就能到達和平島。 ↓ 這裡叫「和平堂」，站牌叫「社寮里、天顯宮」。 路線圖