【裝備談】火車民宿古道！第一次深度的健行之旅，必備裝備清單！

2019-04-16 20:55 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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最近掀起了古道熱潮，無論是前陣子話題十足的淡蘭古道，或是宜蘭一帶南澳古道、蘇花古道，這類台灣前人開發作為通行的道路，有著人文歷史遺跡與戶外生態探索的樂趣，我也非常喜歡。而古道因為後代的開發，中間有些段落，已經被切割成一般公路，所以走了一段後，就能沿著公路走回城市，規劃一趟旅程常常有公路與森林交錯。

我這陣子去走了幾次這樣的路段，早上在古道穿梭，下午走回城市晚餐，住在民宿或是背包客棧，隔天繼續去走下一個古道，最後回到火車站，結束兩天的古道之旅。這樣能夠透過雙腳，更了解台灣的地理人文，也更加有趣。整理了一下我這幾次裝備清單，快點存起來，有帶記得打勾！

古道衣著不馬虎：先來聊聊身上穿的（與雨備要帶的），首先在台灣的山區、忽然大太陽又忽然下大雨，遮陽帽就很重要，防曬兼抵擋小雨，無論是圓盤帽、漁夫帽、鴨舌帽，重要的是透氣與機能，不要愈戴愈悶熱，反而搞得頭濕搭搭的。

穿著排汗衣在健行時，是比較舒適的，讓汗不會黏在皮膚上。另外，走了一整天，排汗衣通常會有些味道，建議兩天的行程可以準備兩件。下身的部分還是建議穿著長褲，有些古道久久未有人行走，草都長得很長，容易刮腳，也容易被蚊蟲、水蛭叮咬，所以還是長褲保險一些，現在的登山長褲，在夏季的布料上有非常多選擇，選擇自己穿起來最輕鬆活動的！下雨時怎麼辦？攜帶防水外套及雨褲（或是雨衣）是非常重要的，山上午後的氣候很難捉摸，有時候一趟路程，山腳大太陽，中間起霧，下完雨後又太陽，走了走又開始滴雨，雨具就非常重要，不要遺漏了！有些人會選擇撐傘爬山，而我比較喜歡一身輕鬆，手只要拿登山杖就好，所以都會帶雨衣雨褲。

穿著防水的登山鞋及羊毛襪，也是非常好的選擇。登山鞋有足夠的保護性跟支撐力，讓你可以在兩天的行程腳步比較輕鬆，防止扭傷，羊毛襪給予腳步，避震、排汗、快乾、恆溫的作用，如果怕旅途中濕掉，也可帶兩雙做替換。為溫差做好保暖準備：別因為只爬一天就要入住民宿，所以對保暖中層疏忽了，保暖層無論是在定點停留，或是夜間要在室外走動，都是很重要的，我有次在貢寮的民宿，晚上氣溫低了整整8度，在室內沒穿中層真的會感到冷。

最後，手部的保暖也是很重要，春季氣候變化大，薄薄的防風手套帶著有備無患，某些有拉繩的路段，戴上手套也比較好防止手磨傷。

聊聊背包內要攜帶的裝備之前，兩天的行程攜帶30公升上下的背包，就非常足夠了。個人很推薦有水袋吸管出口功能、外扣登山杖的包款，這樣的背包可以省去水壺拿來拿去的麻煩，也可以在離開山林走公路時，將登山杖收起，不用拿在手上，更不用擔心忘在火車、公車上。補水很重要，因應受傷、身體不適的對策：雖然每個人喝的水量不同，但健行還是一定程度的有氧運動，水量至少準備一天 1000 cc 以上，會比較保險。如果在爬山時感到身體不適，個人藥品，急救醫護品就很重要，應該隨時準備一小包裝，在爬山的時候帶著，突發狀況發生才不會沒有對策而慌張。

山上不能迷途，地圖與頭燈的重要：雖然古道多有熱心的山友標示路標，但有些年代久遠，有些則是標示讓人會錯意，我多選擇要再多下載一份地圖（GPX），對於古道越野探險多一份保障。而頭燈也是大家經常遺漏的，有些人想說下午就到民宿了，為什麼要特別攜帶頭燈呢？頭燈不只是在晚上使用，而是天色昏暗、光線不足時，就需要頭燈，比較黑的地方方向感容易迷失，更不用說是路跡較不明顯的古道，更需要頭燈的輔助。

登山杖要一隻還兩隻？有些古道路徑狹小，一路平坦，兩支登山杖反而不是很好用，但有先古道則如同原始路徑，有著落差有點大的高低，用兩支比較好走。所以在登山前，也建議多去看看別人的心得，選擇自己需要的裝備。以上就是我這幾次下來，所攜帶的登山裝備清單表，還有一些小東西也覺得蠻好用的，例如胸前袋、快乾毛巾等等，希望能夠方便大家做準備時，有個參考，這個週末就去爬兩天山吧！-鄭臣 cheng聊戶外的臉書：不務正業的鄭臣 cheng goes out / https://www.facebook.com/chenggoesout/講廢話的 IG : chenggoesout / https://www.instagram.com/chenggoesout/好看影片的 YOUTUBE：不務正業的鄭臣 cheng goes out /https://reurl.cc/VMQWA前戶外部落客，現職為影像設計，會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！