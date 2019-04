【裝備談】火車民宿古道!第一次深度的健行之旅,必備裝備清單!

2019-04-16 20:55 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



最近掀起了古道熱潮,無論是前陣子話題十足的淡蘭古道,或是宜蘭一帶南澳古道、蘇花古道,這類台灣前人開發作為通行的道路,有著人文歷史遺跡與戶外生態探索的樂趣,我也非常喜歡。而古道因為後代的開發,中間有些段落,已經被切割成一般公路,所以走了一段後,就能沿著公路走回城市,規劃一趟旅程常常有公路與森林交錯。

我這陣子去走了幾次這樣的路段,早上在古道穿梭,下午走回城市晚餐,住在民宿或是背包客棧,隔天繼續去走下一個古道,最後回到火車站,結束兩天的古道之旅。這樣能夠透過雙腳,更了解台灣的地理人文,也更加有趣。整理了一下我這幾次裝備清單,快點存起來,有帶記得打勾!

古道衣著不馬虎:先來聊聊身上穿的(與雨備要帶的),首先在台灣的山區、忽然大太陽又忽然下大雨,遮陽帽就很重要,防曬兼抵擋小雨,無論是圓盤帽、漁夫帽、鴨舌帽,重要的是透氣與機能,不要愈戴愈悶熱,反而搞得頭濕搭搭的。

穿著排汗衣在健行時,是比較舒適的,讓汗不會黏在皮膚上。另外,走了一整天,排汗衣通常會有些味道,建議兩天的行程可以準備兩件。下身的部分還是建議穿著長褲,有些古道久久未有人行走,草都長得很長,容易刮腳,也容易被蚊蟲、水蛭叮咬,所以還是長褲保險一些,現在的登山長褲,在夏季的布料上有非常多選擇,選擇自己穿起來最輕鬆活動的!下雨時怎麼辦?攜帶防水外套及雨褲(或是雨衣)是非常重要的,山上午後的氣候很難捉摸,有時候一趟路程,山腳大太陽,中間起霧,下完雨後又太陽,走了走又開始滴雨,雨具就非常重要,不要遺漏了!有些人會選擇撐傘爬山,而我比較喜歡一身輕鬆,手只要拿登山杖就好,所以都會帶雨衣雨褲。

穿著防水的登山鞋及羊毛襪,也是非常好的選擇。登山鞋有足夠的保護性跟支撐力,讓你可以在兩天的行程腳步比較輕鬆,防止扭傷,羊毛襪給予腳步,避震、排汗、快乾、恆溫的作用,如果怕旅途中濕掉,也可帶兩雙做替換。為溫差做好保暖準備:別因為只爬一天就要入住民宿,所以對保暖中層疏忽了,保暖層無論是在定點停留,或是夜間要在室外走動,都是很重要的,我有次在貢寮的民宿,晚上氣溫低了整整8度,在室內沒穿中層真的會感到冷。

最後,手部的保暖也是很重要,春季氣候變化大,薄薄的防風手套帶著有備無患,某些有拉繩的路段,戴上手套也比較好防止手磨傷。

聊聊背包內要攜帶的裝備之前,兩天的行程攜帶30公升上下的背包,就非常足夠了。個人很推薦有水袋吸管出口功能、外扣登山杖的包款,這樣的背包可以省去水壺拿來拿去的麻煩,也可以在離開山林走公路時,將登山杖收起,不用拿在手上,更不用擔心忘在火車、公車上。補水很重要,因應受傷、身體不適的對策:雖然每個人喝的水量不同,但健行還是一定程度的有氧運動,水量至少準備一天 1000 cc 以上,會比較保險。如果在爬山時感到身體不適,個人藥品,急救醫護品就很重要,應該隨時準備一小包裝,在爬山的時候帶著,突發狀況發生才不會沒有對策而慌張。

山上不能迷途,地圖與頭燈的重要:雖然古道多有熱心的山友標示路標,但有些年代久遠,有些則是標示讓人會錯意,我多選擇要再多下載一份地圖(GPX),對於古道越野探險多一份保障。而頭燈也是大家經常遺漏的,有些人想說下午就到民宿了,為什麼要特別攜帶頭燈呢?頭燈不只是在晚上使用,而是天色昏暗、光線不足時,就需要頭燈,比較黑的地方方向感容易迷失,更不用說是路跡較不明顯的古道,更需要頭燈的輔助。

登山杖要一隻還兩隻?有些古道路徑狹小,一路平坦,兩支登山杖反而不是很好用,但有先古道則如同原始路徑,有著落差有點大的高低,用兩支比較好走。所以在登山前,也建議多去看看別人的心得,選擇自己需要的裝備。以上就是我這幾次下來,所攜帶的登山裝備清單表,還有一些小東西也覺得蠻好用的,例如胸前袋、快乾毛巾等等,希望能夠方便大家做準備時,有個參考,這個週末就去爬兩天山吧!