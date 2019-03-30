【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？
【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？
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【台灣野外地區緊急救護協會】
👨🏽⚕️【攜帶型加壓袋小檔案】
*PAC (Portable Altitude Chamber)
*由台灣野外地區緊急救護協會 王士豪醫師 建置PAC計劃
*當嚴重高山病病患，無法立即下山時
*以提升PAC內的壓力上升2個PSI，模擬下降1500公尺
*（pounds per sqaure inch，壓力單位）
📝【活動預告】
攜帶型加壓袋PAC 操作訓練課程 台北三民場開始報名👇
報名網址 : https://goo.gl/By73do
💝 【歡迎捐款】
如果您認同幫助更多人，一般捐款帳號
戶名：台灣野外地區緊急救護協會
華南銀行 (008) 新店分行
帳號：16610-005-2909
如蒙捐款，請與協會聯繫，裨利製作一般捐款收據。
電話：02-81958987
Email：taiwanwma.org@gmail.com
🏠【南湖圈谷山屋小檔案】
*新山屋於90年11月正式啟用
*約可容納40人
*南湖圈谷有冰河痕跡
*設有太陽能LED照明
*設有公廁2間
*活水源且水質佳
*維護山屋之整潔
資料來源：太魯閣國家公園
🕠四天四夜
📌活動路線:
Day1 南山村住宿
Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)
Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)
📝台灣國家公園線上申請服務網 入山入園、空拍、山屋等查詢👇
https://goo.gl/onG6Eg
（本影片已向太魯閣國家公園申請空拍）
🌎GPX下載區👇
https://goo.gl/EBWjRT
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Music
Gill Chang Stonefox - Vibrations
👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=OaBYgkn2Foc
Ontario - Dreamers
👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=doAJM7o__xc
Destination - MBB
👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=qRTHlDsH_yE
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秋天剩旅行【cts.travel】FB
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