【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

2019-03-30 16:30 健行筆記 健行筆記秋天剩旅行



【台中 | 南湖大山】如何讓台灣高山症零死亡？

<📝*更多關於攜帶型加壓袋資訊或課程 請搜尋：

【台灣野外地區緊急救護協會】

👨🏽‍⚕️【攜帶型加壓袋小檔案】

*PAC (Portable Altitude Chamber)

*由台灣野外地區緊急救護協會 王士豪醫師 建置PAC計劃

*當嚴重高山病病患，無法立即下山時

*以提升PAC內的壓力上升2個PSI，模擬下降1500公尺

*（pounds per sqaure inch，壓力單位）

📝【活動預告】

攜帶型加壓袋PAC 操作訓練課程 台北三民場開始報名👇

報名網址 : https://goo.gl/By73do

💝 【歡迎捐款】

如果您認同幫助更多人，一般捐款帳號

戶名：台灣野外地區緊急救護協會

華南銀行 (008) 新店分行

帳號：16610-005-2909

如蒙捐款，請與協會聯繫，裨利製作一般捐款收據。

電話：02-81958987

Email：taiwanwma.org@gmail.com‬

🏠【南湖圈谷山屋小檔案】

*新山屋於90年11月正式啟用

*約可容納40人

*南湖圈谷有冰河痕跡

*設有太陽能LED照明

*設有公廁2間

*活水源且水質佳

*維護山屋之整潔

資料來源：太魯閣國家公園

🕠四天四夜

📌活動路線:

Day1 南山村住宿

Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)

Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)

📝台灣國家公園線上申請服務網 入山入園、空拍、山屋等查詢👇

https://goo.gl/onG6Eg

（本影片已向太魯閣國家公園申請空拍）

🌎GPX下載區👇

https://goo.gl/EBWjRT

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Music

Gill Chang Stonefox - Vibrations

👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=OaBYgkn2Foc

Ontario - Dreamers

👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=doAJM7o__xc

Destination - MBB

👉🏽https://www.youtube.com/watch?v=qRTHlDsH_yE

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