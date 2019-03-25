連外國人都驚艷！淡蘭古道再獲好評

2019-03-25 07:30 健行筆記 健行筆記新北市觀光旅遊網



淡蘭古道又傳佳話！自去（107）年底淡蘭北路官道全線修築完畢後，已有不少健行客前往該處踏青訪古，在台灣民眾之間享有好評，而日前新北市觀光旅遊局受財團法人國際合作發展基金會的邀請，帶領 11 外國觀光單位人員實地走訪淡蘭古道，更獲得一面倒的盛讚，直稱淡蘭古道「景色令人屏息」、「是國際生態旅遊的典範」。

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淡蘭古道是清代淡水廳到噶瑪蘭廳（今台北到宜蘭）的主要交通路線，可分為北路（官道）、中路（民道）、南路（茶道）三線，橫跨現今北北基宜四個行政區，其中，經由松山、暖暖翻越三貂嶺與草嶺進入宜蘭的「官道」路線，隨著十九世紀末以來的交通革新，公路的出現以及交通路線的改變而逐漸荒廢，自去年底才隨著修繕完畢重拾往日名聲。新北市觀旅局近日受國合會邀請，帶領來自世界各地包含帛琉、所羅門群島、吉里巴斯、史瓦帝尼、貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、海地、聖克里斯多福等 11 國觀光單位主管實際走訪淡蘭古道，分享淡蘭古道結合生態保育及文物保存的旅遊型態。 淡蘭北路沿途可經柑仔店遺址、燦光寮舖跡及金字碑、淡蘭石柱等古蹟，更可見到僅存於全世界極少數地區的珍稀蕨類植物「雙扇蕨」，來自尼加拉瓜的 Laura Margarita Zepeda 表示，淡蘭古道的美，要透過親自走一趟才能體會，這是一個充滿驚奇的旅程，帶領我們親近大自然，也享受鳥語花香；來自宏都拉斯的 Mario Alejandro Rosa guevara 表示非常感謝台灣打造這麼棒的步道，為國際生態旅遊立下典範；來自貝里斯的 Jorge Aldana 則表示步道的景色簡直令人屏息，他非常享受這裡的自然氣息，看到沿途的美，覺得非常值得。 走訪淡蘭古道是一場融合山與海的珍貴體驗，不只廣受國內山友喜愛，更擄獲了國外民眾的心，新北觀旅局建議民眾來到淡蘭古道除了走訪山林外，還可體驗連接台鐵八斗子站到深澳站的鐵道自行車，觀賞沿岸海景、生態、以及礦坑、鐵道等充滿在地特色的景點。而新北市觀旅局亦補充，未來期待能重現淡蘭古道的完整歷史風貌，並將會把淡蘭古道納入新北登山旅遊節路線之一，透過逐步行銷，使這具有歷史意義的古道再顯風華，成為揚名國內外，一生必走的朝聖之路。