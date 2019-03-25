【裝備談】什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！

2019-03-25 08:30 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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什麼時候需要攻頂包？來聊聊攻頂包的用途！想了蠻久要怎麼切入攻頂包這個話題，後來決定從「更舒適的活動」來聊聊這樣的裝備。無論是登山、旅行、露營，我們通常都需要一個簡便的背包，來攜帶一日（或短程）的物品，舉例來說，登山時把大部分裝備留在營地，再背上攻頂包上山頂，是在常見不過了；而旅行時，如果有連續兩天在相同的旅館，就會把大行李留在定點，背著小背包外出；露營則是扎完營後，要離開營地探險，也需要背包把貴重物品及必需品帶在身上。看到這裡有沒有很熟悉，雖然台灣我們有個專業到不行的名字叫「攻頂包」，但其實就是 daypack，所謂的單日背包。只是這樣解釋還有一個問題，就是爬山已經夠辛苦了，多帶一個平常用的背包實在是自討苦吃，於是才有了單日包跟攻頂包的差別，目標就是「在收納起來最小、重量最低的情況下，展開有著單日包的容量。」 攻頂包最重要的幾個特點，包含「重量、容量、舒適度、使用的方式。」要找尋適合的攻頂包，就必須根據自己需求，在這幾個範圍內達成平衡。舉例來說，現在的攻頂包從幾十克到三四百克都有，包體愈輕，使用者負擔愈小，但是就可能犧牲其他的特點，也許是容量很小、也許是背起來不舒服、也許是布料強度不夠、又也許是幾乎沒有額外的功能（有沒有水壺袋、有沒有夾層等等）。 我自己滿意的攻頂包，是除了滿足登山攻頂外，也可以在平常當一般單日背包使用，如果能兼具旅遊、登山單攻等長時間背負的舒適度，那就再好不過了。目前自己使用的，容量都在 15 公升以上、重量 200 克上下，布料雖薄，但抗撕裂布的耐用性夠強，不易破裂。而自己無論登山或旅遊，身上帶的東西都蠻多的（相機必扛），所以容量也不會選擇太小的。 大多數的攻頂包為了可以超小收納，背帶通常很精簡，也省去了背負系統。要說舒適度，當然比起有背負系統的降低許多，但好的攻頂包會在背帶的部分增厚、增寬，並且維持透氣，有些還會設計簡單的腰帶，都是為了在「簡便與舒適」之間，達到和諧。 攻頂包如果功能愈少就愈輕，相反的如果要有前袋、水壺袋、網布、外掛、頂袋、水袋孔拉哩拉紮的功能，攻頂包就愈重。不同的功能有著不同的好用之處，但用不上就只是徒增重量，別人視為最好用的部分，也許你會覺得超雞肋，所以必須了解自己真正需要有哪些功能！通常我會很推薦有網布功能的，算是一個非常有用，可以臨時增加容量的方式！最後，如果硬要說，沒有攻頂包的確不會怎樣，他是一個方便的物品，但不是一個必需品，有時候多帶，反而成為累贅，所以判斷自己的行程是否需要攻頂包，也是非常重要的喔！（也有很多大背包可以把頂袋拆掉充當攻頂包，好不好用因人而異，前陣子看到有顆背包頂袋，是可以翻轉成20公升左右的攻頂包，覺得讚嘆。）-鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客，現職為影像設計，會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！