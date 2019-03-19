這不是眠月廁所！阿里山「衛生紙世界」山友心寒：帶來的記得要帶走

2019-03-19 22:00 健行筆記 健行筆記Seraphine Tsui



套句台客導演所說的：「大家總是拍最美的風景，避開那些醜的，今天我就要帶大家來看看台灣最醜的風景！」漫天的雪花聽起來很浪漫，那麼漫地的雪花呢？

眠月廁所一詞是取自山友：「什麼美景？這裡都快變成眠月廁所了」

從沼平車站出發，越接近紮營地，樹叢中的雪花就越多。最貼近我的就是紮營在我們隔壁的大學生一早起床準備去石猴頂時，那群大學生已經在收帳，待我們回來時，他們已收完走人，但遺留了滿地的衛生紙卻沒有帶走。這畫面讓人看了實在覺得心裡很不是滋味，只好用他們遺留下來的塑膠袋，翻過來開始撿。另一團有個大哥看到，還好心借我長夾，旁邊的大姐好心地對我說：「不要撿那個，太噁心了。」的確，眠月石猴最近變成了很夯的景點，因為他像仙境般美麗、因為它容易到達。可以愜意的兩天一夜，也可以熱血的單攻，完全不費吹灰之力這些低門檻的美景，為人們帶來歡樂，但人們卻用髒亂來回報他，任誰看了不心疼？希望大家看到這部影片，可以讓更多愛爬山、看美景的人，珍惜環境，愛護那一草一木、甚至是那些焦黑不堪的土壤，為了他們能永保美麗，背多少東西上山，就背多少東西下山。無痕山林，是你我的好夥伴。