【裝備談】雪季背包大賞,日本登山者現在都用什麼背包?

2019-03-23 08:30 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



分享 facebook

雪季背包大賞,日本登山者現在都用什麼背包?這幾十年來,我們的戶外文化也深深受到日本的影響,也許是相似的身形,又或是日本人擅長將機能服飾帶入流行時尚,總之,日本身為亞洲戶外風潮重鎮,在當地火紅的單品,在台灣通常也會大受歡迎與流行。這次到西穗高岳登山,也觀察了一下路上的登山者都用哪些品牌的包包,也大概聊一下自己對這些包包的觀感與想法!搭乘纜車時,首先遇到的是一位背著約莫 60L 的日本人,紅色的 coleman 大背包非常搶眼,除了外掛許多雪地健行的用具外,還有腳架等等,看起來整個背包非常的重哈哈哈哈。一向都是露營單品為主的 coleman,很多人不知道他們其實也有推出背包、服飾。在休閒背包上,因為價格便宜、外觀流行,質料雖然普通,但在日本路上是非常常見的!(大背包倒是第一次在日本看到,算是蠻少見的選擇) 另外,我們問路時,詢問了兩位背著 Berghaus 30L 的登山者,來自英國的 Berghaus,大家在台灣的山頂鳥門市也能看到,也是一個已經五十年以上的戶外品牌,紅藍兩個色塊的 logo 然後印象深刻。在日本,幾乎每家好日山莊門市都有販售,也是非常常見的品牌,服飾、背包相較於臺灣來得齊全許多,前些年還併吞掉了我最喜歡的登山鞋品牌 brasher,如果有去日本,很可以看看 Berghaus 的產品! The North Face 不用說,在日本一直保持長青的火紅程度,除了歐美線外,日本最耐人尋味的就是紫標日線,有著許多適合亞洲身材,融合流行與戶外的單品!日本流行一波一波,通常紅過一陣子,很快的就又退燒,很少牌子像北臉這樣,在日本可以擁有這麼強的品牌支持度。 而另一個在台灣不算普及的 Millet,個人覺得它長久被低估了,可能是以前 Millet 在台灣總是陳年的過季商品,讓大家擁有不好的既定印象,但在日本,Millet 總是在其他一線大牌旁邊開設專櫃,旗艦店更是大到不行,設計上非常俐落,在配色也非常好看!(去年在台灣有買一件 Millet 的褲子,大好評,之後也想試試背包) 這次也看到的幾顆 Black Diamond 的背包(與一堆岩盔),BD 身為攀岩大牌,無論在攀岩、滑雪、登山上,都有著相對應齊全的裝備,個人也非常想入手一頂岩盔...。日本人分常講究輕量化,所以輕量背包品牌當然在日本大放異彩,這次沿路看到了約莫七八顆 Osprey ,榮登了我這次行程的能見度最高的品牌了!同樣也是輕量化,日本在地提供客制的登山品牌,能夠用自己喜歡的配色,打造自己的登山風格。在台灣的 Samplus 也有客制服務,讓人非常心動(未來有錢再來客制一顆...)。 最後,就用 mammut 最頂級的艾格極限系列作結尾,霸氣又貴氣!艾格極限系列是 mammut 技術攀登中最頂尖的產品線,背包和產品上通常有一個 X 來做區別,每次看到都會退後三步(因為實在太高級了哈會哈哈哈哈),沒想到這次還能巧見有日本人使用這要的包款,太帥啦!-鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客,現職為影像設計,主要以插畫、動畫、剪片、攝影為業,興趣是接近戶外,頗喜歡登山活動和旅遊,想用解決問題來談談戶外的一些事物,讓複雜的資訊變得更容易理解。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解,歡迎大家多多來聊天啦!