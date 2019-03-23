【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？

2019-03-23 08:30 健行筆記 健行筆記鄭臣 Cheng



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雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？這幾十年來，我們的戶外文化也深深受到日本的影響，也許是相似的身形，又或是日本人擅長將機能服飾帶入流行時尚，總之，日本身為亞洲戶外風潮重鎮，在當地火紅的單品，在台灣通常也會大受歡迎與流行。這次到西穗高岳登山，也觀察了一下路上的登山者都用哪些品牌的包包，也大概聊一下自己對這些包包的觀感與想法！搭乘纜車時，首先遇到的是一位背著約莫 60L 的日本人，紅色的 coleman 大背包非常搶眼，除了外掛許多雪地健行的用具外，還有腳架等等，看起來整個背包非常的重哈哈哈哈。一向都是露營單品為主的 coleman，很多人不知道他們其實也有推出背包、服飾。在休閒背包上，因為價格便宜、外觀流行，質料雖然普通，但在日本路上是非常常見的！（大背包倒是第一次在日本看到，算是蠻少見的選擇） 另外，我們問路時，詢問了兩位背著 Berghaus 30L 的登山者，來自英國的 Berghaus，大家在台灣的山頂鳥門市也能看到，也是一個已經五十年以上的戶外品牌，紅藍兩個色塊的 logo 然後印象深刻。在日本，幾乎每家好日山莊門市都有販售，也是非常常見的品牌，服飾、背包相較於臺灣來得齊全許多，前些年還併吞掉了我最喜歡的登山鞋品牌 brasher，如果有去日本，很可以看看 Berghaus 的產品！ The North Face 不用說，在日本一直保持長青的火紅程度，除了歐美線外，日本最耐人尋味的就是紫標日線，有著許多適合亞洲身材，融合流行與戶外的單品！日本流行一波一波，通常紅過一陣子，很快的就又退燒，很少牌子像北臉這樣，在日本可以擁有這麼強的品牌支持度。 而另一個在台灣不算普及的 Millet，個人覺得它長久被低估了，可能是以前 Millet 在台灣總是陳年的過季商品，讓大家擁有不好的既定印象，但在日本，Millet 總是在其他一線大牌旁邊開設專櫃，旗艦店更是大到不行，設計上非常俐落，在配色也非常好看！（去年在台灣有買一件 Millet 的褲子，大好評，之後也想試試背包） 這次也看到的幾顆 Black Diamond 的背包（與一堆岩盔），BD 身為攀岩大牌，無論在攀岩、滑雪、登山上，都有著相對應齊全的裝備，個人也非常想入手一頂岩盔...。日本人分常講究輕量化，所以輕量背包品牌當然在日本大放異彩，這次沿路看到了約莫七八顆 Osprey ，榮登了我這次行程的能見度最高的品牌了！同樣也是輕量化，日本在地提供客制的登山品牌，能夠用自己喜歡的配色，打造自己的登山風格。在台灣的 Samplus 也有客制服務，讓人非常心動（未來有錢再來客制一顆...）。 最後，就用 mammut 最頂級的艾格極限系列作結尾，霸氣又貴氣！艾格極限系列是 mammut 技術攀登中最頂尖的產品線，背包和產品上通常有一個 X 來做區別，每次看到都會退後三步（因為實在太高級了哈會哈哈哈哈），沒想到這次還能巧見有日本人使用這要的包款，太帥啦！-鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客，現職為影像設計，主要以插畫、動畫、剪片、攝影為業，興趣是接近戶外，頗喜歡登山活動和旅遊，想用解決問題來談談戶外的一些事物，讓複雜的資訊變得更容易理解。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，歡迎大家多多來聊天啦！