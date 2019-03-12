【裝備談】自用登山杖整理 使用心得與簡單的選購方式！
自用登山杖整理，使用心得與簡單的選購方式！ #文末抽新穗高岳「露營燈手電筒吊飾」 登山杖雖然之前在前單位有寫過一篇，但隨著這陣子折疊式登山杖爆紅，不免要重新來討論一下登山杖的差異！這次我用六隻不同的登山杖，有卡榫式、快扣式（一節、二節）、旋轉式、折疊式，完全不一樣的登山杖，來分析跟聊聊實際使用的心得。 從左而右分別是 MSR Deploy TR-2（卡榫式）、Black Diamond Syncline Trekking（快扣式一節）、Costco CASCADE Carbon Fiber Trekking Pole （碳纖維快扣式二節）、 Mont-bell Alpine Pole （旋轉式）、Black Diamond Trail PRO Shock （快扣式二節）、Helinox Passport Series Trekking（折疊式），因為名字太複雜，所以我等等會用品牌來簡稱，BD的部分就用一節兩節分，開始吧！ 先用三個登山杖最長拿出來討論的項目： 長度、支撐力、重量！我把六隻都縮到最短排排站，以 MB 跟 COSTCO 的長度為比較普遍常見的。收納長度的部分由折疊登山杖遙遙領先，收納體積最小、是個很方便的設計，折疊登山杖原先是設計給越野跑使用者的，但方便靈巧的方式、俐落的杖身，讓現在登山界非常火紅。這次出國我也是攜帶該登山杖，在於攜帶上無可挑惕。而 BD 快扣式二節的登山杖，也是目前我覺得杖身收納挺不錯的設計，比起一般快扣式二節度短上許多。而支撐力的部分，跟材質、管壁厚度就非常有關了，自己所使用的登山杖中，重裝登山杖（MSR）一定是最穩的，但單支重量就超過 300 克，收納起來也是超大一副，如果是一般郊山、或是一般山屋（沒有背這麼多裝備）時使用就覺得太 hardcore 了哈哈哈哈哈！所以，這種登山杖就不是標榜現在主流的輕量化登山，而是需要極強支撐力高山重裝！個人使用下來，覺得支撐力其次的就是 BD 快扣一節，但收納的長度卻是最長的。 重量的部分，目前 270克上下的是蠻常見的，超輕量的選擇有鋁合金的折疊登山杖、碳纖維的登山杖，雖然鋁合金理應是比較穩固，但自己在使用 Helinox 時，有一直彈性很彈（會彎曲）的體驗感，自己並不會在需要支撐力較強的行程使用。 MSR Deploy TR-2 （卡榫式）攜帶性：△使用方便性：△△△支撐力：△△△△△常用度：△△這是一支可以快速調節長度的登山杖，紅白相間的杖身很有 MSR 的風格，俐落乾淨，硬派機能帥的感覺，但是缺點就是平常郊山用有點太狂暴，而且杖身太長難攜帶，價格偏高。Black Diamond Syncline Trekking（快扣式一節）攜帶性：△使用方便性：△△△△△支撐力：△△△△△常用度：△△△△快扣式登山杖非常方便，也慢慢變成主流。登山杖被分成愈少節，支撐力理應應該愈佳，這支登山杖的優點在於支撐力很穩，但長得比較不會像 MSR 重裝登山杖這麼的狂暴，幾乎兩天一夜的行程（無論重裝輕裝），我都會選擇這隻，特別喜歡握把延長的部分。但缺點一樣是杖身太長，在捷運上容易打到人...。 Black Diamond Trail PRO Shock （快扣式二節）攜帶性：△△△△使用方便性：△△△△支撐力：△△△△常用度：△△△△△評價頗高得一支！屬於快扣式二節的登山杖，杖身收起來也算短，出國旅行放在行李箱內很OK，是一個攜帶方便的登山杖。重量落在245 克，在輕量裝備中雖然不是最輕量的首選，相對的也保持不錯的支撐性，基本上到算是郊山到野營都好用的一支。另外，外型很帥，霧面杖身加上俐落的鎖具設計，加分啦！Costco CASCADE Carbon Fiber Trekking Pole （碳纖維快扣式二節） 攜帶性：△△△使用方便性：△△△△支撐力：△△常用度：△△△ 一樣採用快扣的形式，讓這支登山杖調整起來很快速，價格是這支登山杖最有競爭力的地方，兩支才千元左右！重量不重，適合新手（在初背負不重的情況下）、女生、輕量化登山者，都非常好用。許多網友會討論這副登山杖的耐用度，但才單隻五百元左右的價格，算是郊山都是能夠負荷的（不要拿五百的跟兩千五的比耐用啦）。 P.S 之前有其它山友提供建議，尾杖容易斷，可以購買登山杖尾杖來替換，換完一支就可以撐很久！Mont-bell Alpine Pole （鋁合金旋轉式）攜帶性：△△△使用方便性：△△△支撐力：△△△常用度：△△△算是一般登山杖都是大概這樣的規格，傳統使用膨脹螺絲的旋轉式登山杖。攜帶性算是普通，一般長度不長不短，使用的方便性也普通，旋轉式的調整沒有快扣那麼快速。鋁合金的支撐力會比碳纖維佳，但重量就沒有這麼輕了！個人原本是旋轉式登山杖的愛好者，畢竟覺得傳統的方式很讚，不太會壞掉，但在中級山那類泥土地偏軟的山路，當杖身插到泥土裡，拔起的時候會讓登山杖轉動，登山杖就往下縮...，超煩的，之前在松蘿湖使用，超多時間在調整登山杖。Helinox Passport Series Trekking（折疊式） 攜帶性：△△△△△使用方便性：△△△△△支撐力：△△常用度：△△△△ 這支其實有點難在支撐力給予評價，因為我在使用其實也沒有斷掉或變形，只是光是郊山沒什麼負重就會很有彈性的彎曲，所以個人是不會用它來走兩天或是背負的行程。因為杖身固定（新版好像能做微調整），所以一開始選擇了下坡自己所需要使用的長度，上坡就需要習慣一下比較長的杖身，但習慣就沒啥問題。折疊的好處就是輕巧又方便，這次旅日也帶這組登山杖，小問題是偶爾卡榫處會因為施力而縮短，但這就不知道是我這組本來就有瑕疵還是常見的情況了...（反正我也沒用它去登比較難的山，目前就是放背包加減用，導致蠻常用的）這支登山杖因為完全沒有鎖具，所以讓杖身乾淨到不行，以帥度來說這支大概是△△△△△△△△△△了，非常適合先帥的人！ 當然雖然用過蠻多登山杖的，自己最想試的是 MSR 新推出的 DynaLock Ascent 碳纖維摺疊登山杖，等到有閒錢（或是變賣上述這些）再來開箱了！另外，之前粉絲專頁1000 人的時候，原本想辦個抽獎的，但我就去日本玩了，為了請大家原諒食言的我，我們在比較正式的抽獎前，先來個暖身活動，我將在本文抽出一個在新穗高岳購買的「露營燈手電筒吊飾」，是真的會發亮喔！（可以來臉書看看喔～） -鄭臣 chengfb : 不務鄭業 cheng goes out /https://www.facebook.com/chenggoesout/ig : chenggoesout /https://www.instagram.com/chenggoesout/前戶外部落客，現職為影像設計，會畫一些插畫、會做一些動畫、會剪片跟攝影，頗喜歡爬山露營和旅遊。之後會在新的粉絲專頁繼續分享登山相關的體驗跟裝備講解，還請大家多多來聊天！
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