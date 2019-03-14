住宿補助+交通補助 2019春遊補助方案必看！

2019-03-14 07:05 健行筆記 健行筆記



各位鄉親們大家好，交通部觀光局的春遊補助方案來囉！今年的補助方案共分兩部分，第一部分是住宿補助，第二部分則是交通補助。至於完整的實施方案，交通部觀光局表示將在三月底公告，228連假還沒玩夠的朋友們，已經可以開始規劃囉！

一、住宿補助

A、自由行優惠方案（10人以下）

優惠期間： 108年四月～六月期間，每週日到週四。

108年四月～六月期間，每週日到週四。 優惠內容 ：500元/每房

：500元/每房 加碼優惠：只要你是18歲至40歲，入住指定小鎮民宿，或是離島住宿，還可以多享1次獎助機會。注意：指定住宿名單，交通部觀光局將於三月底前公布。

自由行去哪玩？健行筆記推薦部落小旅行：

【推薦一】來去南澳！南澳的地理位置相當特殊，是一個三面環山，一面環海的難得地形。這裡有太平洋最美的神秘海岸，也有被譽為是台灣亞馬遜的溪谷風光。走跳了幾天，玩累了的時候，記得享用道地的泰雅部落美食，保證會為旅程劃下完美的句點。

【推薦二】來去阿里山！阿里山你一定去過了很多次，而位於阿里山最深處的里佳山美部落，則是低調寧靜。除了超過15層樓高的里佳大瀑布、神秘的鄒族傳說之外，一定要推薦的是螢火蟲！今年的春遊補助期間恰巧碰上當地螢火蟲季節，來這裡住一晚，讓螢火蟲在你身邊閃閃發光，抬頭還能欣賞浪漫星空，沒有比這更美好的事了吧！

【推薦三】來去谷關！谷關地區的清爽氣候讓人嚮往，來爬爬岳界享有盛名的谷關七雄，還能順道去附近的泰雅傳統部落逛逛，體驗原始的族人生活。如果你特別怕熱，那麼千萬不要錯過十文溪冷泉！

B、團體行優惠方案（限定10人以上）

優惠期間： 108年四月～六月期間

108年四月～六月期間 優惠限制： 為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天。

為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天。 優惠內容： 每人每日獎勵500元，每團上限3萬元。

每人每日獎勵500元，每團上限3萬元。 加碼優惠：離島旅遊、企業員工旅遊、入住星級旅館，每團加碼上限5萬元。

團體行去哪玩？健行筆記推薦外島步道：

二、交通補助

A、台鐵優惠方案

優惠期間：108 年 4 月 23 日起至 6 月 28 日

【方案一】7折優惠

【方案二】TR-PASS買2日送3日

【方案三】觀光列車優惠

遊輪式列車： 250 元優惠，年滿 60 歲以上加碼享 300 元優惠；

環島之星觀光列車： 400 元優惠，年滿 60 歲 以上加碼享500 元優惠

可順遊步道：19條全家同樂步道、6條無障礙步道

B、高鐵優惠方案優惠期間：108 年 4 月 1日起至 6 月 30日

【方案一】高鐵車票7折優惠

【方案二】搭高鐵・送住宿

入住高鐵假期指定飯店，平日住宿費0元起

注意：台中以南高鐵春遊專案適用

【方案三】小鎮漫遊、高鐵一日豐富行

只要購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，就可以獲得高鐵假期千元抵用券。

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