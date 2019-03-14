住宿補助+交通補助 2019春遊補助方案必看！
各位鄉親們大家好，交通部觀光局的春遊補助方案來囉！今年的補助方案共分兩部分，第一部分是住宿補助，第二部分則是交通補助。至於完整的實施方案，交通部觀光局表示將在三月底公告，228連假還沒玩夠的朋友們，已經可以開始規劃囉！
一、住宿補助
A、自由行優惠方案（10人以下）
- 優惠期間：108年四月～六月期間，每週日到週四。
- 優惠內容：500元/每房
- 加碼優惠：只要你是18歲至40歲，入住指定小鎮民宿，或是離島住宿，還可以多享1次獎助機會。注意：指定住宿名單，交通部觀光局將於三月底前公布。
自由行去哪玩？健行筆記推薦部落小旅行：
【推薦一】來去南澳！南澳的地理位置相當特殊，是一個三面環山，一面環海的難得地形。這裡有太平洋最美的神秘海岸，也有被譽為是台灣亞馬遜的溪谷風光。走跳了幾天，玩累了的時候，記得享用道地的泰雅部落美食，保證會為旅程劃下完美的句點。
【推薦二】來去阿里山！阿里山你一定去過了很多次，而位於阿里山最深處的里佳山美部落，則是低調寧靜。除了超過15層樓高的里佳大瀑布、神秘的鄒族傳說之外，一定要推薦的是螢火蟲！今年的春遊補助期間恰巧碰上當地螢火蟲季節，來這裡住一晚，讓螢火蟲在你身邊閃閃發光，抬頭還能欣賞浪漫星空，沒有比這更美好的事了吧！
【推薦三】來去谷關！谷關地區的清爽氣候讓人嚮往，來爬爬岳界享有盛名的谷關七雄，還能順道去附近的泰雅傳統部落逛逛，體驗原始的族人生活。如果你特別怕熱，那麼千萬不要錯過十文溪冷泉！
- 延伸閱讀：【步道小旅行】中台灣霸主 谷關地區
B、團體行優惠方案（限定10人以上）
- 優惠期間：108年四月～六月期間
- 優惠限制：為鼓勵平日出遊，旅遊行程含放假日不能超過一天。
- 優惠內容：每人每日獎勵500元，每團上限3萬元。
- 加碼優惠：離島旅遊、企業員工旅遊、入住星級旅館，每團加碼上限5萬元。
- 延伸閱讀：13條絕美外島步道
二、交通補助
【方案一】7折優惠
- 平溪、內灣、集集三支線及東北角路線。
- 可順遊步道：18條平溪小火車步道、38條東北角推薦步道
【方案二】TR-PASS買2日送3日
- 三日券優惠價1200元、莒光號一律8折
- 可順遊步道：搭火車去爬山
【方案三】觀光列車優惠
B、高鐵優惠方案優惠期間：108 年 4 月 1日起至 6 月 30日
【方案一】高鐵車票7折優惠
- 入住高鐵特約飯店，高鐵車票可享7折
- 可順遊步道：各縣市經典步道
【方案二】搭高鐵・送住宿
- 入住高鐵假期指定飯店，平日住宿費0元起
- 注意：台中以南高鐵春遊專案適用
【方案三】小鎮漫遊、高鐵一日豐富行
- 只要購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，就可以獲得高鐵假期千元抵用券。
參考資料：交通部觀光局
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