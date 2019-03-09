敬山．淨山~背走垃圾的傻瓜

2019-03-09 16:30 健行筆記 Straybirds



有些事如果不是憑著一股傻勁，一般人是不會去做的。8個傻瓜，放著228連假四天好天氣不好好利用，重裝上三六九山莊當一日環保志工，除了協助雪霸志工分類打包垃圾之外，還依各自能力背負下山，總計近20公斤垃圾，換得8條雪山紀念頭巾，如果不是愛山成癡的山友，應該不會有人會有如此舉動。 今年因為暖冬之故，入冬以來僅有1月21日及2月24日有二波降雪，且每次只有10公分，我們雖然精準的在降雪後第一個週休申請到入園許可，但第一次因為考量雪況及融雪情形，只好斷然取消，第二次情況與第一次雷同，上山應該只能看到少許殘雪，無法玩雪，眼看今年雪季已告結束，本已打消上山的念頭，但因看見雪管處發出新聞表示「今年2月春節期間三六九山莊後方發生森林大火，焚燒面積約3.5公頃，燒毀之現場發現大量垃圾，雪管處動員志工於228連假前往協助清理，分類打包好之小包垃圾鼓勵山友或山社視其能力協助揹負下山。」這新聞給了我們上山的動力，雖然不能賞雪，至少可以淨山，也見證一下雪山森林大火對山林的巨大破壞。 出發首日為武陵農場櫻花季管制結束的第一天，也是連假的首日，因為是櫻花季的尾端，前往賞花的民眾爆量，光是進收費亭的車輛就排了好幾公里，進了園區因道路狹窄，車輛擠成一團，疏導不易，到了登山口已較預訂時間晚了足足2個小時，11:30才由大水池登山口起登，還好我們沒有打算要上主峰，隔天不用摸早黑攻頂，心理上的壓力沒了，也就輕鬆慢慢散步上三六九。 12:30抵達2K七卡山莊，休息一下用午餐，大伙說說笑笑，爬山何苦一定要披星戴月，勿忙趕路？如此信步徐行，才能放鬆自在。 餐畢續行，14:15來到3.5K的木椅休息處，因為等待隊友時間較長，索性把鞋脫了，躺下來休息一下，這應該算是糜爛大休息了吧？ 15:10來到哭坡觀景台，拿出行前手工烘焙的咖啡，手沖一壺哭坡咖啡，佐中央山脈北一段各大名山，這才是山行的最大享受。 16:45抵達雪山東峰，雖然來了無數次，還是要上來看一下東峰望向三六九的展望。 17:45來到三六九三莊，今天雖為連假第一天，但因為雪訓隊伍均取消行程，所以山屋非常空曠，大家可以睡得很寬敞，安置好行李後，就來準備晚餐嘍！這是我們第一次的高山自炊，型男大廚為我們準備的是酸菜白肉鍋佐鹹豬肉，搭配拉麵做主食，大伙吃得好滿足，第一次在山上胃口這麼好。 晚餐後大伙一起討論明天的行程，因為在上山的路上已和下山的山友打探得知主峰及圈谷的雪況，知道僅剩山頂有少許殘雪，大家一致決定取消原訂到圈谷喝咖啡賞雪的計畫，決定留在山莊協助雪霸志工垃圾分類及打包，達成決議之後，當下開始喝茶聊天，並欣賞滿天星斗的高山美景。 翌日清晨，沒有跟大家一樣，睡到自然醒，在日出前拿著相機來等待三六九的日出及雲海大景。 早餐型男大廚為我們準備的是用昨天吃剩下的湯底熬煮的鹹粥及小菜，用完餐再煮好一壺三六九咖啡，雖然高度差了400公尺，但味道一樣香醇美味。 上午的工作就是協助雪霸志工將他們由山莊四週撿拾集中的垃圾分類打包，雖然他們不斷的謝謝我們願意留下來幫忙，但其實真的要道謝的是他們的無私奉獻，犧牲四天連假，在山上處理成堆的垃圾。

分享 facebook

11:00我們各自挑了一包打包好的垃圾，啟程背負下山，體驗背走垃圾的雪山一日背工，於14:45抵達登山口繳交垃圾領取紀念頭巾，完成此次淨山的活動。 法鼓山今年的主題為「許個好願．讓它實現」，誠心的希望無痕山林能夠成為台灣岳界的登山文化，深植在每位山友心中，並內化為實際的行動，「虛空有盡，我願無窮」，雖然一次的淨山只是杯水車薪，但願以愚公移山的精神，以螻蟻之力，完成清運260袋垃圾的不可能任務。