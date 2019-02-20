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爬內湖金面山＋IG著名打卡剪刀石 台灣地形真是讚！

2019-02-20 16:42健行筆記 Elousia

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自己一早趁天氣很好衝去內湖爬金面山，一開始我先跟著一群老年人一起慢慢上爬，

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明明我跟他們不認識但總是可以搭個話，哈。他們一路休息，我一路拍，拍到手機只剩8%~

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還好貝殺後來也來一起爬，行動電源救了我的手機。路途上遇到一個國寶級的赤腳浪人阿北，我們一起坐在華山亭休息，彼此對到眼就聊起來了，

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他今年77歲，從12歲就開始爬山，然後從他登山包裡挑出一疊洗出來的加大照片，跟我分享他去爬過哪些山和他所拍攝的美景

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還提到金面山上的論劍亭是當年他命名的，

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又熱心的幫我拍了幾張爬山照，拍得還不錯呢！

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接下來從華山亭到論劍亭的那段路程全程攀爬，一路都是大石塊和大斜石壁，旁邊還有架繩，

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我的新鞋真的超好穿，可以在石頭上箭步如飛，天氣很好，石頭一點都不滑，很乾很好走，加上這次自備了一支登山杖，走起來更省力。雖然我的好友已經快被這段路嚇死，真是為難她了XD但這是我最喜歡的一段路程，已納入回鍋再來爬的口袋名單。

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爬到IG著名打卡景點~剪刀石，一堆人在排隊拍照。自己親自爬上去，下面真的是有點可怕的斷崖，不過只要不做什麼太危險的動作，站在上面拍拍照都還算安全範圍。

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下山路程我們走的那段也是非常刺激，

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蠻多段都是攀爬石塊路，但比上去那段簡單多。對我來說都算蠻輕鬆的，非常喜歡阿。

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真想再多爬類似這種路線的步道，台灣地形真的好讚。

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