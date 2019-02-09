祈福小縱走(烏尖連峰小U縱走)

2019-02-09 15:00 健行筆記 萌姐



祈福小縱走(烏尖連峰小U縱走)by Kevin 阿北甲文青影像紀事：

此行小縱走，可從捷運唭哩岸站看到連綿山頭直至北投站，沿途展望良好屬親民路線。臺北盆地內有兩條稜線，一是劍潭山，另一就是此行軍艦岩為主的稜線，行徑間或近或遠可閱讀的圍繞台北盆地山形。也因具有各種地形區域不廣，很輕易就能看到山的走勢，學習地形研判。我們一行三人由唭哩岸捷運站出發，尋訪弘法大師岩及臺灣幸福石，終點在中和禪寺繞行舍利塔後下山。

出發時間 7:45 ~下山時間12:10 (4.5hrs)

詳細行程7:30 唭哩岸捷揮站1號出口7:45 出發，沿東華街二段300巷往東華公園，往上走右轉第一階梯往左上(PS:在東華街上就有登山口可以直接上山)7:50 抵達日晷小平台，找路往稜線切，發現面對涼亭右邊駁坎跨大步往上，有綁紅布條”9339散走團”，沿稜線往上走，經一叉路口，往右上沿稜線走。

7:55 登頂(路過)

奇岩山西峰/北市014號三等三角點 / H 67m 無展望，續往稜線走，樹叢間依稀看到陽明山大縱走西段的面天山向天山。

8:06 登頂(路過)

奇岩山/北市精幹點292號/H 91m，續往稜線行彷佛身在中級山原始森林裏，視野漸漸開闊，已可遠眺雲蓋七星山。

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8:14 經陽明大學界樁，之後陸續再看到兩個，時序入冬但路旁烏桕樹依然紅豔動人。

8:18 經左側一突出小岩石，展望極佳俯看威靈頓山莊群遠望陽明山西段，這段地形稱為單面山(形容地形，指一邊陡峭而另一邊緩斜的 山 )，右側則進入了陽明大學的田徑場，有路下切到田徑場，繼續走稜線。

8:23 登頂(路過)

唭哩岸山西南峰/北市精幹點293號/H 140m，路左側有一小鐵架應是測量儀器用但目前似乎無作用。

8:30 經過一測量點，編號A11，往左已可以清楚看到陽明大學田徑場司令台，看前是遠方唭哩岸山前的裸露岩稜及其後方的文化大學建築剪影。

8:32 瘦稜起登視覺祼露並無危險，此為砂岩地形摩擦力大很好行走，是早期的打石場，與內湖金面山地質相同。

8:40 登頂

唭哩岸山/聯勤測量隊三等三角點8201號圓盤基點/H 163m，大景在望，近看威靈頓山莊照明寺，今日縱走連綿山頭皆可看到，往東中景陽明山西段從七星山到向天山，往西遠望安靜的觀音山，往南101大樓飄渺在薄霧間。

8:51 下切裸露大片岩稜，踏點清楚也好行走，有一斷崖，往左下有路抵達鞍部康莊大道，往左可往照明寺，往右可往陽明大學後山，我們往右不久遇階梯步道往左迴轉上軍艦岩路徑。

8:57 於大學亭大休，吃早午餐。

9:43

軍艦岩登頂/北市481號不鏽鋼標岩中基點/ H 186m，非假日無人好好拍，遇大藍天，360度皆有景。

10:00 往軍艦岩右側邊下走，回望軍艦岩這艘船很威武。續行山林小路，遇主要岔路有告示牌，取右往磺溪山有點陡上，不往照明寺。

10:10 登今日最高峰

烏尖連山(260峰)/北市2363號小基石/ H 260m，有立木樁”二六O公尺峰”，再往前走就是磺溪山會經過墓園區不取，往左岔緩下，行在行稜線主幹道路寬舒心，在第二小叉路往右。

10:30 登頂

八頭山(丹鳯山主峰) / 市30小基石 / H 210m，剛開始只看到新丹鳳山主峰”以為錯過八頭山，抬頭一看八頭山牌子掛在樹上，幸好沒走錯，拍照完就回頭走到主要山路上。

10:36 經丹鳳鐵塔，數位電視轉播站，取右岔往湯守岩走。

10:39

湯守岩/市31小基石/ H 198m，再往前一點就是熱海岩場，也是知名攀岩場之一，瀏覧新北投景色，大大小小新舊旅館羅列其中，如能在此小休泡茶看風景也是閒適享受，繼續走的話亦是下切到銀光巷。至此原路回頭，往右走回到主要山路稜線。

10:50 見到標示牌，往丹鳳山，續行見一小叉路往右下。

10:54 路徑小有點難行，不久見弘法大師岩，日式古蹟石碑雜陳，有兩大塊山巖，分別供奉弘法大師及不動明王，莊嚴肅穆。

弘法大師

就是日本知名的空海和尚，他曾於西元九世紀初前往當時中國的唐朝取經，後來發明片假名文字，對於日本宗教及文化具有深遠影響。空海和尚圓寂後，日本天皇為表彰其貢獻，尊其為「弘法大師」。

弘法大師岩有供奉日本高野山請來臺的弘法大師空海像，另一邊巨岩供奉不動明王像（大正十一年增建）。

10:58 往山路下走，見用日文寫的臺灣幸福石，之後回頭到主要山路上。

11:07 經丹鳳山/北市三角點13號/H 117m(在左方告示片後方)，往鳳凰紅色意象公共藝術的右側往下走，見到用鋼索五花大綁的丹鳳岩，也可眺望北投景象。已近中午無遮蔭有點熱，不久待就往下走景色大開。

11:24 經陳濟棠墓園殘蹟，有于右任題字墓誌銘立於路旁。

陳濟棠（西元1890－1954），字伯南。廣東防城（今廣西防城港）人，官居一級上將，曾長時間主政廣東，政治上與南京中央政府分庭抗禮，經濟、文化和市政建設方面頗多建設。有南天王之稱、其兄是曾任國民政府廣州鹽運高官及禁煙局局長陳維周。1936，陳手下空軍大隊及司令

黃光銳及其他大將，如余漢謀等，服從中央蔣中正。陳濟棠被迫出走香港，廣東多年經營成果拱手讓給蔣中正。陳濟棠到香港後，蔣介石派黃鎮球去安慰他，說將來借重他的地方還多。此後陳濟棠即出洋考察。1937年全面抗戰爆發後，陳濟棠由歐洲回國，任國民政府委員及最高國防委員和戰略委員會委員。1940年春，更任國民政府農林部長。1950年從香港到台灣，擔任總統府戰略顅問一職。1954年11月卒於台灣，厚葬於北投丹鳳山腰，原址為台北市北投區奇岩路105號，墓園完成之初相當雄偉壯麗，然而在2012年，陳濟棠將軍的後代將其骨骸揀拾遷葬到廣東湛江湖光岩，原址因長年缺乏維護目前已呈現頹傾荒廢狀。

11:31 往菜園走小徑切到中和禪寺，尋章嘉活佛舍利塔。

11:34 章嘉活佛舍利塔位於中和禪寺正後方，一行三人繞塔七圏祈福，法喜充滿。

十九世章嘉大師（西元1890~1957年）章嘉活佛世系與達賴、班禪、哲布尊丹巴並稱為四大活佛。第九轉世曾為薩迦五祖八思巴。第十轉世為黃教的釋迦也希，是宗喀巴四大弟子之一，他並創建了色拉寺。歷代章嘉活佛後受封為元明清康熙雍正乾隆國師，主持內蒙及青海蒙旗教化，乾隆時並完成滿蒙漢藏四譯對照之大藏經咒。十九世章嘉活佛為慈禧、北洋及蔣中正三朝國師，歷任國大代表、總統府資政、中國佛教會理事長。章嘉活佛於民國元年首傳時輪金剛灌頂，抗戰後在成都曾傳三部無上密(即密集金剛、勝樂金剛、大威德金剛)大灌頂。遷台後大師曾領團環島弘法，並從日本迎回玄奘大師頂骨安奉於日月潭。章嘉大師終生儉樸勤修，戒行圓滿，過午不食，博學多聞，精通漢滿回藏文字；淨空法師曾隨其學佛三年。章嘉活佛於1957年3月4日因胃癌示寂於臺大醫院，世壽68歲。靈龕在北投荼毘時，原值陰雨濛黯，日輪無光。隨後火焰透上雲層，現蓮花狀，光彩奪目，異香飄聞十里外，舍利多達六千餘顆，是近世燒出最多舍利子的高僧，並有「金剛寶」和「六字輪」與「舍利樹結舍利果」的瑞相。歷代章嘉活佛舍利塔多存於山西五臺山鎮海寺。本世舍利塔建於荼毘原址，於臺北市北投區奇岩路151號中和禪寺後山步道旁。

12:17 中和禪寺下奇岩路，散步抵達新北投圖書館，為台北巿首座綠建築圖書館，圓滿結束今日小縱走。

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