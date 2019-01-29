環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段

2019-01-29 09:15 健行筆記 Vesper Wang



這天下午請了假，跑去走大地工程處去年九月公告的「台北步道大縱走」「壯」字段。（詳細請參考連結：http://gisweb.taipei.gov.tw/release/）

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出發前參考了健行筆記裡的一些GPX資訊，加上大地工程處的預估時間，看上去這段要走到五六個小時，於是我戰戰兢兢的跑去seven買了一堆糧食，深怕自己天黑前下不了山，殊不知最後只花了我三個多小時而已…LOL。大家可以參考我的GPX檔：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=11552，我用ViewRanger在記錄，不過不知道為什麼，部分資訊上傳到健行筆記上就變了（在健行筆記上，里程之外的數字都增加了）。Anyway，開始吧。

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我從中華科技大學起攀（約十二點半），一開始是一路的石階。

沿路遮陰多，前幾日都在下雨，石階略微濕滑。

不多久可以走到麗山橋口~北興宮的交叉口（這條我之前走過，階梯多，對我來說比較無趣一些）。

然後會先經九五峰拓印亭，再到九五峰（壯字拓印柱在九五峰，不在拓印亭歐）。從中華科技大學到九五峰幾乎都是上坡，花了快一個小時。

稍稍休息繼續走，會經過攀岩路線。我走的是稜線段，沿路找下攀的路，其實還蠻難發現的，只看到一條，改日要從下面走，再來寫個心得。沿路只要找到像下方路標最頂端的圖（或是在箭頭方向上貼的貼紙），照著走就可以了，不用擔心會迷路。

接下來會經過拇指山「無極皇帝」的岩壁，然後是泥土山徑。

然後要說聲抱歉的是，當時在走的時候沒想到要來分享心得，所以針對路線在拍的照片很少，大部分是風景，風景的部分給大家個連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=13913。沿路有許多像這樣的簡易路標。

續接糴米古道。我在這裡遇見一個從福州山上來的伯伯，剛休息完正要往回，所以就一起走到福州山了。到了紫雲街左轉，這裡要特別注意左手邊岔路。下圖我是從右往左，走到這個分岔往圖的下方走，這個路標不在紫雲街經過就能看到的地方，很容易錯過。

經過糴米公廟，到崇德街，右轉，經過光武第三公墓，會看到下方指標，左轉接土地公嶺步道。

土地公嶺步道為竹林，路徑佈滿泥巴跟竹葉（不知道泥巴是原本就有的，還是因為前幾日的雨）。出了土地公嶺可以看到忠正嶺安祿宮，取左下坡車道至世界山莊右轉。

左側可見軍功山入口。（照片裡的就是跟我一起走的伯伯）

不久後即得軍功山。

軍功山過後有叉路，右下可直接通富陽生態公園（伯伯走這條），我走左上接福州山步道（在這巧遇一隻臭青公，福州山跟富陽的蛇況真的很好，非常開心），可至中埔山東峰、中埔山。

福州山公園岔路多、標示也不一定清楚，建議在這邊要開一下GPS。之後就是經過富陽公園，到麟光站（不到四點）。

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整體而言，我覺得並不會太累，可以不用像我走得這麼急，四到五小時應該剛好能輕鬆走完。另外大地工程處真的很用心在布置路線，基本上標示都很清楚，讓人很期待走完其他的步道呢~

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