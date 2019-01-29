親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
百岳登山樂
郊山路線
山友樂談
生態攝影
海外健行

紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段

2019-01-29 09:15健行筆記 Vesper Wang

這天下午請了假，跑去走大地工程處去年九月公告的「台北步道大縱走」「壯」字段。（詳細請參考連結：http://gisweb.taipei.gov.tw/release/）

分享

出發前參考了健行筆記裡的一些GPX資訊，加上大地工程處的預估時間，看上去這段要走到五六個小時，於是我戰戰兢兢的跑去seven買了一堆糧食，深怕自己天黑前下不了山，殊不知最後只花了我三個多小時而已…LOL。大家可以參考我的GPX檔：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=11552，我用ViewRanger在記錄，不過不知道為什麼，部分資訊上傳到健行筆記上就變了（在健行筆記上，里程之外的數字都增加了）。Anyway，開始吧。

========================================================================== 

我從中華科技大學起攀（約十二點半），一開始是一路的石階。

d5ad98a6dcfbd137f131ba2fea5b76d1.jpg

沿路遮陰多，前幾日都在下雨，石階略微濕滑。

8869e483fd65bc9e9d441ed14ec502b6.jpg

不多久可以走到麗山橋口~北興宮的交叉口（這條我之前走過，階梯多，對我來說比較無趣一些）。

ebce702c578380f43cc10495bc4febb6.jpg

然後會先經九五峰拓印亭，再到九五峰（壯字拓印柱在九五峰，不在拓印亭歐）。從中華科技大學到九五峰幾乎都是上坡，花了快一個小時。

da116ed61d29248f2c614259437b1bec.jpg

稍稍休息繼續走，會經過攀岩路線。我走的是稜線段，沿路找下攀的路，其實還蠻難發現的，只看到一條，改日要從下面走，再來寫個心得。沿路只要找到像下方路標最頂端的圖（或是在箭頭方向上貼的貼紙），照著走就可以了，不用擔心會迷路。

53b95d01b965e7eb8915e60063c3d7e3.jpg

接下來會經過拇指山「無極皇帝」的岩壁，然後是泥土山徑。

dec9008e0e7defb2ae8780c7d9f00c56.jpg

然後要說聲抱歉的是，當時在走的時候沒想到要來分享心得，所以針對路線在拍的照片很少，大部分是風景，風景的部分給大家個連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=13913。沿路有許多像這樣的簡易路標。

9aa8af8956662af4d2d1fbc4da91e32b.jpg

續接糴米古道。我在這裡遇見一個從福州山上來的伯伯，剛休息完正要往回，所以就一起走到福州山了。到了紫雲街左轉，這裡要特別注意左手邊岔路。下圖我是從右往左，走到這個分岔往圖的下方走，這個路標不在紫雲街經過就能看到的地方，很容易錯過。

d7c9c806d51a5092b78c0c151c14adfa.jpg

經過糴米公廟，到崇德街，右轉，經過光武第三公墓，會看到下方指標，左轉接土地公嶺步道。

f662344077311b704423420944943e37.jpg

土地公嶺步道為竹林，路徑佈滿泥巴跟竹葉（不知道泥巴是原本就有的，還是因為前幾日的雨）。出了土地公嶺可以看到忠正嶺安祿宮，取左下坡車道至世界山莊右轉。

78eed4fd0400b74370ccf31cfe49c86b.jpg

左側可見軍功山入口。（照片裡的就是跟我一起走的伯伯）

7161847a5fede241eca8611467986fda.jpg

不久後即得軍功山。

40ec9b884c9b74df674a83090de1cc03.jpg

軍功山過後有叉路，右下可直接通富陽生態公園（伯伯走這條），我走左上接福州山步道（在這巧遇一隻臭青公，福州山跟富陽的蛇況真的很好，非常開心），可至中埔山東峰、中埔山。

4476d37de34759408d2214f48e7418da.jpg

福州山公園岔路多、標示也不一定清楚，建議在這邊要開一下GPS。之後就是經過富陽公園，到麟光站（不到四點）。

==========================================================================

整體而言，我覺得並不會太累，可以不用像我走得這麼急，四到五小時應該剛好能輕鬆走完。另外大地工程處真的很用心在布置路線，基本上標示都很清楚，讓人很期待走完其他的步道呢~

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道公園古道
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

老少咸宜路線！大屯山芒花初體驗

2018-12-17 08:00

大屯山美景！芒花季結束了　但還有雲海可以追

2018-12-12 09:00

循著先民的腳步！「淡蘭古道」慢步歷史的長廊

2018-12-11 08:00

坐捷運就可到！樹林三角埔頂山「賞芒之旅」搖曳的白色浪花

2018-12-09 09:00

紅楓、鐵杉、觀溪魚 「合歡溪高山步道」驚艷美麗極了！

2018-12-04 08:55

重見天日的路線 鋸齒稜A段峭壁、稜線路

2018-11-30 08:00

「苗栗縣銅鑼鄉」 雙峰山下　相遇兩河灣

2019-01-16 08:15

2019第一爬就挑戰環台北天際縱走

2019-01-13 14:58

熱門文章

環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段

2019-01-29 09:15

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top