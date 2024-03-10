觀察站／訂出車宿遊戲規則 尋求共好

行政院二○一九年十月喊出開放山林政策，不久即遇上全球大流行的新冠肺炎疫情，大自然成了國人擁抱健康、療癒疫情緊張心情的最佳去處，也帶起在大自然車露、車宿風潮。可惜空有開放山林政策，政府對這股擁抱大自然的趨勢欠缺配套，讓嚮往者無所適從，亂象叢生之餘，也淪為管理單位與民眾鬥法的鬧劇。

從國家風景區、森林遊樂區到國家公園，都可見車宿族的蹤影；親近自然本是好事，但霸占停車位、在水源區野炊露營、在生態敏感區升火棄置廚餘，都讓親近自然的美意變調。面對通膨物價上漲、國旅住宿開銷居高不下，車宿、車露走出國旅的新路徑，有其需求的底氣，不能視為妖魔鬼怪想除之而後快。

但目前被車宿族「入侵」的管理單位，只看到遊客趕都趕不走的賴皮現象，進而抱怨遊客不甩禁令、修法困難、缺乏規範，其實只要中央積極一點，許多亂象都可解，進而創造民眾擁抱自然、環境和諧的共好局面。

除了盡速明確管理法源外，參考登山、露營等各種經驗，都可先著手積極管理，例如排除不適合車宿的敏感地區，好比會有點狀汙染水源之虞的水源保護區、衝擊敏感生態的生態保育區等；而在適合觀星、觀雲海等地點，妥善規畫合宜的車宿及車露地點，在遵守指引、總量管制、做好功課、風險自負等原則下開放山林，應能皆大歡喜。

近年來的露營區亂象已是前車之鑑，政府一開始也看到民眾露營的需求，但放任民間濫墾山林作非法露營區，事後面對浮濫開發、破壞水土保持、汙染在地環境等罵名，為時已晚，亡羊補牢更加費力。面對車宿族，政府制定遊戲規則才是上策。