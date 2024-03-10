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陽光行動／三不守則 玩家籲設專區引導

聯合報／ 記者林佳彣陳敬丰潘欣中／連線報導
露營風盛行，不少人把車子改裝成可以車宿的空間。圖／聯合報系資料照片
露營風盛行，不少人把車子改裝成可以車宿的空間。圖／聯合報系資料照片

車宿蔚為風潮，也引發若干亂象，玩家表示，「不落地、不生火、不留垃圾」是車宿族三大守則，但難保每人都會遵守，遊樂區、風景區等管理單位可規畫專區，明訂使用規範、安全自負，亦可酌收費用，同時不影響住宿客的停車權益，達到三方共好。

車宿玩家只要在車上騰出空間就能睡覺，尤其知名景點周邊，房價貴又難訂，不如睡車上省錢，更吸引人的是在無光害的大自然中仰望滿天星斗，那種美景讓人嚮往。

陳姓車宿玩家說，在露營區外車宿，停車場和用水如廁是兩大要件，雖然玩家之間大多知道「不落地、不生火、不留垃圾」等三大守則，但難保每個人都會遵守，不受管理單位歡迎可以理解。

「走進自然，本來就要自負風險」，資深車宿玩家孫先生認為，玩家本就該對裝備、風險做好功課，政府不宜禁止；況且真的禁了，政府也沒那麼多人力執行，不如保持現狀，靠玩家自律和管理單位的默契，歡迎民眾走進山林。

營火部落頻道主達哥說，國外汽車過夜旅行存在多年，台灣以前也有一些小眾玩家，疫情之後大家紛紛往大自然跑，車宿、車露都有，這是民眾嚮往大自然的需求，加上車宿能帶動相關產業，可效法國外適當規範、不宜全面禁止，例如在風景區規畫汽車露營園區或收費停車場。

達哥說，車宿發展較久的美國、大陸、日本等國也沒有統一法規，若真要立法，要小心可能訂出不倫不類的規定，像美國一些城市為了禁止流浪漢車宿，規定「在車上趴著算休息，躺著算睡覺」，造成駕駛累了只能趴在方向盤上，不能調降座椅躺平，禁止少數行為，反而對多數人造成更大的不便。

Outdoor網紅「憂娘駕駛」建議參考退輔會管理的福壽山農場與武陵農場，均有車宿專區，免費開放的台中后里環保公園、嘉義大埔湖濱公園，車友也以在地消費回饋。

美國 露營區 風險

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