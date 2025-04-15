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陽明山不只海芋、繡球花！瀑布就在你腳下 朝聖最新「草山觀瀑吊橋」 還有「3處活動平台」新開放
陽明山秘境清單擴列！北投「猴崁古道」完成修整後再度開放，更新設立了「草山觀瀑吊橋」及3處活動平台，值得山友或愛親山親水者到訪一探究竟。
北市北投山區「猴崁古道」注入新生命，乘載著豐富的歷史記憶，經過修整後再次回到民眾的視線中。本次修整工程採低衝擊原則，新設立的「草山觀瀑吊橋」橫跨於磺溪之上，連接猴崁古道及十八份圳步道，能夠體驗行走在瀑布上的磅礡之感，還有「圳內」、「觀瀑」、「好石光」等3處活動平台得以沉浸式感受山林美好。
而當地的信仰中心「百年土地公廟」也被完善保留，增設的平台亦提供信眾和山友駐足小歇的療癒空間。即將迎來盛夏，不妨安排來趟自然之旅，體驗山林帶來的生命氣息與舒適氛圍。
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