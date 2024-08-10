一日陽明山火山旅行！ 「小油坑、箭竹林、陽明溪畔步道、竹子湖」火山壯闊美景太吸睛

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-07-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 小油坑遊客服務站、小油坑、箭竹林步道。

今天的天氣很晴朗，從小油坑步道，往竹子湖而行。

這是一條從火山壯闊地景到火山土壤孕育湖田的景觀路線，途中景色有火山、草坡、古橋、水道、湖田、花海，以及來去自如、或飛或跳的陽明山小小居民相伴左右，全程走完，就能看見古老火山群地究竟是如何從荒地變成良田，堪稱一部火山演進史的徒步縮影。

你也迫不及待看看來自荒脊之地的地球能量，再到一路迎著萬物富饒、欣欣向榮陽明山景色了嗎？收拾背包，一起出發吧！

小油坑遊客服務站 | 15 分鐘

陽明山步道錯綜複雜，既可獨立行走，也可串連成線，每個人隨著不同的興趣與體力，各自走出獨一無二的探險之旅，不過還是建議開始健行之前，先到陽明山各個景點的遊客服務站詢問志工叔叔阿姨，不僅是再次確保步道路況，或許也能聽到只有今天在山上才會遇見的蟲蛙鳥蟬喔！

小油坑 | 30 分鐘

站在小油坑活火山口邊緣，地熱景觀一覽無遺，地熱區的硫磺味、硫磺煙霧和高溫蒸氣，那是地球深處正向我們展示的能量。

火山作用所形成之噴氣孔、硫磺結晶、溫泉及壯觀的崩塌地形，讓周圍環境的生存條件相當嚴苛，卻依然能發現不少適應高溫和硫磺濃度的生態棲地與足跡，地球或牠們都充滿了生命的能量，光是眼前景象，足以令來自都市鄉巴佬的我們嘖嘖稱奇。

箭竹林步道 | 30 分鐘

走出小油坑地熱景觀區，經過前行一段比人身還高的箭竹林與芒草林，除了偶遇與廢棄的軍事遺構，罕無他物，這段小油坑活火山山徑，像極了生命起源演進過程的初期階段，孤獨、單調卻持之以恆。

陽明溪溪畔步道 | 30 分鐘

跨越過了公路，來到陽明溪畔步道，這條兼具文史古道與生態溪溝的陽明山步道，正是讓人得以感受陽明山早年的清新空氣、雲霧繚繞、溪水潺潺流淌聲、蟬蛙與五色鳥交響樂的絕佳之處。

灌木山林覆蓋了藍天，陽光從葉梢縫中灑落，二葉松、秋海棠、蕨類，在火山地質的肥沃土壤滋養茁壯，不採水泥而是天然塊石鑲嵌疊砌的步道，或許對人類來說凹凸不平，卻是能讓陽明溪畔步道兩側呈現各式各樣的陸域與溪域生態的自然景觀的關鍵原因，隨著夏季豆娘敏捷身影的帶領，全身心都沉浸在山林與土地的能量滋養中。

竹子湖 | 1 小時

漫遊竹子湖頂湖步道，富饒景象讓人欣喜，但有更多體悟的卻是聯想到每一個生命成長、茁壯的過程，其實是日以繼夜被默默無名的人看顧守護，如此一來，這樣的生命才會是真正的多姿多采。「我為了你，你也為了我，於是他她牠也都來了。」大概是這種感覺。

名陽匍休閒農莊minyangpu | 1 小時

「土地是有限的，大自然餽贈的一切，其實都應該好好運用。」沿著竹子湖頂湖環狀步道的更深處走去，名陽匍休閒農莊開滿了各品種的繡球花卉，園內也善用不同作物生長週期與特性，讓四季能展現不同面貌，不僅如此，莊主父女的巧手與巧思，讓園區時不時增加各種引人注目的木雕、石藝、花卉藝術造景、創意料理與手作點心，許多內行人紛紛至此享受每一趟不同的陽明山食遊景觀。

頂湖財福繡球花園 | 2 小時

「如果動物都不想在我的田生活了，那怎麼期待小孩子會喜歡我的田。」財福海芋田一路從減藥到積極邁向無農藥、無化肥、無除草劑等方式耕作，以實際行動保護農田生態，孕育並提供瀕危及保育類動物棲地，赤腹游蛇、中國樹蟾（蛙類）、白鷺鷥、福壽螺…，財福海芋田讓我看見了真正的景觀花園，不只是花朵艷冠群芳，而是花朵與土地，與萬物共喜共舞。

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