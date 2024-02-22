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隨便拍都很美！恆春大縱走　低海拔也能收穫絕美大草原

健行筆記／ 健行筆記Jenny Hsu

這條路線需要A進B出，冬季限定，能在低海拔看到大草原，也能看到海，實在是太美了原本都以為只能在高山才能看到大草原，結果在恆春這裡，就能看到如此美麗的景色，實在是很親民又好走的路線只不過屬冬季限定，因為夏天走太熱了，又有一段路要走石牛溪，夏天雨季無法行走一開始先上赤牛嶺

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接下來就是一路平坦的路徑，沿路都可以看到海

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大山母山也是小百岳

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小尖石山之後就是一片大草原，不小心都會踩到牛糞

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龜呵吠山實在很難爬，都是珊瑚礁岩，看起來也很少人爬，沿路都是枯枝殘樹，衣服都被勾破，爬過一次就夠了

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斯卡羅拍攝場景之一，後面是大尖石山，是不是隨便拍都很美

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這條路線好走又好拍，很值得走一趟。不過記得，一定要冬天，如果是寒流來的時候走更好，不然會曬傷路徑參考

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2861226

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