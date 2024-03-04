落落長的小百岳！練腿力最佳路線「尾寮山」 走完全程超過7小時

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健行筆記／ 健行筆記Nien-Chien Chuang

2024.01.19(五)突然心血來潮想解小百岳任務凌晨0430就起床，到達登山口剛好0730，下山時間已經1500出頭，走了七個半小時多XDDD

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前6K的路途都是之字形緩上坡，有不錯的風景可以看

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忘記第幾K處有通往大津瀑布的岔路，原本回程想逛，但時間不夠作罷，下次再去!

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後3K都是樓梯路，抖抖又長，感覺無止境的爬梯XDD但整體來說難度不高，就是個練腿力的好地方~!

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有很多涼亭可以休息，一路上其實遇到不少山友，週五比我想像中的還熱鬧

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走了4個小時才登頂，太弱QQ三角點沒啥展望，都被樹給擋住了

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下山本來以為可以更快一些，結果腳趾一直撞登山鞋，有點痛不太好走，暖心山友還問我是不是膝蓋不舒服~~18K的路途終於走完了也花了大半天，體能還要再加強吧XDDD

瀑布 登山

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