落落長的小百岳！練腿力最佳路線「尾寮山」 走完全程超過7小時
2024.01.19(五)突然心血來潮想解小百岳任務凌晨0430就起床，到達登山口剛好0730，下山時間已經1500出頭，走了七個半小時多XDDD
前6K的路途都是之字形緩上坡，有不錯的風景可以看
忘記第幾K處有通往大津瀑布的岔路，原本回程想逛，但時間不夠作罷，下次再去!
後3K都是樓梯路，抖抖又長，感覺無止境的爬梯XDD但整體來說難度不高，就是個練腿力的好地方~!
有很多涼亭可以休息，一路上其實遇到不少山友，週五比我想像中的還熱鬧
走了4個小時才登頂，太弱QQ三角點沒啥展望，都被樹給擋住了
下山本來以為可以更快一些，結果腳趾一直撞登山鞋，有點痛不太好走，暖心山友還問我是不是膝蓋不舒服~~18K的路途終於走完了也花了大半天，體能還要再加強吧XDDD
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