難易程度自己選！觀音山「愛心縱走」 走土徑才是「真爬山」

公司在觀音山辦2024開春登高活動，路線是硬漢嶺步道來回，我預估我們大約50分鐘內就可以完成，雖然有500元小七禮券跟禮品可以領，但大老遠跑去還是挺不划算，所以就搜尋了一下附近有沒有路線能順便走走，結果出現在路跑團體中熱門的21K觀音山愛心路線，但這距離不太親民且大部分為馬路，並不適合山友。小儀說上次我們走觀音山8字縱走19連峰的軌跡上半部也很像個愛心，我估算大概不到4公里，應該2小時左右可以完成，走完剛好中午回去吃飯，太好了!!我們就決定加走”觀音山愛心縱走”~

*觀音山8字縱走19連峰網誌：https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=29361

☆交通方式：自駕：定位”觀音山硬漢嶺登山步道入口”，登山步道口或附近凌雲禪寺、觀音山遊客中心等處皆有停車場可以停車。

公車：1. 三重客運橘20公車至凌雲禪寺站或觀音山遊客中心站下車。 2. 三重客運785號公車至凌雲禪寺站下車。

☆登臨山頭：觀音山(硬漢嶺)：616m，規量隊三角點第七號，小百岳第5號。

☆GPX：

觀音山愛心縱走：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2867632 距離約3.80公里，總爬升332公尺、總下降352公尺。

觀音山(硬漢嶺步道來回)：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2867629 距離約2.85公里，總爬升302公尺、總下降275公尺。

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觀音山愛心縱走從硬漢嶺步道登山口起登。

一上階梯看到遮雨棚就馬上右轉。

遮雨棚路底是涼亭，涼亭旁邊有小路，順著路續行。

接著會從凌雲禪寺後方穿越過去。

開始有點爬升，等等會接到尖山(占山)步道。

再續行不久就會接到北橫古道，這邊開始轉為土徑，走階梯跟石版步道實在無趣，土徑才有爬山的感覺。

北橫古道上觀音山可比硬漢嶺步道硬多了，那邊算遊客路線，山友就要走這條才過癮。

觀音山三角點到了，三角點上面就是硬漢嶺觀景台。

今天天氣不好，白牆!!只能分享幾張上次走觀音山19連峰的照片，好天氣時展望真的超棒。

接下來我們要下山囉~先走硬漢嶺步道，等等再轉楓櫃斗湖步道。

這邊轉楓櫃斗湖步道後，接著就一路直接下行到馬路。

接回馬路了，我們左轉踢馬路回硬漢嶺登山口，把愛心形狀完成。

觀音山的登山路線，從易到難都可以自行規劃，非常好玩，大家沒事可以來走走喔。

觀音山愛心縱走成功~