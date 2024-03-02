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下切衝擊感很強烈！ 北大武、西大武山2天1夜露營 喜多麗斷崖視野遼闊

健行筆記／ 健行筆記PassionYC

接續上集，在北大武山登頂之後，稍作歇息。大約七點半準備往回走。

從稜線回程，此時天色已完全亮。稜線上可清楚看見遠方八五大樓以及柴山。

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由於位於中央山脈最南端，因此往右邊看是高雄屏東市區，往左邊看則是台東

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回程在大武祠簡單修整之後，繼續從稜線下切，回程的路晚上走時覺得還好，但白天一走要下切的路，視野衝擊感很強。覺得有點可怕!!晚上經過大武神木時，不覺其雄偉，白天再次經過才驚覺如此之巨大

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在檜谷山莊吃中餐之後，收拾行李換回重裝，準備踏上回程順便撿西大武山

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白天的喜多麗斷崖視野遼闊!!

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西大武登山

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從2.5K處上去，一開始就陡上，爬到稜線之後由於落葉眾多，路跡不明顯，需要多注意布條。以免迷路。

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經過一個三岔路口後，離西大武山就不遠了。回程下山時，將會由此三叉路下切回北大武山步道2.2K處

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西大武山三角點

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在西大武山拍完照之後，下切回到大武山2.2K處登山步道，全程大約花30分鐘左右。

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回到大武山步道之後就是順著原路返回新登山口。

第一集連結 : https://reurl.cc/G4gkDdGPS軌跡下載 : https://reurl.cc/Qe5ooZ

步道 登山 神木

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