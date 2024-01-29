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視野所見皆美景！一個人的山林「合歡北西下華岡」，挑戰的不是體力而是心境

健行筆記／ 健行筆記Lily Tortoise

合歡北西下華岡～下切合歡溪，一個人的山林，挑戰的不是體力，而是心境。合歡西峰以遠的要命，七上八下聞名，在合歡群峰(北峰、東峰、主峰、石門山)裡，不是最高，難度卻最高、最遠。隊友與我兩人，到達北峰時，因為隊友認為身體狀況未準備好，所以決定不續行西峰，而我考量自身腳程、體力、糧食、水、頭燈、保暖(雨)衣物等等裝備都足夠，是可以在天黑前下山的，決定獨自前往西峰（其實是~爬北峰也挺累的，不想再來第三次了）>_<原本規劃的合歡北西北(原路來回)，為節省隊友等侯我的時間，改為合歡北西下華岡，並和隊友約好在華岡圓環接我。

通常中午前無法到達西峰，就必須折返，以免摸黑下山危險，前往西峰的路上，除了遇上成功登頂返程的山友，也有遇到鎩羽而歸的山友，撤退是需要勇氣的，畢竟登山的最終目標是平安下山；當天登山客很少，我在行進間，結識了4人1隊、2人1隊的山友，只有我們7人走下華岡路線。因為獨攀風險性比較高，在華岡岔路口休息準備下切華岡時，我還特地跟他們說，因為隊友會來華岡圓環接我，所以一個人先下山，就不和他們結伴同行了，但是如果不確定路線時，我會停下來等他們到來，一起走，避免迷路並確保安全；他們還佷關心的問我，水、糧食、保暖衣物夠嗎？頭燈帶了沒？確認該有的裝備都有，才向他們道別，山友的關懷，溫暖了我孤單寂寞覺得冷的心情^_^

下華岡的路徑不明顯，如果有嚮導帶隊或山友同行，只要跟著前面的人走，就輕鬆多了，但是當天從西峰下華岡時，這麼一座大山，就只有我一個人，孤寂逼出了我的勇氣，密密麻麻的矮箭竹、裸露的岩石地形，無法看出前人足跡，我的眼睛像［瞄準鏡］一樣，往前方搜尋著登山布條，又睜大眼睛看著地上是否有登山杖戳過的痕跡或是山友掉落的東西；一路上只看到一張衛生紙、一小片塩糖袋，還豎起耳朵聽溪流的聲音，利用這些蛛絲馬跡，確認是在正確路徑上，一路上戰戰兢兢，終於下切到合歡溪；接下來還要攀岩走壁3公尺高度的岩石到淺水區過溪；過溪時，要嘛脫鞋讓透心涼的河水冰鎮腳ㄚ子，要嘛看好踩點，像蜻蜓點水快速又穩定的掠過水面，氣溫-1~5度，我當然選擇不脫鞋，小心翼翼的過了溪，Ya~鞋子沒溼。

我繼續看著離線地圖找路，過了攔沙壩後半小時，看到遠方有一對男女遊客，「哇！終於看到人了，超感動的」，趕緊跑上前去跟他們確認這條路是不是通往合歡溪步道，當他們回答「是呀！」我超感動的，從華岡岔路口跋山涉水下切到華岡圓環，才短短3.5個小時，獨自行走在空無一人的山中，就像荒野求生記一般，覺得平安下山真好。

後記：原本規劃的合歡北西北(原路來回)，改為合歡北西下華岡(合歡溪步道下山)，感謝隊友阿綸從小風口停車場翻山越嶺開了2個小時的車來接我，行駛在荒山野嶺的小徑上，驚險過程不亞於我的下山歷險記，感恩擁有情義相挺的隊友，讓我完登合歡西峰\(^_^)/

行程規劃：D1 15:20 武嶺亭(車停武嶺停車場)      16:20 起登合歡東峰(車停合歡山莊停車場)      17:30 合歡東峰三角點      18:00 松雪樓晚餐      21:00 就寢D2 05:15 合歡北(西)登山口(車可停小風口第二停車場，走到登山口約10分鐘)     08:00 合歡北峰三角點     10:50 下華岡岔路口     11:30 合歡西峰三角點     12:20 離開西峰三角點     13:00 下華岡岔路口     14:50 合歡溪河床     16:30 華岡圓環 13.8 公里，11小時16分(含拍照、休息時間)，累升2031公尺

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交通：自行開車

晚餐：松雪樓自助餐$350/人，因為用餐人數只有2人，業者回覆免訂位，現場侯位即可

住宿：大禹嶺雪鏈驛站(原欣欣餐廳民宿，已經沒有營業，通舖$500/床位，WiFi、飲水機、吹風機、有插座可充手機電源，浴室有洗髮精、沐浴乳，毛巾自備)

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在武嶺亭監視器自拍，臉部會被馬賽克，帶上墨鏡才不會變恐怖的無臉人

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合歡東峰夕陽

db710c538c14d54c7aa2c83c0b53169f.jpg合歡東峰雲海及山影

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30855354507ff34bfa21995290b826af.jpg合歡北峰日出時分

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合歡北峰日出有曜的黃金大草原，努力向反射板邁進

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合歡北峰~視野所見都是美景

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高山上的鳥，很有親和力的一直向我靠近

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前往西峰~開始有針葉林出現

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前往西峰~高大參天的林像

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前往西峰的路上~箭竹林

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前往西峰最後1公里，每100-200公尺就來個上坡或下坡

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上攀1層樓高，我最少拉2條繩索，另一手攀住岩石，三點不動一點動，深怕繩索斷了，掉下來

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在此淺水區過溪，遠方挖土機的位置即攔沙壩，後方的碎石路可通往合歡溪步道

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合歡溪步道上的積水結冰了

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步道 美景 民宿

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