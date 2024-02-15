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龍的結界？新埔「飛龍步道」名符其實 傳說的三角點神隱迷霧中
在新埔飛龍步道，名為飛龍，自然沿路都有精靈神佛排隊輪番庇佑和詠唱。步道本身蜿蜒曲折，老樹矗立直上，例如楓香巨木很給力，一看就果然名實相符的很有飛龍在天的氣勢。
步道另一端則命名為「載熙」，意指帶來陽光的地方。相傳是古早採茶必經之路，清晨採完茶路過這裡天已經微微亮。這樣就不用摸黑趕路。
尾端的飛龍池飛龍已經飛走，只留下一汪池水和田園風光。現在則是漁人釣客在此垂釣的休閒地方。山不在高有仙則名，水不在深有龍則靈，龍如果飛走還是可以釣魚。並且還可以試試看參悟一個玄機：
傳說這裡有三角點，地圖畫得很清楚，但來來往往的遊客都找不到，說不定三角點是跟著神龍飛走，或是這是龍的結界，讓三角點神隱在迷霧之中，必須要心誠則靈才能幸運找到。
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