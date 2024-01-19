體驗零下7度！第50座百岳「閂山、鈴鳴山」 硬著頭皮踏上未知的旅程

北二段由閂山、鈴鳴山、無明山、甘藷峰4座百岳組成，本次攀登閂山及鈴鳴山2天1夜，天氣預報雖有寒流但並未到強烈大陸冷氣團等級，但一夜之間風雲變色，前往鈴鳴山的路上竟然飄起了雪，隨著海拔的爬升地上的積雪也是越來越深，幸好鈴鳴山的稜線並無危險地形，讓我們在風雪中順利抵達鈴鳴山，稜線上-7度也是我登山以來的最低度，看來老天想讓我的第50座百岳有著不一樣的回憶。

主題：閂山、鈴鳴山2日

人員：小吳、小羽、焱哥、藝雯、勇誌

申請：入園證

交通：自駕至清泉虹橋後搭乘王小明接駁至７３０林道行車終點

登山影片

➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷➷

Ｄ０：埔里－清泉紅橋民宿

Ｄ１：清泉紅橋－730林道行車終點－24.8營地

首日搭乘接駁車我們5個人被拆成了3組塞進了不同台接駁車晃了1個多小時......730林道如果不是4X4高底盤的千萬不要貿然進來阿...路況真的超級爛的...郡大林道比這裡好多了

*林道野狼*

*閂山之門(現已倒塌)*

*輕裝上去閂山*

*漂亮的營地*

*途中的看天池都結冰了*

*閂山草原*

*尖尖的是鈴鳴山，看起來超遠的*

*閂山團體照*

*焱哥第50座百岳達成，恭喜*

*歡樂好取的水源*

*焱哥悲劇了...帳桿縮口跑進去了...今晚他只能搭機行帳棚過夜了XD*

D2：24.8K營地－鈴鳴山－730林道－清泉虹橋

第二天一早鑽出帳篷心中有一百個想撤退的心，真的超冷的，硬著頭皮拿起登山杖踏上未知的旅程，殊不知一夜之間降下大雪，從沿途的霧雨變成了雪花，我們就在風雪中登頂鈴鳴山，好笑的是當我們下山回到林道時，太陽出來了天空全開大景乍現，你說是不是老天再跟我們開玩笑呢

*海拔3000左右地上全是積雪*

*夥伴表示快凍死啦*

*焱哥的手下雪了*

*上到稜線不得了原來是零下7度阿*

*頂著風雪朝鈴鳴山邁進啦*

*終於到啦我的第50座百岳*

*下山途中森林都披上了糖霜*

*天氣轉晴........但我們已經下山了*

*登出*