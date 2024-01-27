重溫18連峰考驗！ 干卓萬橫斷奇遇「雲海、火燒雲、一整圈彩虹」出無敵大景

干卓萬橫斷算是四大障礙裡比較簡單的行程，天數少，挑戰較多，風景又不錯。自然成為2022年底完百後的第一個縱走行程。其實只是要來看一下牧山池，當然不是想來重溫18連峰的折磨。https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=628&t=6296651可以參考2021第一次走干卓萬的行程記錄，相隔3年再走好像有一些不同的體驗，而且順便看一下運氣是否可以跟上次這麼好。我是要冬天上山看雲海的啊 ~

干卓萬的行程安排4天算是最剛好的，五天太廢，三天太硬。網路上其實蠻多四天的行程，直接照抄來走就可以了。此次行程大致如下。行程記錄 :D1(晴天)05:00 8.9K啓登11:30 十粒溪 (背水上營地)14:30 乳型峰營地D2 (時陰時晴)05:00 乳型峰營地啟登06:40 干卓萬山10:30 牧山池 (下切取活水，來回1小時)11:40 牧山14:30 火山17:00 牧山池紮營D3 (晴天)05:00 牧山池啟登 (背水)08:30 東峰下營地 (開始18連峰)15:30 17峰平台營地16:10 卓社大山17:00 卓社大山後營地紮營D4 (陰雨天)03:30 卓社大山後營地啟登08:00 卓社山10:10 造林大鐵牌13:00 栗栖溪登山口D1 8.9K -> 十粒溪->乳型峰營地紮營出發前一晚大雨，預報今天會變好，早晨從登山口啟登時迎來的是清澈的天空。

從登山口啟登第一站到十粒溪上升1000m，而且路況不太好走，各種倒木跟一些地形，途中經過萬大神木(忘了取景)，神木過後有獵寮營地/環形營地/神木營地(三種名稱都有叫人)，在這裡遇到了今天的日出。

接著就會遇到各種倒木，走木橋等等的微地形。

上升1000m後來到了十粒溪營地，沒什麼人，在這裡吃午餐，等等要取活水陡上到乳型峰營地了。

從十粒溪到乳型峰要上升500m，但這段有很多超大跨距，各種拉繩有點難度的地形要過，加上背水有點累就是，簡單紀錄了一張。

看到這片草原就知道上升快結束了，已經到了乳型峰前的大草原。

上升到乳型峰回望剛剛上來的草原。

今天能見度很好，途中還可以看到清境下方的霧社水庫。

快結束一天的辛苦，拍一下妹子。

到了乳型峰營地時間還早，到處溜搭。順便等水鹿打卡上班。不過此時正起大霧，看看晚點夕陽時，霧會不會散去。

大概日落前半小時，風起雲湧，看這樣是準備是要出大景了，霧氣很快地散去，金黃的夕陽灑在山坡上。

太陽準備下山，營地的人們全都跑出來。手機相機全都在記錄這美好的一刻。

夕陽下山後厲害的才準備上場，色溫也這時候開始變化。在現場忙著拍照，沒注意遇到這難得的景色(回家弄照片才看到)。太陽正在遠處海平面下山，上層的雲海中間還看到低層的火燒雲。

今天就在太陽西下後畫下完美的一幕。

D2 乳型峰營地紮營->牧山->火山->牧山池第一天晚上水鹿很晚打卡上班就沒紀錄了，不過第二天凌晨就聽到帳篷外面水鹿的腳步聲。出發前好好犒賞他們一番。

今天會經過三顆百岳，預計日出的時候經過干卓萬山，雖然前一天天氣不錯，但凌晨稍微變天，一早變的多雲。而且日出時分，天空出現異象，整片的紅色雲彩染滿天際。或許今天會有不錯的奇遇吧。

這山型很特別有走過的都會知道前方是干卓萬山了。

完成此行的第一顆百岳 : 干卓萬山。

到目前為止太陽都沒露臉，一直躲在雲層裡，風也很大就不多停留。繼續往干卓萬斷崖前進。一路陡下進到樹林裡。

現在開始進入斷崖區，其實沒有很難就一些小地形/瘦稜/拉繩而已。

回頭一望身後烏雲遍佈正在下雨，意外看到了一抹彩虹。

走著走著就到最後一個拉繩斷崖處，都知道過了就結束干卓萬斷崖的區域，快到三叉營地了。

快到三叉營地的時候，彩虹若隱若現，不時都會看到片段的彩虹。

接著很幸運地在上了三叉營地，視野正遼闊的時候，出現了整圈的彩虹。上山這麼久還第一次看到。

本來以為冬天上山動不動就會是雲海大景，彩虹應該是夏天比較會遇到。殊不知新年第一次上山就看到這樣特殊的景象。

彩虹稍縱即逝，很快就不見了，收拾好背包繼續往牧山池前進。

三叉營地往牧山池約20分鐘路程，途中的大草原其實蠻美的。

三年不見的牧山池還是一樣美麗。

今天天氣其實不太好，時晴時雨風也不小，後來決定紮在池邊，意外的避風。

牧山池。趁天氣還沒轉差前，在網路上有看到牧山池有活水可以取，嘗試了後下切來回一小時可以取完活水。

快中午時趕緊出發去火山。沿途一定會經過牧山，就在牧山池旁邊而已。此行的第二顆百岳。

路程很遠的火山，而且要翻過好幾顆山頭。

有人走到表情管理漸漸母湯。

沿途只會看到很多山頭。

此行的第三顆百岳。到了火山其實已經白牆，還好沒有完全白牆，還稍微看到的周遭的景色。

天氣越來越差，回到牧山池也整片白。看來日落無望。就在上午彩虹，下午白牆的劇情結束了干卓萬的第二天。

D3 牧山池->18連峰->卓社大山->卓社大山後營地今天要走第二次的18連峰。之前走過，記憶已模糊，但總覺得很硬很難走。在昨晚白牆後，D3的早晨又迎來冬日的暖陽。

從牧山池到18連峰前要先陡下300m，再陡上300m到東北鞍營地。一路上有很多玉山針藺。很像在卑南主山前的景色。再一路上坡累的跟狗一樣時就走走停停的拍照。

東北鞍營地有兩個終年不乾的黑水塘。五天版本的行程通常會在這裡過夜。水源的話應該就會從牧山池背過來。

滿地的玉山針藺很好拍。

前面爽完了，要開始今天最硬的18連峰。從東北鞍看過去，還真的看不到卓社大山。連綿不絕的一顆又一顆的山頭。

18連峰前半段還可以，不太難走沒什麼地形。不知道第幾峰回頭一看整片的山頭寸草不生還蠻壯觀的。

接著就是開始過各種地形/拉繩/垂降/斷崖。種種的考驗都在18連峰後半段。而且背水讓整體難度高不少。

經過一番折磨後終於來到第17峰平台。進入18連峰後唯一可以紮營的地點。看著隊友已累。暫時不能跟她說話。

雖然離卓社大山只剩半小時路程，但走到這邊已經累了。坐著休息，正面剛好是開闊的景色。剛好是大雲海的moment

休息片刻還是得上路就快到了。到了卓社大山，此行的最後一顆百岳。這時山頂其實已白牆。趕緊找個藍天缺口紀錄一下。

今天算是到目前為止最累的一天，很多人都會繼續踢到2900營地。但今天就到卓社後營地就好。所以到了第三天都還算完美。沒有淋到什麼雨。

D4 卓社後營地 ->卓社山->造林大鐵牌->栗栖溪登山口今天沒什麼行程，就純粹下山，要下2400m。03:30就起登，烏漆媽黑的什麼看不到什麼好紀錄的。到了卓社山已天亮。

一路下坡也是走的蠻厭世的。

觀光客一定會拍的造林大鐵牌。

從海拔3300m降到栗栖溪800m，沿途中的林相變化超快的。到了武界林道看到長的蠻特別的不知名樹葉拍了一下。

最後登出栗栖溪登山口。

整體而言雖然走第二次了。但四大障礙的干卓萬還是有它的難度存在。重裝的陡上陡下、各式斷崖裸岩地形、缺水背水、高難度拉繩。還是需要有一定程度的體力跟技巧經驗會比較好一點。這次很幸運地看到了雲海、雲海裡的火燒雲、整圈的彩虹。真是個令人意想不到的旅程。