快訊

綠白交鋒！民進黨醫界大老公開信指喬國會選舉 民眾黨開記者會回應

到新家秒遭退貨！狗狗不知被拋棄還天真傻笑 超扯棄養理由惹心疼

籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸

一日3座小百岳！「大崗山、觀音山、笠頂山」入袋 跟毛孩一起創造回憶

健行筆記／ 健行筆記翔

一早清晨4點驅車前往高雄岡山，起登點選擇大南天福德寺，目的是走個環狀線，順便路徑龍盤峽谷。

96339dbd03f804e20da7a9938dbb906d.jpg

幾年前曾帶兩毛來過岡山的超峰寺，這次換旅行山的另一邊。

9c7b25dbbc67cd94e0f2b45c2301e59d.jpg

剛起登就感覺有點廢棄與荒涼，身旁的西遊記好像都比我年長。

7c33f070fd545c7d67211e837c307596.jpg

我想大部分遊客應該不是走這路線到龍盤峽谷吧，但喜歡環狀線的我，繼續走走唄！

aad484dd6e6837094bce47ae7ebaf626.jpg

果然還是能接通龍盤峽谷，一早來都沒半位山友，獨自帶著傻賴在這滿滿移動，還蠻夢幻愜意的。

265507ad32b2a6dee3819bf904c84887.jpg

拍了許多喜歡照片，這裡也算我一直很想造訪的景點，有機會會再來走走。

32523000c9463de717d3c105e09904fa.jpg

接回大崗山後，再沿著自然生態園區走回車上，往下一座前進。

32a23cda4227e82ac97866b32c98d791.jpg

第二座選擇大社的觀音山，也是曾帶兩毛來這過，那時還沒迷上爬山，所以只走到半山腰。

04bc6f3d3b371936139982648216332e.jpg

這次一樣走個環狀線，由於網路上說這裡是全台唯一的赤足公園，所以就決定用赤足的方式來走上一圈，其實平時跑步也很常赤足訓練，腳皮厚得很。

7a9b98acfe5bf016a87a7bde12a466ff.jpg

路線不難，風景也不錯，很快走到山頂，被三角地旁的天洞所吸引。

61c9dca11eb82847371a6d53fcf216a4.jpg

剛好也有戴頭燈，於是帶著隊友小賴進坑探險，走了約10公尺深，還真有密閉恐懼症的感覺。

27a536b1f8cb69fe005dbbd4719dd619.jpg

加上抱著毛孩與出發前沒做過功課，決定原路折返。退回三角點吃中餐，休息爬爬文。

fb45373e96b1dad07e5fa44927419341.jpg

原來前是日軍的戰備通道，有很多出入口，且非常深。看來還是下回有伴會比較安全，下山換小一座。

5fe9aeac1660fe1fc994371dd97916e1.jpg

接著開車到屏東，原本是想怕棚集山，但怕時間不夠，決定先爬簡單的笠頂山。

6e2828c8c15cb2ab591fee138ddfb885.jpg

路線也不算太難，途中有處平台，展望十分遼闊，眼前就是屏東市了。

94a3e903d4cc91eb77b1066fd89e3bcb.jpg

印象中當初帶兩毛來這附近旅行，對這裡的桃花心木特別有記憶。

80bc2bb2ec2695dc6cc1ecb83569ba3e.jpg

這兩年換帶17歲的小賴爬小百岳，也累積來到63座了，一起加油吧。

b24ea30b17f8e900bbe07de81e39e218.jpg

走多少算多少，因為有幾座是國家風景區，禁帶寵物中，只能盡力而為就好。

公園

延伸閱讀

必訪山海美景經典玩不膩 野放身心自然療癒之旅

邱志偉號召岡山選前萬人遊行 對手曹桓榮力求衝破綠地

暖心也暖胃！盤點高雄岡山羊肉爐推薦，在地人最愛老字號八選

高雄凌晨岡山廢棄工廠遭烈火吞噬 楠梓民宅失火6人獲救

相關新聞

一日3座小百岳！「大崗山、觀音山、笠頂山」入袋 跟毛孩一起創造回憶

一早清晨4點驅車前往高雄岡山，起登點選擇大南天福德寺，目的是走個環狀線，順便路徑龍盤峽谷。 幾年前曾帶兩毛來過岡山的超峰寺，這次換旅行山的另一邊。 剛起登就感覺有點廢棄與荒涼，身旁的西遊記

真的像獅頭！小百岳集起來之「獅仔頭山」 爬梯登頂還驚見「大土匪洞」

小百岳登頂數來到48座，原本預計2023年底前完成50座，但是最近一群朋友拼命往谷關跑，負責帶隊的我便少有自己的登山計畫。1/6原計畫是帶朋友去爬五寮尖，其中一位朋友的小孩臨時發燒無法前行，導致計畫取

歷史遺跡看到飽！冬山鄉「茅埔城古道」 俯瞰「梅花湖」風光O行走

旅遊日期:113.01.05 天氣:晴天 茅埔城古道全長1.43公里位於「擺燕山」上，是昔日上山耕種居民與牛隻共同踩踏而形成的山路，亦曾是日本株式會社推廣種植樹薯而開墾的專用道路，因此步道的路徑常因

視野所見皆美景！一個人的山林「合歡北西下華岡」，挑戰的不是體力而是心境

合歡北西下華岡～下切合歡溪，一個人的山林，挑戰的不是體力，而是心境。合歡西峰以遠的要命，七上八下聞名，在合歡群峰(北峰、東峰、主峰、石門山)裡，不是最高，難度卻最高、最遠。隊友與我兩人，到達北峰時，因

重溫18連峰考驗！ 干卓萬橫斷奇遇「雲海、火燒雲、一整圈彩虹」出無敵大景

干卓萬橫斷算是四大障礙裡比較簡單的行程，天數少，挑戰較多，風景又不錯。自然成為2022年底完百後的第一個縱走行程。其實只是要來看一下牧山池，當然不是想來重溫18連峰的折磨。https://www.mo

重見天日的古道！汐止「五指山古道」O型 古橋墩、舊石階見證歷史的痕跡

旅遊日期:113.01.06 天氣:晴天 汐萬公路未開通前，住在五指山 附近的頂坪(380巷)、半嶺(366巷)、或下坪(355巷)的位居民出入都要走古道，直到民國85年汐萬公路完成拓寬雙線通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。