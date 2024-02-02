一日3座小百岳！「大崗山、觀音山、笠頂山」入袋 跟毛孩一起創造回憶

一早清晨4點驅車前往高雄岡山，起登點選擇大南天福德寺，目的是走個環狀線，順便路徑龍盤峽谷。

幾年前曾帶兩毛來過岡山的超峰寺，這次換旅行山的另一邊。

剛起登就感覺有點廢棄與荒涼，身旁的西遊記好像都比我年長。

我想大部分遊客應該不是走這路線到龍盤峽谷吧，但喜歡環狀線的我，繼續走走唄！

果然還是能接通龍盤峽谷，一早來都沒半位山友，獨自帶著傻賴在這滿滿移動，還蠻夢幻愜意的。

拍了許多喜歡照片，這裡也算我一直很想造訪的景點，有機會會再來走走。

接回大崗山後，再沿著自然生態園區走回車上，往下一座前進。

第二座選擇大社的觀音山，也是曾帶兩毛來這過，那時還沒迷上爬山，所以只走到半山腰。

這次一樣走個環狀線，由於網路上說這裡是全台唯一的赤足公園，所以就決定用赤足的方式來走上一圈，其實平時跑步也很常赤足訓練，腳皮厚得很。

路線不難，風景也不錯，很快走到山頂，被三角地旁的天洞所吸引。

剛好也有戴頭燈，於是帶著隊友小賴進坑探險，走了約10公尺深，還真有密閉恐懼症的感覺。

加上抱著毛孩與出發前沒做過功課，決定原路折返。退回三角點吃中餐，休息爬爬文。

原來前是日軍的戰備通道，有很多出入口，且非常深。看來還是下回有伴會比較安全，下山換小一座。

接著開車到屏東，原本是想怕棚集山，但怕時間不夠，決定先爬簡單的笠頂山。

路線也不算太難，途中有處平台，展望十分遼闊，眼前就是屏東市了。

印象中當初帶兩毛來這附近旅行，對這裡的桃花心木特別有記憶。

這兩年換帶17歲的小賴爬小百岳，也累積來到63座了，一起加油吧。

走多少算多少，因為有幾座是國家風景區，禁帶寵物中，只能盡力而為就好。