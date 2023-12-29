找回平靜！中橫大辣「屏風山」2天1夜，松針營地舒服野營，怎麼回程比攻頂還累？

忙碌的一年匆匆飛逝，轉眼間又到了年底，手邊的案子也終於將報告寄出，原定3天的北大武山行，也因沒抽到山屋而倒團，但太久沒爬百岳，心想總該找個山來爬，最後在東浦上郡大山與屏風山兩條路線裡，選擇了應該比較不累的屏風山2天1夜露營路線。

路線與參考時間：

D1：屏風山登山口＞第一次過溪點＞鐵線橋＞松林營地(屏風山屋)。上河時間160，實際時間103。

D2：松林營地(屏風山屋)＞第二次過溪點＞紅檜神木群＞展望點＞鐵杉林＞攀岩區＞箭竹區＞屏風山三角點＞原路折返。上河時間736，實際時間584。

住宿：松林營地，第二天到山屋煮早餐發現沒住滿，有空床應該也是可以直接睡。

水源：乾淨溪水喝到飽。負重約8-9公斤，不過營地很快就走到，所以負重時間不會太長。

登山口在台8線111.2K附近

屏風山的路線，是一個先下再上的Ｖ字，從海拔約2500公尺的登山口一路抖下600公尺，到達第一過溪點的塔次基里溪，再緩緩走到海拔約2000的松林營地、屏風山屋扎營，到山屋後馬上能看見塔次基里溪的第二過溪點，之後就是一路的向上到達屏風山三角點(3250公尺)，原路返回時，抖上回登山口的600公尺，我認為是路線中最大的挑戰。

往屏風山的路牌，山屋前後的編號不一樣，應該是設置年份不同導致

第一次過溪點，塔次基里溪水質清澈，是本次行程的水源

我們約莫在12:40左右起登，第一天的行程只需要輕鬆的走到營地扎營就好，而且營地附近就有水源，不需要背水，相當輕鬆的行程，全程幾乎都在林蔭下行走，涼爽又幾乎沒有爬升，難怪查資料時看到許多人都只到山屋或營地睡個一晚而不登頂，單純的享受山林的美麗。

鐵線吊橋，網路上查到朔溪的下切點

鐵線橋往下看是藍綠色的溪水

鐵線橋營地，蠻平的

地形進入平緩的樹林中，就是快到營地的時候了

松林營地腹地寬廣，多處營位任你挑選，在屏風山屋蓋好後，上廁所也有遮風躲雨的地方了，我們在樹下找到一處平緩的區域便開始扎營，今天行走時間約100分鐘，剛好用來復健暖身。整理好今晚住所後，該前往溪邊裝裝水拍拍照了，11月的山，紅榨槭已開始落下紅葉，槭樹的紅葉則多半還在枝頭，塔次基里溪冰冷的水刺激了裝水的手指，提醒我們今晚有一波寒流來襲(不過好像沒到很冷)，溪邊除了落葉還有山友洗菜剩下的高麗菜葉，動物們會吃嗎？也許吧，但那應當是人該帶走的，我繼續往上游走去，藍綠色的溪水與藍灰色的石壁，讓我有種來到太魯閣的感覺，事後查資料才知道這塔次基里溪正是立霧溪的上游，難怪有著相似的面貌。

屏風山屋與松林營地

扎好營也掛好旗子，輕鬆的第一天結束了

取水小河狸

高麗菜應該都吃下肚才對的

塔次基里溪輓上游走一小段路就有不同的風貌

傍晚時，氣溫下降到必須補上保暖層的程度，返回營地開始煮晚餐，我原以為超商的飯糰煮成稀飯是個不錯的主意，但煮完才知道加了水味道淡到不行，應該要補點鹽巴或其他調味料。反倒是用果乾煮的水果茶口味相當好，暖暖一杯再配上伏特加巧克力糖，整個人暖好後，便躲進帳篷裡休息。這次行程也想要來測試羽絨被是否能應付0度左右的營地，我的羽絨被是臺灣品牌C2H3填充350g羽絨的被子，總重約500g，官方說法可以在0度時使用，之前在石山秀湖與松羅湖試過，10度左右完全是夠暖的，這次的松針營地晚上最冷應該接近0度，實測下來要穿著羽絨衣睡，就不會感到冷，但睡前忘記把手機與行充放到被子裡，早上起來電量掉了大半，電池類的產品保溫還是得注意一下。

濾水器太久沒用乾掉的隊友與他的輕量化小營燈

單人雙層帳，空間小但保暖效果很不錯

一早起來到山屋煮早餐

第二天，因為今天的行程以上河時間估算會達到12小時多，依現在的體能評估應該可以以上河0.8左右的速度走，預估10小時左右走完，以預計15點回到登山口來算，第二天的起登時間必須在5點以前，所以我們定在5點起登，我在4點左右起床煮早餐，因為營地太冷了所以馬上躲進山屋裡，山屋的山友們幾乎都準備好要出發了，也有少數仍在夢中的山友，吃完早餐我試躺了一下床，床墊極厚非常舒服，下次有機會一定要來睡一晚。起登後過了溪，基本上都一直都在樹林裡行進，但路牌與布條都很明顯不容易走錯路，一路抖上到中間一處芒草叢才能看見展望，遠處的合歡、畢祿山鋸齒連峰、雪山等等，都清楚可見，看來是個大景日。

破曉前的路上

第一個可以說是展望點的縫隙，合歡東峰

第二處展望點，鋸齒連峰

合歡東峰與小奇萊

走著走著，爬升到海拔約2500公尺左右，便遇到了一片美麗的鐵杉純林，在森林學的林相中，鐵杉的分佈就是海拔2500~3000公尺左右，在往上便是冷杉及高山草原帶了，太陽剛升起的早晨尚未照射到山這一面，高大的鐵杉獨特的樹形與青灰色的枝幹，在冷咧的空氣中降低了白平衡，氣溫彷彿又下降了幾度。穿越鐵杉林後，會到屏風山少數的技術路段，有2次需手腳並用的裸岩區，不過踩點明顯，也有許多可以抓的岩石、樹根，試拉了幾下前人的掛繩也相當穩固，小心地通過是不會危險的。

純粹而美麗的鐵杉林

鐵杉的樹形相當特殊

裸岩段落

踩點還算是明確

穿過裸岩段後不久，就在箭竹林、樹林下平緩的走著，不久後在箭竹林中的三角點就出現了。果真如山友所說的，腹地小、無展望，但其實只要再多往奇萊方向走一小段路，就可以看到一片大草原，所有想要的展望都在這裡了，我們簡單的跟三角點合照後，便鑽向箭竹，到達展望點補充沒吃飽的早餐。

數到100就是三角點了

慣例的企鵝旗

屏風山草原與奇萊北壁

帶腳架的好處就是可以在夥伴補眠時自拍

另一面是合歡連峰

山稜上的植被組合很有趣，一張照片中包含了冷杉、鐵杉、刺柏與箭竹

小休一下後，變開始下山，從山屋到三角點的時間約為3小時，下山也花了差不多時間，可能是在拍照花了太多時間吧。中間發現摸黑時錯過的紅檜神木群時，巨大的身影讓我們不禁停下腳步，慢慢靠近到神木的腳下，感受他千年的歷史，以及仍在為了下個千年生長的生命力，若千年後，人們依然有著百岳的運動，不知是否祂們仍會在這裡，見證登山者們來來往往的足跡呢？

紅檜神木，這樣的樹在路徑上有好幾棵

樹皮上的裂紋表示他依然在生長中

回到山屋已空無一人，營地空蕩蕩的，大家都撤營下山了，簡單用了午餐後，我們也開始收帳篷，準備離開，這時才發現到營地裡，人的數量竟然比來找食物的黃喉貂還少，此時在耳朵裡聽到的是森林的聲音，蟲鳴鳥叫，黃喉貂蹦蹦跳跳的聲音，原來寧靜不是悄悄無聲，而是一種天生的習慣，那些本來就該存在這裡的聲音。禮拜日的下午，在寧靜的森林裡找回了平靜的心，我是企鵝老師，希望能把山裡的美景與生態介紹給大家，抖上回登山口的記憶太痛苦，就不要再回憶了，企鵝旅行社IG在下面可以順手追一下，我們下次山上見。

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