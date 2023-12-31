圓覺瀑布輕旅行！ 北市內湖肉腳練功記 大溝溪生態豐富、忠勇山步道親民

[ 路線資訊 ]捷運大湖公園站＞大溝溪生態園區＞大溝溪溪畔步道＞圓覺瀑布＞圓覺寺＞鯉魚山＞碧山巖＞忠勇山＞忠勇山親山步道＞金龍禪寺＞碧湖公園＞捷運文德站

[ 圓覺瀑布 ]從捷運大湖公園站出發，沿著大湖山莊街散步一公里多，前往大溝溪生態園區。園區前段是親水步道，夏天水流豐沛時，水位與步道齊高。水質清澈，深度約到成人小腿肚，是個適合親子戲水同樂的好地方。後段就是一般步道，沿著大溝溪畔往上游前進。

沿途遮蔭良好，漫步在溪谷低處，被綠意和潺潺流水包圍著，即便是正午時分也不覺得炎熱。約莫三十分鐘的悠閒散步，就抵達了圓覺瀑布。上下有幾階休憩平台，涼亭石桌可供休息。有人則選擇在水潭區的巨石上打坐，吸收大自然贈予的瀑布精華。

秋日的圓覺瀑布，只剩細流從石壁上垂下。難以想像如此小家碧玉的涓絲，偶爾會大鬧脾氣，翻臉成為氣勢磅礴的滾滾濁流，在堅硬的岩壁河床上隨意侵蝕砍劈，雕出無數塊粗獷的巨岩，豪邁地灑落在溪谷中。幾萬年來無數次的裂解、聚積、沖刷、堆疊，成為眼前的樣貌。

從瀑布左方階梯繼續往上走，大約十分鐘腳程可到圓覺寺。寺廟背靠高聳的圓覺尖，面朝鯉魚山，左手邊是剛才的來時路，瀑布區與大溝溪谷，右側地勢低，可看到遠方的101。圓覺寺離鬧區不遠，但隱身在峰谷之間，在此禮佛應該是格外幽靜。

[ 鯉魚山 ]離開圓覺寺，穿過牌樓抵達碧山路，馬上就抵達鯉魚山步道的入口。從這個方向上山，往北方望去，可以看到待會要去的碧山巖，以及回顧剛才拜訪過的圓覺寺，可以看出兩間廟宇都是傍山而建，各踞一方。鯉魚山的特色，除了步道欄杆上的鯉魚造型外，最有名的，就是所謂的小人國步道。沿途的特色景點雕塑，讓登山的過程增添幾分拙樸的童趣，是許多部落客推薦的親子共遊步道路線。

鯉魚山標高223公尺，主峰頂都是樹叢，沒什麼風景可看。倒是100公尺外的鯉魚山東峰，反而是賞景的絕佳地點。東向看過去，大湖山莊社區被綠地圍繞，白鷺鷥山標註著大湖公園的所在地。往西側展望，金龍路社區、金面山系、碧湖社區層層交疊。視線再越過公館山，就是舊宗路一帶，還有更遠的松山、信義計畫區了。

[ 碧山巖 ]碧山巖階梯步道入口，隔著碧山路，與鯉魚山登山口對望。據說這裡在春季是賞櫻勝地，每逢假日還得交通管制車潮人流。碧山巖的步道有460階，但階梯高度偏低，兩階併作一階走，感覺步伐跨距稍微舒服一點。中間只在清風亭小歇一下，很快就上到碧山巖了。途經鮮豔的龍形浮雕，繼續上樓，穿過翠山亭入口，就進到了碧山巖主殿。

和平地的閩南式廟宇一樣，碧山巖有顏色鮮豔的飛簷屋瓦、彩釉神像，雕刻精美的斗栱、窗櫺、石獅、龍柱。這裡是全台最大的開漳聖王廟，也擁有著一等一的視野景觀，比剛才的鯉魚山東峰，碧山巖的展望與氣勢，又更勝一籌。寺廟簷廊還有免費座位區，讓信眾與山客納涼，在幽靜的山中，舒服地欣賞台北盆地東側的繁華市景。

[ 忠勇山 ]在天氣與體力都許可的狀況下，原本預計要一路往劍潭山走，但卻被氣象預報外的午後陣雨，困在碧山巖半响。不知道雨會下到何時，也考慮到雨後步道狀況溼滑，一度想要坐計程車下山，結束行程。後來雨勢稍歇，還是決定且戰且走，先上鄰近的忠勇山。

還未上到山頂，先映入眼簾的，就是比日本壓縮機還稀少的蔣公銅像。繞了山頭一圈，發現這裡有幾座涼亭、石椅，加上一些簡單的健身器材，就是以銅像為中心的水泥休憩公園。忠勇山、鯉魚山、圓覺尖，並稱內湖三尖，剛才從鯉魚山遠眺，覺得碧山巖後方的忠勇山看起來是尖的，但身處忠勇山上反而覺得地勢平坦。

此時雨勢又起，伴隨逐漸轉強的陣風。我不想在這種淒風苦雨的狀況下，獨自一人走過忠勇山越嶺步道，穿越四季都陰涼的公墓區。評估了一會兒，決定放棄前往劍潭山的念頭，今天到此為止，改道朝金龍路方向下山。這條親山步道就是一連串的階梯，跟硬漢嶺步道有幾分相似，應該也是個練腳力的好路線。經過慈聖宮之後，就開始轉為一般的柏油道路，直到步道終點。

[ 金龍禪寺 ]在往捷運站的途中，經過金龍禪寺，從背面看到了潔白高聳的觀音像。我當時並不覺得冷，也還不覺得累，但不知為何，手臂上開始起雞皮疙瘩，打了一陣冷顫。後來走到了觀音像的正面，在環境優美的庭園，欣賞完刻著心經的石牆，才發現神像身後的建物，名為金龍寶靈塔。可能在山上活動一陣子後，人的感官會變得比較敏銳。但在不知情的狀況下，身體出現了不預期的反應，回想起來還是有點奇妙。我一直沒有宗教信仰，體質也算遲鈍，但隨著年紀增長，逐漸覺得對於未知的事情，還是心存敬畏、保持戒慎的態度比較好。