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芒花海真美！雙溪區三貂崙之行 「不厭亭」眺望絕美全景

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期:112.12.10 天氣:晴天

旅遊路線圖:探幽亭/奉憲示禁碑10:25→三貂崙10:55→不厭亭11:15→牡丹山11:55→貂山古道登口12:12

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10:35今天金字碑古道只走猴洞到越嶺處(探幽亭)，從探幽亭往下牡丹段捨棄。接下來今天的第二段行程是從探幽亭走往不厭亭爬上牡丹山再接貂山古道下牡丹。

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10:35在探幽亭休息10分鐘後動身往不厭亭。探幽亭後出欄杆進入山徑。

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約幾年前從探幽亭往不厭亭的這段山徑總是雜草掩徑，現在這段林木稜線成為熱門路線，連帶山徑也變的寬大明亮。

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稜線出樹林改換芒草，明亮的土徑金黃的芒花，汗流滿身卻感輕鬆自在！

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拉繩陡爬一小段土階後再爬上芒草稜線。

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稜線上俯瞰猴硐車站、柴寮路聚落。

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遠眺十分寮台2丙高架橋過基隆河。

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芒草稜線留影，後面遠方山稜上的電塔處就是牡丹山。

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藍天下稜線土徑伴隨著芒花搖曳，路徑上都是登山客的身影，可見此路線的熱門！

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10:55三貂崙又稱猴硐山海拔540m，有顆未列名32號基石。山頂展望極佳，有360度環繞展望。

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眺望牡丹溪谷從十三層一路蜿蜒拖灑到雙溪。

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芒花外的藍海基隆嶼。

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在三貂崙上已能望見102公路的「不厭亭」。不厭亭廣場上有很多的遊客及登山客。

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開滿芒花的稜線大土路中續走往不厭亭。

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稜線上眺望不厭亭美麗的景觀。

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右邊能眺望到大粗坑山。

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稜線山路開始轉為下坡，眼前的視野也愈來愈開闊。

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102公路不厭亭美麗的景色在眼前伸展開來，眼前的景觀只有一個字-「美」。

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老友又要給我拍張照片，眼前美景來一張也是不錯！

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也有不少的登山客從不厭亭方向爬上來。

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此條路線在芒花盛開的假日裡遊客絡繹不絕。

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我也給老友來張留念。

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輕鬆下坡往不厭亭前進。

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眺望右下方猴硐金字碑、大粗坑登山口處。

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不厭亭就座落在102公路瑞芳與雙溪的交界處。

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不厭亭上有滿滿的遊客與登山客。遊客是直接開車(或路過)上不厭亭看風景，登山客則是爬走兩邊的山稜線，總之熱鬧滾滾。

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芒山中孤獨矗立的廣播鐵塔。

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稜線路直穿過不厭亭。

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11:15「不厭亭」取自李白詩句「相看兩不厭」。三貂不厭亭因其一面眺望雙溪全區風景，另一面則可遠眺瑞芳與九份，天氣好時甚至還可以遠方湛藍的海水，特定時候甚至還能看到雲海，景觀佳好，不負「不厭亭」之名。

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在不厭亭旁休息約10分鐘，人多續往牡丹山前進。

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水泥護欄上釘有指標牌往牡丹山。

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進入芒花山徑中。時值中午陽光很大但感覺不會太熱。

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山徑土路陡爬在芒花海中，回頭可見不同角度的不厭亭之美。

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隆起的三貂崙芒草山脈真是美啊！

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芒花搖曳亭色優美，美哉不厭亭。

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遠眺對面的五分山。整片山坡的芒花海。

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從不厭亭往牡丹山這段上稜線的陡坡有點吃力。

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老友加油已快抵達山稜線了。

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三貂嶺 高聳入雲橫陳於雙溪與瑞芳交界，山頂終年常見雲霧盤繞山雨飄渺，山區間則遍長野花尤以台灣金毛杜鵑及台灣野牡丹最盛，時值季節則滿山嫣紅野鳥啼鳴飛蝶翩翩，登頂「不厭亭」欣賞日出、日落及雲海變化之美景，景色堪稱絕美。

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爬上稜線的最後一段拉繩陡爬。陽光燦爛、芒花搖曳爬起來倒也不覺辛苦！

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稜線山崙上滿眼的金黃芒花讓人賞心悅目。藍天中有兩隻老鷹在盤旋。

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前方山稜高點就是牡丹山。芒花山稜線已被走出一條光滑明亮的一條土路。

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登頂前的最後一小段芒花陡爬路徑。

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11:58牡丹又稱稱武丹山海拔660m，有礦務課第三百九十七號。山頂展望極佳，幾乎有360度展望。

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過牡丹山山路轉下坡下草山戰備道。已能看見底下草山戰備道「金瓜石福德」土地公廟。這也是百二崁古道越嶺貂山古道岔路口。

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山路彎曲蜿蜒陡下。

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也有登山客從此方向往牡丹山爬。

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陡下山路後轉平緩出草山戰備道。

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12:13抵達草山戰備道「貂山古道」入口。在此稍微休息後走貂山古道出牡丹。

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登山 古道 公路

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