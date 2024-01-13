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新手值得一試！ 登賞楓勝地「馬那邦山、細道邦山」半日遊

健行筆記／ 健行筆記守城小隊

馬那邦山是大湖第一高峰，也是賞楓勝地，其名字由泰雅族語翻譯為山容壯麗的意思，一般安排半天即可完成

主題-馬那邦山、細道邦山半日遊人員-小吳、小羽

交通-自行車開導行珠湖登山口，停車場為私人土地收費100元，停車場很早就客滿了，建議假日要來的8點前到比較有位置

懶得看文字的山友也可直接看影片XD⬇️4K空拍

*登山口風景，雖然海拔1000多而已，卻有高山的美麗風景*

9d7eb209e66907e60b4858caf3807929.jpg從登山口沿途都是緩上坡總里程約2K左右，幾乎都在樹蔭下行走，涼風吹來也不會悶熱，唯獨最後要登頂前的樓梯大排長龍，需耐心等待*排了好久的牌牌...XD*

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*雖然已經冬天，但可能今年是暖冬，楓葉紅的數量並不多*
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*山頂可見遠方大克山及大安溪溪谷*

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*遠方稜線為大雪山、稍來山方向*

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*大霸尖山、雪山北峰*

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回程回到工寮附近看到一處壯觀的峭壁，查了一下是細道邦山，於是加碼前往，來回約1小時。

*細道邦山峭壁觀景點，只能看到這樣...*

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*細道邦山三角點*

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總結馬拉邦山沿途都有樹蔭遮蔽很涼，不過假日人潮眾多排隊難免，收費停車場停滿了只能沿路邊停，使得雙向道變單向道，沒辦法會車，中午前下去的山友跟要上來的山友一定會卡死，而午後要上來的山友等上面下來的車子走完可能要等非長久，細道邦山如果沒有要撿山頭，在停車場看是最好的角度，山頂反而沒風景。

登山 賞楓

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