具挑戰性的登山步道！全台灣第一座發電廠「直潭山」 見證了台灣現代化歷程

直潭山位於新北市的新店區，森林茂密且山徑天然，是一條稍具挑戰性的登山步道，這條山徑同時也是日本時代的隘勇線，沿途會經過多個隘寮的遺址，蘊含豐富的歷史人文痕跡。就在山腳下的新店溪畔，過去曾經有一座龜山發電所，是全台灣第一座電廠，這座電廠運用溪水的水力發電，電力經輸送至市區，點亮了全台北市的街燈，也寫下了台灣現代化的里程碑。

直潭山的登山口在新烏路二段，就在下龜山橋北端的巷弄裡，剛開始的時候會經過幾座菜園，再過了一處小溪溝後，山路開始陡上，有些路段已經鋪設枕木，有些則必須踩著樹根而上，沿途的森林茂盛蓊鬱，路況也很天然而質樸，走起來非常舒服。

途經幾座隘寮的遺址，雖然都已經傾頹坍塌，不過還留存部分石牆，大致可以判斷原來的規模，這些隘寮約建立在日本時代的初期，迄今已經有超過百年的歷史。由於過去新店、烏來地區是泰雅族的領地，日本政府為了開發山林的資源，於是在直潭山的稜線上設立了「隘勇線」，並興建這些「隘寮」，以警力保護採樟和伐木的事業。

沿路的森林茂密繁盛，環境也很清幽宜人，步道呈現之字形一路爬升，有些路段較為陡峭，爬起來稍具挑戰性，但途中都有設置里程木樁，提醒山友已經行走的距離。

直潭山海拔為728公尺，有一顆二等三角點編號1045號，屬於雪山山脈之北稜，山頂蓋有一座中央氣象局觀測站以及雨量自動測報系統，可惜沒有什麼展望，稍事休息一下之後，繼續從二龍山的方向下山。

下二龍山的山徑比較陡峭，有好幾個路段都必須拉著繩索慢慢往下，但視野也逐漸開闊了起來，有些展望點可以瞥見新店、中和以及台北市的景色，並看到新店溪蜿蜒流經市區。

經過陡峭的下山路段之後，然後會接上產業道路，再慢慢踢馬路下山，途中可以順登二龍山，海拔為352公尺，有一顆殖產局圖根點，這是日本時代所留下的基石。二龍山頂的視野還不錯，可以俯瞰台北盆地的風光，遠方還可以看見八里的觀音山。

在登山口附近的新烏路二段上，有一座稱為「民壯亭」的廟宇，這座廟宇其實隱含著一段血淚的歷史。在清朝的時候，漢人就來到新店、屈尺一帶拓墾，由於當時這裡還是泰雅族人的領地，以致雙方產生了許多的紛爭，光緒年間的1885年，在附近發生七位庄民被原住民殺害的事件，這些死難者被一起合葬，並被建立一座小廟祭祀，這就是民壯亭的由來，所以這間廟宇的存在，代表著區域的開發過程中，族群之間有很劇烈的衝突。

1895年日本開始領臺，同一年有位日本人也來到了台灣，他的名字叫做「土倉龍次郎」(如圖)，是剛從學校畢業的25歲年輕人。他其實是一位「富二代」，父親在日本有「森林大王」的封號，但他不願當一個靠爸族，於是來到台灣發展。當時的台灣還是一個不安全的地方，不但到處都有被稱為「土匪」的抗日份子，在山林裡也還住著有獵首習慣的原住民，年輕的龍次郎不畏險阻地開始了他台灣的事業。

龍次郎來到台灣，首先花了整整3個月的時間，完成從北到南的山脈縱走，以調查適合種植的山林，最後發現屈尺的龜山(今新店區龜山里)的環境與其日本故鄉相似，因為有新店溪及其上游的南勢溪、北勢溪等豐富水源，非常適合進行林木的開發和種植，於是他於1898年向總督府申請開發山林(公文如圖)，範圍從雙溪口到烏來老街附近，林地面積高達一萬公頃。但是龍次郎是個溫文儒雅、謙虛有禮的年輕人，他到底能不能負擔這麼大的事業，或是應付兇悍的泰雅族人，讓他的家族十分擔心他的安危。

沒想到，龍次郎雖然年輕，但是卻很有自己的想法和見地，他認為與其設置隘勇線防範原住民，還不如讓雙方成為夥伴關係。為了展現他的善意，他主動教導原住民將雜木製造成木炭的方法，然後再聘請他們成為員工，而且為了減少泰雅族人長途跋涉，還興建宿舍讓他們居住。除此之外，為了改善他們的生活，龍次郎還在屈尺和烏來各設立一個「物品交換所」，讓原住民所賺取的工資，可以換取更多生活的必需品，這些規劃都納進了他的事業設計書(如圖)中。慢慢地龍次郎取得了泰雅族人的信任，不但讓他的事業逐漸上了軌道，同時烏來原住民的生活也改善了。

不只是如此，龍次郎還導入一種稱為「部分木」的制度，類似現代「員工分紅」的概念，他將一部分經營林業的收入，分享給泰雅族員工，甚至將一部份的土地所有權轉移給原住民，這個制度使得大家都更願意努力工作，而且和龍次郎的相處就像家人一樣和諧。1901年，龍次郎甚至還招待烏來的泰雅族人到日本觀光，除了參觀了土倉家族的事業，也順道參訪學校、電廠、動物園以及工廠等，大家才知道其家族事業如此的龐大，照片是在日本祝賀其父親壽辰的合照，龍次郎(前排右四)還與原住民朋友並排席地而坐。

1902年，很有生意眼光的龍次郎，發現南勢溪水力資源豐富，於是產生興建水力發電廠的構想，他心想，電力除了可以提高伐木的生產力，也可以做為照明的用途，提升居民的生活水準。但台灣完全沒有任何電廠的興建經驗，其規劃設計難度極高，所以，龍次郎從日本找來一位東京帝大電氣科畢業的高材生——大越大藏來擔任技師長，負責電廠的規劃與興建。圖為當時〈台灣日日新報〉報導了設立這座水力電廠的新聞。

這座電廠選定的地點，就在南勢溪和北勢溪匯流的「雙溪口」附近，當地地名稱為龜山，所以電廠就稱為龜山發電所，1905年龜山發電所正式完工，採用南勢溪的溪水，運用其高低的落差來發電，發電量約為660馬力，所發的電力經由輸電線路送至古亭庄配電所(如照片，位於目前台北市南昌街郵政醫院旁)，再經過變壓後將電力輸送至台北市，讓全市的街燈大放光明，成為全台灣第一個有大規模電燈的城市。

龜山發電所可以說劃下台灣現代化的重要里程碑，點亮了台北城的光明與繁榮，也帶動了許多商店以及家戶申設電燈，不過很快地電力就不敷需求了，總督府又決定在較下游的屈尺興建小粗坑發電所(如照片)，在1909年完工啟用，兩座電廠終於足夠讓台北市、艋舺和大稻埕的街道全面點亮，真正成為一個不夜的城市。

土倉龍次郎藉由在新店溪畔的林業，帶動了新店與烏來的發展，也和原住民關係和諧，更進而興建台灣的第一座發電廠，幫助台北市邁向了現代化，對台灣可說是貢獻卓著，可惜好景不長，他的家族在日本的事業破產，逼著他不得不放棄台灣的事業，無限惆悵的他只好將電廠轉手給總督府官營，至於林業的部分，則賣給大財團三井合名會社繼續墾殖，並在1909年離開他摯愛的台灣。但是三井經營的方式與龍次郎天差地遠，與泰雅族人產生很多磨擦和衝突，也讓原住民們一直深深懷念著暱稱為「日本頭家」的龍次郎。照片是當年的龜山發電所。

一文不名的龍次郎回到了日本，選擇種植康乃馨做為土倉家族事業的新起點，憑著他在台灣那種勤勉和善念，經過了十數年的努力，成為全日本的康乃馨巨擘，又把土倉家族復興了起來。至於他所興建的龜山發電所，一直貢獻著台灣的進步發展，但是受到洪水的影響，1941年總督府興建新龜山發電廠(現改稱桂山電廠)，舊龜山發電所運作到1943年才退役。照片是當年的龜山發電所。

退役後的舊龜山電廠後來被台電賣掉，但由於新地主無力開發，目前這個曾經幫助點亮台北市的建築物已經倒塌，埋沒在荒煙蔓草之間，令人感到不勝唏噓。後來的土倉龍次郎終其一生，沒有再回到台灣來，但沒想到台灣人還記得他，在龜山電廠興建一百周年的2004年，有文史團體邀請其兒子土倉正雄回到台灣來，龍次郎的兒孫們又再一次造訪這座龜山電廠，與當地人一起緬懷這個創造歷史的場景。

我站在下龜山橋上，望向舊龜山電廠的遺址，也欣賞這百年來依舊美麗的溪水。故事的結局雖然帶點遺憾，但龍次郎在台灣所付出的心血，以及他後來在日本的事業復興，都成為了台灣人們心中難以抹滅的記憶。而在龜山電廠百年的歷程中，我們感受到了一段充滿奮鬥和情懷的故事，也演繹著時代的變遷與人生的起落。這段歷史見證了龍次郎的遠見、智慧和在地關懷，相信台灣人會記得他追求的善念與貢獻，也為台灣曾經創造的光明。

民壯亭->隘寮遺址->直潭山->隘寮遺址->長春觀->二龍山->清水巖寺->民壯亭距離7.55公里，步行時間4小時50分。筆者是「一山一故事」作者，這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事，被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。