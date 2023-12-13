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遇上彩虹的微笑！慢腳人跟團「羅馬縱走」 大自然的驚奇令人嚮往

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「才剛回來，卻又想念。」

是我對這次羅馬縱走的心得。說起來這次的羅馬縱走，是我意料之外的行程。從來沒想過慢腳人可以跟團爬中級山！9月時獨自走台北大縱走第2段，在生態池前的大石頭拍照，意外與許久不見的朋友相認，當天我像是被撿走一樣，我、她和社團山友一起爬山。還沒走幾步，朋友就和活動主揪提起，順勢邀請我加入她們雙十連假的羅馬縱走(後來因天氣不佳，延期至11/26)。我考慮了兩天就報名了，開啟了我第一次的中級山縱走。

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前一天在台北車站集合出發，在快速道路上意外看到彩虹。傍晚五點多抵達宜蘭南山村，入住民宿，隔天一早4:30從民宿出發。清晨5點摸黑起登，是慢腳人爭取不摸晚黑的方法。溫度4度，並沒有想像中的冷，黑暗中前進，很快身體也熱了。還記得天色剛亮，走在林間小徑，舒服的空氣，讓人睡意全消。今天的雲有點厚，太陽快7點才從雲層一躍而起，那時我在碎石坡前等著。說來我的腳程大概是在這與前段拉開更多。

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陡上的700多公尺，走走停停，與隊友互相照應。是說錯過羅業尾池，小小可惜。還有機會再來也不知道。沿途，日出是驚奇，些許紅葉點綴山頭，雲海，雲霧繚繞，偶爾才露出真面目的南湖大山和中央尖，久聞其名，讓我對山勢雄偉感到敬畏和嚮往。

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巨木林的樹木，一開始拍了幾棵，後來發現好幾棵就沒停留了。好不容易到達羅馬神木，聽到一陣騷動，原來是前段班等了我們快1小時。慢速人沒資格大休、拍照、吃東西。羅馬神木大概待了10分鐘合照，便往馬武佐野郡山去。此時還在想芒花草原在哪？結果路上遇到了小雨和起霧，山區天氣多變在跨過芒花和箭竹林後的一處開闊，看到南湖大山時而迷矇，時而清楚，也算是幸運啦！

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有趣的是周六在台北的天空看見半邊彩虹，周日下山陡下500公尺，腳指痛邊走邊唉的我，意外欣賞到一道彩虹。赤腳走過有勝溪冰冷的溪水，打從腳底覺得冷是種酷刑，但也讓我黑青的姆指冰鎮一下。行前其實很忐忑，因為這路線在我能力之上，雖然A進B出，我沒有退路，擔心無法在天黑前下山。要不是朋友和主辦邀約，說沒有走很快，我大概也沒機會嚐試中級山縱走吧！風景算是不錯啦！不過一路陡上讓我的大腿很痠痛，連續下坡更慘，腳指往前頂，痛到舉步維艱，也是讓我印象深刻。

後方別團山友打趣說，妳這次有帶紀念品回家（指甲瘀青），跟我上次在桃山一樣。前方山友則是建議我下回用護踝固定腳。問：妳跟朋友有互相關懷嗎？ 我：嗯？有啊！接著又說：護踝就是互相關懷。說完冷笑話，就都快速下山了。最後大概15：30回到馬鰣橋。

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