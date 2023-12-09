快訊

聯合報社論／柯文哲的「深綠告白」，在自剖白皮綠骨？

108課綱大刪古文？ 朱宥勳：問題癥結是有人看不懂這6個字

期待重現風華！基隆市「瑪鎖古道+瑪鎖山」充滿歲月痕跡 回程路上眺望海景

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

b6849110ff4416dc3cb1e9e897c235c6.jpg

旅遊日期:112.11.28

天氣:晴天

旅遊路線圖:武聖街口站10:10→瑪鎖古道登口10:22→瑪鎖山東峰10:58→瑪鎖山11:13→大路嶺古道入口11:58→福安宮12:14→萬里國中13:12→萬里公所站13:30

41923b71f726df021a192907861d7794.jpg

10:22台2舊線武聖街口站，武聖街進入至武聖街186之2號。對面巷道底就是入口。

70d30435aefb26260382e512b1a87b2a.jpg

巷道底右邊沿著鐵網圍籬進入，鐵網上綁有登山條無標示。

73c1bf84d7b90b25ea8d623fd2390e1f.jpg

菜園木板橋鋪過水溝進入竹叢。

fc48dab25b92580152123bc60e25d34a.jpg

綠竹叢下路況看起很好，綁有不少登山條。

2203f5c2810bcec24cb6ee40eef5fa08.jpg

樹幹上終於找到藍天隊指標牌。樹林間有條殘缺石階緩爬而上，這就是瑪鎖古道

acfe6c410010f5034c3c1f9147d8e713.jpg

指標牌:往大路嶺古道越嶺萬里國中、瑪鎖山。指標牌是2020.2.2釘上去的，已有四年之久，就不知後面的路況如何！但肯定不是一條熱門路線！

73820e5e7899b64020e95baf80a3eeba.jpg

瑪鎖古道可越嶺大路嶺古道下萬里，這也是我想走的路線。已近乎被土埋沒的石舖古道，看樣子似乎少有人走，路況看起來不是很優。

11fcb75285d73809309940bf0b7ce99e.jpg

爬升山土路路經過常常的竹排。

947e9d013c9b4be72c885a5159aedbb1.jpg

山澗水流過石舖古道。一路走上來確實是一條古道，台2線(舊道)開通後古道失去功能也就功成身退了！

d869d8924300ea5bf4fcb24319d63651.jpg

石舖古道在林間筆直往上爬，坡度也漸漸加大。

f4afcb389a990ca00c1214e7122ecb96.jpg

竹叢下石階終點。今天天氣好陽光耀眼，如果陰天或雨天走在林密的古道上就太陰暗了！

5e842deccac8f23c3911bc722d31dc24.jpg

轉為較平緩的泥土路徑進入濃密的樹林間，但路況還是很好。

53e8995affa89a2a61a1d346955cc24e.jpg

路徑在林間游走偶還出現殘缺的石鋪路段。

4d6400f96569444170f3ab1e078a1fa7.jpg

遇叉路，左無標示右往瑪鎖山。取右往瑪鎖山。

c555d3021985490f040ce461a3752e7f.jpg

藍天隊2006.6.9指標牌。

22a80f40a1f9bb87f4a30f3f16da70f5.jpg

往瑪鎖山，林間平緩黃土路。

13f8843870fad89bfa3006f382562cd2.jpg

哇！穿過一大片遮天蔽地的竹叢林，有點穿越時空的感覺！

fca8e958b2227332117eb0f836ff4ae8.jpg

右邊竹叢下有石墻殘跡，樹幹上釘有「豬寮遺址」標牌。

2e58fbe370e4d372975dd8b440883ad3.jpg

續往瑪鎖山，左邊出現一個池塘(水埤)。

32e9b4ceb014eac90041eedb1f689204.jpg

過池塘路徑沿山腰竹叢爬升。滿是枯竹葉的山徑。

1e5e0e5bde7a5c2357ca37d9cbf8de46.jpg

左右線綁滿布條就缺指標牌，研判應該左右相通，右線看起來較優，取右而走。後查左側山徑直往瑪鎖山稜線繞過瑪鎖山東峰。

581816a82c03af7907a0c1f9bcfb9cd6.jpg

又出現殘缺的石舖路，應該沒有走錯路。

e87b1ad221119ed748e74a020880a156.jpg

平緩山腰路。

69c0c70b8021bb7245c4746269cf1366.jpg

彎身通過倒彎的大樹幹。

65e678609870b870e8eefcaccc5ccb0f.jpg

10:58瑪鎖山東峰海拔170m，有礦務課第八百五十二號基石。前方是一道懸崖無展望。

8d7e7dbf2fa972aa188e94f83e49666b.jpg

33e6aee085dad989ba60984693eb063f.jpg

左繞林間土徑往瑪鎖山，無指標。

189d4a46d889bf9f247d301512da33d4.jpg

遇叉路，左陡爬上稜線往瑪鎖山右陡下往大路嶺古道。先左往瑪鎖山再原路回此下大路嶺古道。

d63fc217ef74efd64c02c99c9d46626f.jpg

終於爬上稜線陽光透亮。

5f99a4a6526b132c1e3ba40adb46e05a.jpg

稜線芒萁掩徑，路徑變差。

8b465a89fdbd8b794ded8bb66d33824e.jpg

陷入芒萁小樹叢中前進。

a032e84f53abb85bf2818b1cfb386fbb.jpg

走出變差路段，稜線林間緩爬。

58cbf3f29528d45650864ab48c25f37e.jpg

左線從東逢前叉路直上瑪鎖山稜線山路來會，取右直上瑪鎖山。

d6e66b4a8eda66bfb7ccb298525ca307.jpg

ec525a2a48d0a0f04de53f98b7538e83.jpg

土路陡坡拉繩爬升。登頂前的陡坡。

27f0225bb0bdcdb856f013a1a52e8eac.jpg

想不到登頂前又來一段掩徑的芒萁、芒草路。這次手指被芒草割出一道傷痕。

bc000c30cb4715433359c4ad21462e32.jpg

11:13瑪鎖山(瑪鋉山)海拔234m，有土地調查局圖根點。

11d798634d133bedd9864fee961c50e4.jpg

46636a3bfcb680ffa3fb3382f28e38c1.jpg

基石前左邊有路徑下往「基隆萬里市界/萬里垃圾場」。

7e08c7d85f5d15da22ac04342215bbe3.jpg

往前走十幾公尺的望洋崖展望極佳，可眺望野柳岬、瑪鎖山東北峰。在凸岩上休息觀景。不惜辛苦爬山往往就為眼前這一幕！

8c3f3d6d5097c6ebf43b0b7e61131622.jpg

758ede737cb95b522710dfc47cc4173b.jpg

基隆嶼、協和電廠大煙囪。

7a33e7b89a9fef72298cbb30e646365e.jpg

應該是瑪鎖山東北峰。

718d5533dbd24d0096f3a24e1e4ecbb9.jpg

俯瞰萬里國中及山谷間的大路嶺古道。萬里國中前是瑪鋉漁港。

347597d5abefb0561d0717acd85cf270.jpg

原路下山往大路嶺古道。

9279f4e5f738e143dc1892dc1bee1122.jpg

已下到瑪鎖山東峰懸崖下的廢產道。穿過廢產道往大路嶺古道。路徑轉為平緩。

b06841291fd1913584f0c9811c7e1a47.jpg

無指標叉路。右線應該往瑪鎖山東北峰。取左線進入。

61e2b2d8e31f3c937aadbce769238450.jpg

右邊樹下堆放約10個大涵管。

2d739f0451e47a2a9e3af31633b1ee79.jpg

大片的姑婆葉。

ea93355007afbc597d09b99da0d08e63.jpg

穿過姑婆葉叢路徑變差轉為下坡。有點擔心大路嶺古道的路況會不會很差！

58b4ebd12295e9dc3ed73e8d5bd543e6.jpg

11:58山腰平地大路嶺古道入口。右邊樹幹上釘有「大路嶺古道往萬里國中G董」。

db6a4674c28233d4386497bdac7b7eec.jpg

d8447f533456e85ed975fdf1fe8db773.jpg

路徑往左邊山谷而下。

111a60fd5f921a79169cba5a2b12948e.jpg

拉繩陡下濃密的山谷間。如此路況心開始有點涼！

c0301e9282137d549a8da7cf51ff7852.jpg

路徑繼續陡下，拉繩下一段碎石坡路。

8a7d769973da27d22284fb92a92e59fe.jpg

碎石坡結束，左邊姑婆葉處繼續下坡。

ae0a3e96334a4977449cd9b0c86aa860.jpg

出現殘存的石舖階過小山澗後轉平緩。石鋪路段稍有古道的痕跡！

cdc5500f2da80b5b3e89f6fcb243c235.jpg

蕨類掩蓋下的平緩石舖路。這就有古道痕跡，只是路況稍微差一點。就不知聯合艦隊何時會除草整徑到這裡！讓瑪鎖古道與大路嶺古道重現風華！

ac4f1e25ff711e62252fc9635315a22c.jpg

古道拉繩過溪後沿溪而出。路況稍微變好一點。

d0dc0800aa150b1f2c5cf0a0be8b2b7b.jpg

沿溪旁的廢棄梯田邊石階下走。

5780a634293c2c4f05818c3bf0d3397c.jpg

路況不是很好有點蠻荒感。小溪流水淙淙。

82e5380977c551c96944bff0518e3fa5.jpg

雜草裡尚稱完整的石階路，還是有古道的跡象！

397f87930b0a483b7c686ecc757cc67a.jpg

兩溪交會處，路徑往左過溪，右溪對岸有石砌土地公廟，先過右溪去看土地廟。

b8afefa58c209e8865d4942efb28ab32.jpg

12:14大路嶺古道百年土地公廟。土地公廟前有山徑沿溪而上無標示去處！

336b832ee159daf8d5596b9fe0c4e108.jpg

91b90eff6a025e2a24a399f08320402b.jpg

土地公廟前兩溪三叉路無任何指標標示，但研判大路嶺古道應該沿溪而出。從土地公廟前連過兩小溪爬上對岸。溪裡出現水管。

cbc5b1e4c89afb0aadcc748bf3bfe86d.jpg

上岸叉路無標示出現更多水管。左應是往溪邊接水的路徑，往右沿水管而出。

27bafd00f6e82838a0d90a70b463d656.jpg

水管路段有居民進出路況相當好，跟土地公廟前的路況差很多。水管路平緩輕鬆走。

663cf19f6047436973cd3f298d5456a5.jpg

水管山溝路緩緩下坡路況清晰。

681365b0d843b2a98737807ddf4ac0f9.jpg

古道過此小山澗後變寬且清幽。

62a38af28ebcabafb15ca5d5887ecc1f.jpg

寬大明亮的原始土石路。

10e03c687b0292ad7903946fae4f5fcd.jpg

經過綠竹園進入農墾地。

42773c31de73114cd9544f27bf7e9fee.jpg

香蕉樹葉在陽光下隨風起舞。

e3034f0760bb00e06430a6f91b6f1386.jpg

農地紅色鐵皮農寮小屋。

56f6bd5d3ea9f61eeca9a3d09869abdf.jpg

菜園地愈往下規模也愈大。

11e0071164f2d73290f8e657875b3f3a.jpg

農路上稍能眺望到海邊景觀。

3dd0dc09b6411eeff99c99717f9bcfe6.jpg

芒花招搖的路徑，感覺很溫暖。

40d855c5fc7df68f00c30f8c18fc8b90.jpg

萬里國中後面大片的菜園地，路徑從中彎繞而出。

48d0278395114a11fa67c0f37bf3bc47.jpg

前方就是萬里國中校舍。

819fd390cc7e3d4adcd19fbbcd361d7a.jpg

經過萬里國中校區，很漂亮的操場。

4015fa35b78354414a98405f44ce0f7e.jpg

13:12出萬里國中大門口。走國中路出瑪鋉路「萬里公所站」搭公車回武聖街口站。結束行程。

ebb437351bd4e7776e800b8c121a0603.jpg

古道 登山 基隆

延伸閱讀

意猶未盡！暢行陽明山古道　來擎天崗看芒花迎風搖曳

登山熱季！阿里山特富野古道湧人潮 路旁停車如長龍

光耀古坑新魅力 幽徑古道暢遊趣

「哈」巴狗不讀「ㄏㄚ」！正確讀音曝光 網友：口音山東來的？

相關新聞

期待重現風華！基隆市「瑪鎖古道+瑪鎖山」充滿歲月痕跡 回程路上眺望海景

旅遊日期:112.11.28 天氣:晴天 旅遊路線圖:武聖街口站10:10→瑪鎖古道登口10:22→瑪鎖山東峰10:58→瑪鎖山11:13→大路嶺古道入口11:58→福安宮12:14→萬里國中13

帶著好奇心啟程！徒步登入「枕頭山+薑母島」 竟要往「此路不通」方向走？

桃園復興鄉的枕頭山我很早就知道，但那個行程看起來超簡單，想想感覺要花一天去撿那兩顆基石好像有點不太豐富，但今年六月發現一篇文章 花蝴蝶的枕頭山3連峰O型，發現原來枕頭山還有一個西南峰，而且他們才剛把路

360度展望！武陵四秀「品田山池有山」，壯麗的景色讓人深深著迷

武陵四秀-品田池有山 位於台中市和平區及新竹縣尖石鄉，路徑單程10.3公里公里左右。品田山，海拔3524公尺，森林三角點，現無基石。 池有山，海拔3303公尺，三等三角點，現無基石。 這次選擇由

再度朝聖！廬山六寶之首「尾上山」 優質中級山路線推薦

今年3/11完登廬山六寶之武令山後，相隔八個多月又再度朝聖廬山六寶之首一「尾上山」。本路線原訂在今年9/3出發，但由於天候不佳，加上7、8月份颱風重創南投山區，因此活動順延至11/19。此路線可算是登

偶遇絕美大景！「神池上小關山」媲美喜多麗雲海及夕陽

南一段的截點 小關山位於中央山脈南一段西折尖突點上，標高3249公尺，全山四稜對伸，基盤穩重，峰勢峭聳，獨峙一方，因小關山林道之開闢，成為南一段縱走行程最佳緊急撤退路線。站在小關山峰頂，可近觀南一段

意猶未盡！暢行陽明山古道　來擎天崗看芒花迎風搖曳

賞了大屯山的芒花，也去看了草嶺，還是意猶未盡！群組裡小武哥說要帶大家到擎天崗賞芒，還說內双溪古道最近水量充沛非常漂亮，負離子高，擎天崗可泡茶.....二話不說與淑芬、Sandy報名參加，行程如下：溪和

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。