期待重現風華！基隆市「瑪鎖古道+瑪鎖山」充滿歲月痕跡 回程路上眺望海景

旅遊日期:112.11.28

天氣:晴天

旅遊路線圖:武聖街口站10:10→瑪鎖古道登口10:22→瑪鎖山東峰10:58→瑪鎖山11:13→大路嶺古道入口11:58→福安宮12:14→萬里國中13:12→萬里公所站13:30

10:22台2舊線武聖街口站，武聖街進入至武聖街186之2號。對面巷道底就是入口。

巷道底右邊沿著鐵網圍籬進入，鐵網上綁有登山條無標示。

菜園木板橋鋪過水溝進入竹叢。

綠竹叢下路況看起很好，綁有不少登山條。

樹幹上終於找到藍天隊指標牌。樹林間有條殘缺石階緩爬而上，這就是瑪鎖古道。

指標牌:往大路嶺古道越嶺萬里國中、瑪鎖山。指標牌是2020.2.2釘上去的，已有四年之久，就不知後面的路況如何！但肯定不是一條熱門路線！

瑪鎖古道可越嶺大路嶺古道下萬里，這也是我想走的路線。已近乎被土埋沒的石舖古道，看樣子似乎少有人走，路況看起來不是很優。

爬升山土路路經過常常的竹排。

山澗水流過石舖古道。一路走上來確實是一條古道，台2線(舊道)開通後古道失去功能也就功成身退了！

石舖古道在林間筆直往上爬，坡度也漸漸加大。

竹叢下石階終點。今天天氣好陽光耀眼，如果陰天或雨天走在林密的古道上就太陰暗了！

轉為較平緩的泥土路徑進入濃密的樹林間，但路況還是很好。

路徑在林間游走偶還出現殘缺的石鋪路段。

遇叉路，左無標示右往瑪鎖山。取右往瑪鎖山。

藍天隊2006.6.9指標牌。

往瑪鎖山，林間平緩黃土路。

哇！穿過一大片遮天蔽地的竹叢林，有點穿越時空的感覺！

右邊竹叢下有石墻殘跡，樹幹上釘有「豬寮遺址」標牌。

續往瑪鎖山，左邊出現一個池塘(水埤)。

過池塘路徑沿山腰竹叢爬升。滿是枯竹葉的山徑。

左右線綁滿布條就缺指標牌，研判應該左右相通，右線看起來較優，取右而走。後查左側山徑直往瑪鎖山稜線繞過瑪鎖山東峰。

又出現殘缺的石舖路，應該沒有走錯路。

平緩山腰路。

彎身通過倒彎的大樹幹。

10:58瑪鎖山東峰海拔170m，有礦務課第八百五十二號基石。前方是一道懸崖無展望。

左繞林間土徑往瑪鎖山，無指標。

遇叉路，左陡爬上稜線往瑪鎖山右陡下往大路嶺古道。先左往瑪鎖山再原路回此下大路嶺古道。

終於爬上稜線陽光透亮。

稜線芒萁掩徑，路徑變差。

陷入芒萁小樹叢中前進。

走出變差路段，稜線林間緩爬。

左線從東逢前叉路直上瑪鎖山稜線山路來會，取右直上瑪鎖山。

土路陡坡拉繩爬升。登頂前的陡坡。

想不到登頂前又來一段掩徑的芒萁、芒草路。這次手指被芒草割出一道傷痕。

11:13瑪鎖山(瑪鋉山)海拔234m，有土地調查局圖根點。

基石前左邊有路徑下往「基隆萬里市界/萬里垃圾場」。

往前走十幾公尺的望洋崖展望極佳，可眺望野柳岬、瑪鎖山東北峰。在凸岩上休息觀景。不惜辛苦爬山往往就為眼前這一幕！

基隆嶼、協和電廠大煙囪。

應該是瑪鎖山東北峰。

俯瞰萬里國中及山谷間的大路嶺古道。萬里國中前是瑪鋉漁港。

原路下山往大路嶺古道。

已下到瑪鎖山東峰懸崖下的廢產道。穿過廢產道往大路嶺古道。路徑轉為平緩。

無指標叉路。右線應該往瑪鎖山東北峰。取左線進入。

右邊樹下堆放約10個大涵管。

大片的姑婆葉。

穿過姑婆葉叢路徑變差轉為下坡。有點擔心大路嶺古道的路況會不會很差！

11:58山腰平地大路嶺古道入口。右邊樹幹上釘有「大路嶺古道往萬里國中G董」。

路徑往左邊山谷而下。

拉繩陡下濃密的山谷間。如此路況心開始有點涼！

路徑繼續陡下，拉繩下一段碎石坡路。

碎石坡結束，左邊姑婆葉處繼續下坡。

出現殘存的石舖階過小山澗後轉平緩。石鋪路段稍有古道的痕跡！

蕨類掩蓋下的平緩石舖路。這就有古道痕跡，只是路況稍微差一點。就不知聯合艦隊何時會除草整徑到這裡！讓瑪鎖古道與大路嶺古道重現風華！

古道拉繩過溪後沿溪而出。路況稍微變好一點。

沿溪旁的廢棄梯田邊石階下走。

路況不是很好有點蠻荒感。小溪流水淙淙。

雜草裡尚稱完整的石階路，還是有古道的跡象！

兩溪交會處，路徑往左過溪，右溪對岸有石砌土地公廟，先過右溪去看土地廟。

12:14大路嶺古道百年土地公廟。土地公廟前有山徑沿溪而上無標示去處！

土地公廟前兩溪三叉路無任何指標標示，但研判大路嶺古道應該沿溪而出。從土地公廟前連過兩小溪爬上對岸。溪裡出現水管。

上岸叉路無標示出現更多水管。左應是往溪邊接水的路徑，往右沿水管而出。

水管路段有居民進出路況相當好，跟土地公廟前的路況差很多。水管路平緩輕鬆走。

水管山溝路緩緩下坡路況清晰。

古道過此小山澗後變寬且清幽。

寬大明亮的原始土石路。

經過綠竹園進入農墾地。

香蕉樹葉在陽光下隨風起舞。

農地紅色鐵皮農寮小屋。

菜園地愈往下規模也愈大。

農路上稍能眺望到海邊景觀。

芒花招搖的路徑，感覺很溫暖。

萬里國中後面大片的菜園地，路徑從中彎繞而出。

前方就是萬里國中校舍。

經過萬里國中校區，很漂亮的操場。

13:12出萬里國中大門口。走國中路出瑪鋉路「萬里公所站」搭公車回武聖街口站。結束行程。