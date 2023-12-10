翻新開箱！再訪「關廟森林公園」輕鬆行程1小時完攻

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健行筆記／ 健行筆記傑

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在FB上看到關廟森林公園有重新整理，於是再次來看看，第一次來時，森林公園內接近荒廢，走完一圈也沒遇到人，整理過後，今天就遇到蠻多人了。Google 導航關廟森林公園是導到西側入口，入口前面有免費停車場，廁所則要走到福德祠才有。

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停車場左右兩邊都有入口，此次先走左邊進入。

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公園內叉路很多，叉路處現在都設有指標了，一開始都往天空步道方向前進。

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夢湖滯洪池

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天空步道

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從天空步道上方可看到關廟服務區

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休息區直行是回到夢湖的叉路口，這邊左轉。

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經過涼亭後，下一個十字叉路口直行（往清水寺方向）

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桃花心木步道

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回到入口處才發現巨石後面還有刻字

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約一小時左右即可走完一圈，回到停車場發現車位已滿，若沒位置停可停清水寺停車場，那裡也有步道可進入公園內。

步道 公園

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