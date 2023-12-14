驚嘆到吃手手！享受「最佳品質的森林浴」 傳說中的「夫妻神木」現眼前超震撼

森林浴始於1980年代的日本，原是為了因應高度的工作壓力，以及自體免疫疾病的大增而生，可說是科技世界一帖環保又經濟的解毒劑。事實證明漫步在樹林中的確有許多健康益處，因此森林浴又被稱為森林療法。(摘錄自康健雜誌網站)

身為生活忙碌又精神壓力大的現代人，應該都多少了解森林浴的好處吧！所以一有空就往山野森林裡跑，但是森林浴也是有分等級的喔！環境天然卻不雜亂，氣候涼爽而不悶熱，空氣清新未受汙染，步道難易適中，能流汗卻不會太耗體力，如果能再搭配展望美景以及天然奇景，這樣才會是最高品質的森林浴。

看到以上的描述，相信大家心中會浮現溪頭或是各森林遊樂區的名字，可惜這些地點一到假日就人擠人，森林浴品質當然也打折扣。如果你想包場整座森林，貪婪的獨享涼爽又清淨的芬多精，那就跟著李老師的腳步，一起登上位在阿里山的二萬坪山及屏遮那山吧！導航直接輸入阿里山青年活動中心，如果想先登頂二萬坪山，那就不用開到青年活動中心，而是在距離活動中心1.5K的招牌處停車，目標物很明顯不用擔心會錯過。

二萬坪山的登山口就在斜對面，重點是路旁還有寬大的空間可以停車。

二萬坪山登山口低調的躲在草叢間，但仔細搜尋就可以順利找到。

完全沒有暖身的機會，從登山口開始就是陡上的各式斜坡。

飆汗通過第一輪的陡坡後就能稍加喘息了，平緩的小徑穿梭在幽美的柳杉林之中，身心瞬時都獲得舒坦。

每一座森林都會有一座迎賓門，二萬坪山上的柳杉林也不例外。

經過一小小段平坦路徑的調適後，開始正面迎戰無止境的陡坡煉獄。

佈滿岩石與樹根的陡坡路徑是艱鉅的考驗，但對莎莎和熊熊而言卻是輕鬆愉快，二隻狗狗開心的馳騁在山林間，真令人羨慕。

典型的中級山路徑，坡度很陡，樹木很密集，路徑不甚清楚，此時綁在樹上的布條是最重要的指引。

陡坡上還不時有傾倒的樹幹，只能蹲低身體鑽過層層阻礙。

攝氏15度的低溫也降不下不停爬坡的體溫，爬著爬著就把外套脫掉了，這樣的體感溫度最剛好。

密集的柳杉與天爭高的整齊排列著，地面上則是長滿翠綠的阿里山月桃，空蕩蕩、靜悄悄，雖然爬得喘吁吁，但呼吸間盡是冷冽而清淨的空氣，李老師突然意識到，此時此刻正是置身在最佳品質的森林浴之中。

又是一棵擋路的倒樹,說明這是一段不甚熱門的登山路徑。

經歷了一長串讓人盡情揮散汗水的陡坡後，想不到接下來的幾百公尺居然是平緩的路徑。

平緩的路徑好走，總算有閒工夫捕捉狗狗們跨欄奔馳的英姿。

登～登～登～登～成功登上海拔2195M的二萬坪山，雖然山頂上高大柳杉環繞毫無展望，雖然也不是熱門的登山路徑，雖然幾乎都是毫不間斷的陡直爬坡，但短短1.2K的路程全沉浸在最高品質的森林浴中，值得推薦給想脫離喧囂的朋友們～

登頂時間大約是50分鐘，一路陡下的路徑其實也不會太難走。

李老師敏捷快速的往山下移動，猛一回頭竟是光影交錯的深邃森林，讓人不自覺停下腳步緩緩的吸氣呼氣，再一次沉浸在最佳品質的森林浴之中～

一路下坡很快就回到停車處，先別發動車子，直接用走的從岔路處取左前進，李老師要一不做二不休，一口氣連登另一座屏遮那山。

別以為要連續登頂二座山會折騰掉半條命，相反的，前往屏遮那山的柏油小路平整好走，正好可以讓雙腿和心情稍稍放鬆一下。

突然間一股惡臭撲鼻而來，原來再往前就是阿里山鄉的垃圾轉運站，原來隱藏在山林間的垃圾也是惡臭滿盈。

經過垃圾轉運站後會看到岔路，此時就要從柏油路轉進原始的土石小徑了。

儘管已經好久沒有下雨了，但這段路徑卻仍是相當潮溼，於是顯得特別的綠意盎然、欣欣向榮。

土石小徑一路平坦幾乎沒有任何起伏，搭配二旁盡是蓊鬱的林木，簡直就像是走在森林遊樂區裡，唯一的不同是你能獨享這片山林的美好。

隨著路徑的轉換，有時是陰涼潮濕，有時是暖和乾燥。

輕鬆走了約3K後就能看見樹上密集的布條，這裡便是屏遮那山的登山口，雖然路徑平坦好走但沿途沒有停車空間，所以最好還是腳踏實地的走過來吧！

從登山口出發只要爬升300公尺就能登頂，所以李老師卸下背包，準備一身輕裝快閃登頂屏遮那山。

再次走進光影交錯、深邃謐靜的柳杉林中，森林中的空氣冷冽而清新，呼吸吐納還不時聞到淡淡的木質香調，再次置身最佳品質的森林浴之中，一股幸福感油然而生～

不僅登頂路程短，登頂的路徑也是剛剛好的坡度，儘管比二萬坪山更冷門卻更令人喜愛。

除了直挺挺的參天柳杉木，也有彎成圓弧狀的亮點柳杉。

登頂的最後一哩路四通八達，可以跨過倒樹或是稍繞遠路，但李老師就是偏好鑽樹洞來增添點趣味。

登~登~登~登~~輕鬆登上海拔2022M的屏遮那山，山頂上也是樹林環繞完全沒有展望，汪汪隊的狗狗們全員集合拍張登頂照！

雖然沒有展望但有平緩寬敞的腹地，是人們放鬆休息也是狗狗們追逐玩耍的好地方。

不過李老師是輕裝登頂的，肚子很餓的狀態下只能快速回到登山口。

再揹起背包用急行軍的速度趕路，還好從登山口到停車處的路徑平坦好走，咻的一下就走回柏油路的交叉處。

想不到在柏油路的空曠處竟驚現震撼大景，只見巍峨雄奇的大塔山聳立在蔚藍晴空下，李老師決定再加快腳步趕到二萬坪車站,因為那裏是欣賞大塔山的最佳景點。

走回停車處開車前往阿里山青年活動中心。

二萬坪車站緊鄰青年活動中心，車站是一棟不起眼的木造建築，車站前則是一座寬敞的木造月台兼觀景台。

車站旁設有一間廁所，這樣就不用厚著臉皮跟活動中心借廁所了。

雖然車站本身很普通卻仍吸引眾多遊客，為什麼呢？答案就是車站前遼闊壯麗的無敵展望，尤其是眼前令人屏息讚嘆的大塔山，李老師登頂過大塔山，也曾多次欣賞大塔山雄偉的山容，卻是第一次如此近距離感受大塔山的力與美，二萬坪車站也因此成了阿里山另一個熱門景點。

除了大塔山震撼人心的景觀外，周邊舒適的環境也會讓人深深愛上這裡～

涼爽宜人的氣溫加上難得一見的美景，此時此刻最適合煮碗香噴噴又熱騰騰的泡麵了。

吃飽後千萬別就此打包行李回家去，往鐵道的方向前進還會有意想不到的震撼。先依照指標走進二萬坪步道。

才走進去的森林裡馬上就看到一座紀念碑，參天的林木、斑剝的石座，在一片靜默的美景中自有一股肅穆氛圍。

繼續沿著步道走進更幽靜的森林深處，輕鬆的徜徉在陽光樹海下，腳步也跟著心情一樣飛揚了起來～

就算是爬升的階梯也相對簡單容易，若說二萬坪山和屏遮那山是高難度的最佳森林浴，那這座森林絕對是最老少咸宜的最佳森林浴。

森林中的第二座紀念碑，愈加模糊的字體根本看不出是紀念什麼事，卻依然能引人緬懷弔念曾經發生過的事蹟。

步道的盡頭是往阿里山森林遊樂區的鐵道，沒有買門票是禁止進入的，李老師只能原地返回二萬坪車站前的鐵道。

記得務必沿著尚未有火車通行的鐵道前進，因為前方有另一個震撼人心的偉大造化。

百分百平坦的鐵道超好走，一會兒就走到岔路處，別猶豫直接轉進原始的土石小徑吧！

才走進森林馬上被眼前的龐然大物嚇到吃手指，只見二棵參天巨木拔地而起直衝雲霄，沒錯！是二棵神木！好壯觀！好神奇！好不可思議！這便是傳說中的夫妻神木～

這棵直挺挺的巨碩神木充斥陽剛氣息，想當然耳扮演老公的角色。

這棵包覆巨石的神木看似大腹便便，毫不猶豫就是扮演老婆的角色。

其實不管是哪一棵都是能震攝一方的神木，最神奇的是二棵造型迥異的神木竟然比鄰而生，此時此地你只能誠心讚嘆造物者的奧妙！

讚嘆完不可思議的夫妻神木後，李老師選擇繼續沿著鐵道往前走。

阿里山森林鐵路走了100次還是覺得很美，重點是要用走的才能感受得到～

一直沿著鐵道往前走不知道會走到哪裡，不過李老師在隧道前左轉走進叉路小徑。

原來這條森林小徑會通往另一條鐵道。

從這條鐵道往回走就能完成O型路線了。

從這條鐵道回去還可以遇到另外三棵神木，這三棵神木加上夫妻神木合稱四君子神木，不過這三棵神木遠不及夫妻神木的震撼。

再往前居然走到二條鐵道的交會處，這段距離前後已經發現四條鐵路了，看來阿里山鐵路系統遠比想像的還要複雜～

只不過這段鐵道卻是戛然而止，看來回二萬坪車站唯一的路是一旁的陡坡。

依然是滿滿的幽美柳杉林，然而腳下的山徑卻出乎意料的陡～

在陡坡上奮力往上爬很快又是一身汗，但幾乎整天都沉浸在最高品質的森林浴之中，身心靈都獲得無比的滿足與能量，真的很棒！

終於通過陡坡的考驗回到平坦的鐵路，李老師開心的走到停車場，開心的再開二個小時的車程回到家～

後記:為了感謝老天爺的保佑，李老師決定每順利完成一次登山行程，就小額捐款一次，這次就捐給台灣石虎保育協會，希望能為台灣的生態環境盡點心力，歡迎大家一起共襄盛舉。