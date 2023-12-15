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離塵不離城！「南港山」縱走步道易親近 擇日再訪「拇指山」

健行筆記／ 健行筆記Hector Yang

[ 路線資訊 ]象山＞四獸山步道＞拇指山步道＞拇指山＞南港山縱走步道＞南港山＞九五峰＞中華科大步道

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[ 象山 ]從四獸山登山步道口出發，馬上直球對決，一路階梯向上。走走停停，20分鐘左右，就可以抵達六巨石觀景平台。無論造訪幾次，象山都像是建商廣告形容的一樣，離塵不離城。象山標高184公尺，非常容易親近，不用攜帶任何裝備，只要腿腳有力氣，不到半小時就能居高眺望繁華市景。以往造訪象山，都是在六巨石拍完美照，就收工下山。這次就繼續往前，跟著九五峰拇指山的指標，希望能走完整條南港山縱走步道。

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[ 拇指山 ]沿著步道走了半小時，抵達了叉路口。沿忍字碑直行，會接上糶米古道。左轉就是往拇指山路線，又是一段階梯陡上，大概90公尺的爬升高度。忍字碑像是在預告，都來到這山中了，忍，就對了。

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上到馬蹄形觀景平台後，開始飄起毛毛雨。這裡比起象山六巨石，離市區稍遠，但除了市景，還可以看到完整的象山崗形狀。前方不遠處，有片高聳的岩壁，下方岩洞供奉著數十尊觀音，與其他神像。壁上有數面石碑，還有兩截斷裂鋼架嵌入岩壁，像是遮雨棚的支架，不知道這裡是否曾為私人廟宇。回家後查詢資料才發現，這片岩壁正上方就是標高313公尺的拇指山，可惜未見明顯指標通往山頭，錯過就只能擇日再訪。

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[ 南港山／九五峰 ]往東續行稜線步道，依序經過了南港山南峰、南港山以及九五峰。此時雨勢稍大，山上的電視轉播站，鐵塔與天線，已被雨雲吞沒一半。南港山為小百岳，標高374公尺。隔壁的九五峰以2公尺險勝，標高376公尺，是稜線上的最高點。

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過了電視轉播站後，台北大縱走第六段自此，往中華科大方向就是一路下行了。這段稜線視野良好，下方就是永春坡及後山埤，沿途可以從不同角度看信義計畫區的景色。若不是下雨雲低，應該還可以看到內湖山區。

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[ 中華科大步道 ]通過嶺頭山莊叉路口，接上中華科大步道，之後就都走在稜線南側。步道全部都鋪著石階，平整好走。但是谷側朝向研究院路山區，大部分都是樹木遮蔭，沒什麼風景好看，也沒什麼人氣，就如同網路上的評論一樣，這一段走起來有點無聊。在飄著細雨的幽靜山林中獨行，氣氛陰鬱，直到終點中華科大都是如此。

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步道 登山 古道

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