帶著好奇心啟程！徒步登入「枕頭山+薑母島」 竟要往「此路不通」方向走？

桃園復興鄉的枕頭山我很早就知道，但那個行程看起來超簡單，想想感覺要花一天去撿那兩顆基石好像有點不太豐富，但今年六月發現一篇文章 花蝴蝶的枕頭山3連峰O型，發現原來枕頭山還有一個西南峰，而且他們才剛把路線上草木砍除了一遍，雖然個人當時躍躍欲試，只不過當時是夏天，本人畏懼生態豐富的夏天，因此拖到最近才嘗試該行程。另外就是我在觀察地圖時，發現附近有個叫薑母島的地方，從來沒去過那地方感覺很好奇，搜尋了一下發現真有人以徒步登山方式進入薑母島，於是下載航跡圖兩件事一起解決。

本次是採取騎機車來的方式到達枕頭山古砲台步道入口，入口之前附近有一段路比較寬敞，路邊空間大概可以停個三、四輛汽車。由於回程將由產業道路另一邊走過來，因此沒必要騎機車繼續深入。

一進去就看到另一條岔路上地主的超派標語

再走個幾十公尺步道旁邊民宅出現超派黑狗，不要理牠就好。

經過民宅就會發現步道路徑階梯，一路往上走。

接下來階梯消失，轉而路徑變成一般土石陡坡，路徑上是設有繩索輔助，但單憑腳力上去還是沒問題的。

接下來這個第二陡坡就真的不好走了，沒靠繩索要上去真的要用爬的，因為附近砂石非常容易打滑。

離開第二陡坡之後路徑開始又有階梯出現好走很多。

之後抵達今日最高點 枕頭山 從登山口抵達這裡花不到40分鐘。

離開枕頭山往枕頭山西峰方面前進，五星級的步道走起來超舒服。

途中通往枕頭山西南峰的路徑就在那裏看起來非常不明顯，把背包放下輕裝下去。

通往西南峰的路徑前半段算是比預料的好，路跡明顯布條設置完善，這樣還走錯算是不容易。

難走的大致上就是最後的一百公尺，誇張陡峭下坡又加上旁邊一堆黃藤要注意。

抵達西南峰花了大概花半小時，所以來回大致上要花一小時。

接下來回到通往枕頭山西峰的山徑，相比剛才西南峰的路徑，這裡的路徑簡直就是在公園散步。

經過一段漫長山路抵達枕頭山西峰，卻感覺得來完全不費工夫，因為一路上真的超平緩超好走的。

離開枕頭山西峰續往薑母島方向前進之後會接上一處產業道路，右邊方向是通往復興鄉三民里，但要前往薑母島不是往三民而是那條"此路不通"的方向。

雖然有標示行人專行，但左邊又警告非當地居民及農民請勿進入，這下傷腦筋，等下我進去會不會被臭罵一頓。

沿著漫長產業道路往下走，途中開始就聽到許多人喧嘩的聲音。

即將抵達薑母島還發現了布條，可見應該沒有拒絕遊客從此通道進入的說法，要不然這些布條應該被拆掉了。

繼續往下走終於看到有許多遊客，此時我看向一旁當地工人，他看到我甚至還對我點了點頭，可見完全沒有反對遊客從枕頭山走下來的想法。

島上有幾處攤販銷售在的農產品跟工藝品，我原本是看上了一串大芭蕉，但我等一下還要爬回去，增加一大串芭蕉的負載不是好主意。

先探索往南的路徑，會來到遊覽船的碼頭，這裡的遊客都是從這個碼頭來到薑母島。

碼頭對面有一棟建築物，這裡有販賣的飲食的餐廳跟公廁，據說是由舊兵營改建而成

這裡販賣的飲食價格都比剛才的攤販要高，像這個霜淇淋真的是貴上新高度，不過我沒嘗試倒不是因為價格，而是因為過敏性鼻炎沒辦法在不是大熱天的情況下吃這種冷颼颼的霜淇淋。

此時我能夠坐下來欣賞遠方湖光山色，吃兩顆茶葉蛋外加一罐罐裝飲料，已經算是種享受。

之後沿著湖岸探索薑母島北部區域

步道盡頭往上走，一旁還有一棟公廁，旁邊還有一戶民宅惡犬狂吠嚇你一跳。

續往上走會來到百年土地公廟，一旁還有類似日本寺廟常見的繪馬，台灣就是這樣，甚麼文化都要講求中日合併。接下來這個登山行程另一個重頭戲來了，如何回到通往枕頭山步道口的那條產業道路有兩種方式，一個就是回去走剛才西峰下來的水泥產道，再從岔路處走往指標指示三民方向。另一個就是打死不走回頭路走薑母島北邊一條山徑回到產業道路。

首先依據航跡圖是把我引導到湖岸旁，沿著湖岸前進，如果最近雨下得多應該會很慘，因為我今天來最近沒下甚麼雨，腳都要差點陷進泥巴裡。

沿著湖岸邊走沒多久就會看到右側有水泥坡道跟民宅，走上水泥坡道穿越民宅庭院.....此時的我心驚膽戰，深怕等一下會有甚麼猛犬出現，那我就慘了.....不過還好是沒有，續往前走航跡圖引導到建築物前方右邊的空地。

走到空地的盡頭就會發現這裡有一條路徑，上面還有一個登山布條，看來就是這條路沒錯。

這裡山徑的狀況還不錯，雖然有上坡路段但都還蠻緩的，讓人意外路跡相當明顯，因為我在查資料的過程很少有人利用這條路線。

至於走到後半段難度就來了，有許多坡度較陡的坡外加一堆莫名其妙堆置擋路的倒竹，似乎有一種要阻止別人走進來的意味。

這條山徑的最後階段，會從一棟廢棄房舍下穿過。

產業道路已經近在咫尺，但最後關頭還有一堆雜草要鑽。

之後就是從產業道路旁邊的雜草堆鑽出來。

接下來就是走2.5公里的產業道路回到停車場，整個登山行程不用五小時走完，但還是兼具探險的樂趣。只是如果真要去薑母島玩，還是跟那些遊客一樣搭船前往比較實際，除非你真的是要登山而來，要不然為了省那點錢硬要走山路進去薑母島搞得自己灰頭土臉真的是有點不切實際。